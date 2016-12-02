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Kim Kardashian mutfağa girdi

Son dönemde soyulduğu haberleriyle gündeme gelen Kim Kardashian, depresyondan çıkmaya başladı

Dünyanın en büyük 10 uçağı

 

Esad istifa edecek mi?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Suriye konulu toplantıda önceliğin ateşkesi sağlamak olacağını iddia etti.

Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ulus'taki pavyonlardan acayip şikayetler aldıklarını ifade etti ve bölgenin kamulaştırılması sonucu pavyonların kalkacağını söyledi.

Mustafa Koç ölümünün 1. yılında anıldı

Koç Holding, Mustafa Koç'un ölümünün 1. yılı nedeniyle hazırlanan videoyu paylaştı. TÜSİAD, yazılı mesaj yayınladı.

Trump'ın Oval Ofis'te ilk işi bu oldu!

ABD'nin yeni başkanı Trump eski başkan Obama'nın Oval Ofis'ten kaldırdığı bir büstü yeniden daha ilk günden geri getirdi. Görekmli bir yemin töreniyle göreve başlayan Trump, ilk iş gününe başladı.

Kimsenin fark edemediği kamuflaj pozları

New Yorklu sanatçı Trina Merry'nin eserlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Michelle Obama'nın konuşan jest ve mimikleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü yemin törenine eski First Lady Michelle Obama'nın jest ve mimikleri damga vurdu.

Suudi uçağının gövdesinde Kabe fotoğrafları

Suudi Arabistan Hava Yolları, filosundaki bir Boeing 777 tipi uçağının gövdesine kutsal mekanların fotoğraflarını yerleştirdi.

Bozburun'da tanrıça heykeli bulundu

Marmaris'teki Bozburun Mahallesi açıklarında, Türk sualtı arkeoloji tarihinin en büyüğü olduğu öne sürülen seramik heykel bulundu.

Bu fotoğraf olmasa duymayacaktık

Ünlüler kimi zaman özel hayatlarını meraklıların gözlerinden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

IŞİD videosundaki hainle ilgili yeni detay

Suriye'de IŞİD'in Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın'la ilgili kritik ayrıntılar ortaya çıktı.

Mustafa Koç ölümünün 1. yılında anıldı

Koç Holding, Mustafa Koç'un ölümünün 1. yılı nedeniyle hazırlanan videoyu paylaştı. TÜSİAD, yazılı mesaj yayınladı.

'Anne-oğul'dular 'baba-kız' oldular

3 yıl önce 16 yaşındaki oğlunun cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmasına destek veren anne Erica House, cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar verdi.

Yüzlerce ABD'li Trump'tan 'kaçıyor'

İsveçli bir reklam ajansının ‘‘Trump'tan Büyük Kaçış'' sloganı ile bir kişilik açık pozisyon için verdiği iş ilanına toplam 857 Amerikalı başvurdu.

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