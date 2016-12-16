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2016’da fark yaratmak için çalışan 10 ünlü

Takvimler 2016 yılının sonunu gösterirken 10 ünlü isim, 2016'da eşitli mücadele ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi destek olarak ilham kaynağı oldu.

İstanbul'a yılbaşı gecesi kar yağacak mı?

AKOM İstanbul'da yüksek bölgelerde etkili olacak kar yağışının pazar sabah saatlerinden itibaren şehri terk edeceğini açıkladı. Elektrik kesintilerindeki son durumla ilgili ilçelerde neler yaşanıyor?

Koca bir yılı böyle geçirdik! 2017 umut olsun

Bu yıl zor geçti ama büyük bir ders verip geçti aynı zamanda. Aklımızdan hiç çıkmaması gereken bir gerçeği gösterdi 2016 hepimize: Birlikte olursak varız, beraberken güzeliz. İyi yıllar Türkiye...

Resimli 2017 yılbaşı mesajları

2017 yılbaşı mesajlarını sevdiklerinize, yakınlarınıza ve ailenize gönderebilirsiniz. Yılbaşında sevdiklerinizi en güzel resimli 2017 yılbaşı mesajları ile mutlu edebilirsiniz.

Bunun adı vahşet

Eskişehir’in İnönü İlçesi’nde gasp amacıyla girdikleri evde emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile annesi 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya’yı öldüresiye dövdükleri öne sürülen 2 kişi yakalandı

Ünlülerin 2017 dilekleri

Her yıl olduğu gibi 2017 de iyi dilekler eşliğinde büyük bir umutla karşılanıyor. Ünlü isimler yeni yıl öncesi hem kendileri, hem de Türkiye ve dünya için iyi dileklerde bulundu

O tekmeciye, 18.5 yıl hapis cezası istendi

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyla ilgili araştırmasını tamamlayan savcı, iddianamesini hazırladı.

Yılbaşı için kılıktan kılığa girdiler

2017 Yılbaşı öncesinde İstanbul’da güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkaran güven timleri yılbaşı gecesi kılıktan kılığa girip hırsıza, tacizciye anında müdahale edecek ve vatandaşları koruyacak.

Meclis'te 'tuzlu fıstık' molası

Meclis'te Anayasa Komisyonu çalışmalarına AK Parti Osmaniye milletvekili Osman Durmuşoğlu'nun fıstık dağıtacağı haberiyle ara verilmesi sosyal medyanın diline dolandı.

35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı

Washington’ın 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararının ardından, Rus diplamatlar ve ailelerinin Maryland’deki Centerville’den dün sabah ayrıldığı görüldü.

Survivor 2017 ünlüler takımı açıklandı

Acun Ilıcalı, kendisine ait Twitter hesabından Survivor 2017'de yarışacak ünlüler takımını açıkladı

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılbaşı mesajında 2016'nın üzücü olaylarla geçtiğine değinerek 2017 yılında ülkemize bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah gelmesini diledi.

TSK'dan El Bab operasyonu için askeri araç

TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı için Kocaeli'den sevk edilen askeri araçlar El Bab içinde yürütülecek çatışmalarda kullanılacak.

Beyoğlu'nda dün gece kâbus yaşandı

Beyoğlu’nda 3 katlı metruk bir binanın duvarı olumsuz hava koşulları nedeniyle park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü.

21.5 milyon dolarlık sır

İstanbul’un iki büyük havalimanında aynı gün yapılan kontrollerde valizler içerisinde bulunan toplam 21.5 milyon dolara savcılık talimatıyla el konuldu.

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