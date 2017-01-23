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Ünlülerin tarihteki şaşırtan benzerleri

Tarihten pek çok isimle bazı Hollywood yıldızları neredeyse kardeş kadar birbirine benziyor.

Aldatılan eşlere emsal olacak karar

İş adamı Can Pekcan’ın eski eşi Esra Özavar açtığı 'aldatma' davası ve sonucuyla bir ilke öncülük etmiş oldu

Sedat Peker davası başladı: 11 yıl isteniyor

Sedat Peker'in Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan aydınları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, 11 yıla kadar açılan davası bugün başladı.

Diyanet'ten evlilik programları açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün tüm camilerde okunacak cuma hutbesinde evlilik programlarını konu aldı.

Ahmet Türk'le ilgili FLAŞ KARAR!

HDP'li Ahmet Türk'ün tahliye edilmesine karar verildi.

Gezici 2017 referandum anketi sonucu

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici yeni yapılan 2017 referandum anketini Twitter takipçileri ile paylaştı.

Esad Türkiye'yi şikayet etti

Beşar Esad rejimi, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti.

FETÖ'cü sanılan asker şehit çıktı

15 Temmuz'da Ankara'da yaşımını yitiren ve darbeci asker olabileceği iddiasıyla şehit sayılmayan Astsubay Ziya İlhan Dağdaş'ın cenazesi, şehitliğe nakledilerek ailesine 'Şehadet Belgesi' verildi.

Atatürk'ün üç boyutlu görüntüsü ile fotoğraf

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak geliştirdiği Atatürk'ün üç boyutlu görüntüsü ile fotoğraf çektirme uygulaması ilgi görüyor.

'Trump'a karşı askeri darbe olabilir'

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı'nda çalışmış bir yetkili, Donald Trump'a karşı bir askeri darbe ihtimalinden bahsetti.

Öyle bir kusuru var ki...

Hiç dikkat ettiniz mi dünyanın en gözde insanlarından biri olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, daha 35 yaşında ama özellikle de bazı dönemlerde en az 10 yaş daha büyük görünüyor.

Minik Baran'ın korkunç ölümü!

Muş'ta 6 yaşındaki ağabeyiyle oyun oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan 1,5 yaşındaki Baran B. hayatını kaybetti.

Trump'ın İran tweeti ortalığı karıştıracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu vize kısıtlaması İran ve ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu. Trump, şimdi de attığı tweette İran'ı uyardı.

'Kardak’ta siyasi şov yapıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genelkurmay Başkanı, Kardak'ta siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab'da bu katil sürüsüyle uğraşsın dedi.

Makatında 22 altınla yakalandı!

Kanada'da eski bir darphane çalışanı, altın paraları makatına saklayarak çaldığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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