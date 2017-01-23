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  • Otomotiv devine bir şok daha!
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Alicia Arden'den ilginç kareler

Superbowl için kamera karşısına geçen Alicia Arden'e arkadaşı Erika Jordan da eşlik etti.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yol verme kavgası: 1 ölü

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'daki IŞİD operasyonunda ilginç olay

Konya’da IŞİD'e yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı sürdürülen operasyonda 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Adanalıların şırdan keyfine günlük 5 bin kurban

Adanalıların yöresel yiyeceği şırdan dolması için günlük 5 bin şırdan çevre illerden kente geliyor. Sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük gelen 5 bin şırdan Adanalılara yetmiyor.

Gasp çetesinden kadınlara seks tuzağı

İzmir’in Ödemiş ilçesi’nde kendilerini bekar olarak tanıtıp, seks tuzağına düşürdükleri kadınları gasp ettikleri ileri sürülen evli çiftin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

AKDENİZ'DE DEPREM!

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Reina canisinin eşi: Oğlumu İran’a götürdüler

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan eğlence mekanını kana bulayan Abdulkadir Masharipov’un eşi konuştu.

Aydın’da aşırı süratli otomobil yaşlı adama çarptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız yaptığı için kırmızı ışıkta duramayan otomobil, bisikletli yaşlı adama çarptı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Beşiktaş'ta yangın ihbarı üzerine bir daireye giren itfaiye ekipleri içeride bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı.

Bodrum katında ölü olarak bulundu

Bursa’da ailesi tarafından kayıp olarak bir gündür aranan 26 yaşındaki Emre B. oturduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

9 yıldır kayıp şahıs bulundu

Muğla'da gece karayolunda yürürken jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın 9 yıldır ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı.

AK Partili Kaya: Atatürk’ü CHP’den kurtaracağız

Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Biz bu referandum seçimlerinde Atatürk'ü CHP'den kurtaracağız dedi.

'Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldum'

Baba Mahmut B., 2 örgüt abisinin ders verdiği ve 1 hafta kampa aldığı oğlu askeri liseye girdikten sonra cebinde bir not buldu. Notta yazanlar ise baba Mahmut B.'yi hayrete düşürdü.

Kanlar içinde gören komşuları şoke oldu

Adana'da 40 yaşındaki Hatice Öztürk, oturduğu evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

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