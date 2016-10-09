83,562.90
%0.52
3.85
% 0.68
4.13
% 0.53
147.57
% 0.06
211.69
%-0.05
423.38
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118.08
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862.00
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875.24
%-0.05
Kusursuz güzellik
Kardashian/Jenner ailesinin Victoria’s Secret modeli üyesi Kendall Jenner (21), önceki gün Paris Moda Haftası kapsamında yapılan Alexandre Vauthier İlkbahar/Yaz 2017 Couture defilesinde podyuma çıktı
İstanbul depremiyle ilgili kritik uyarı
İstanbul depremi ne zaman ve kaç şiddetinde olacak sorusunun yanıtını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. Özhaseki, beklenen şiddetli depremde etkilenecek bölgeleri de açıkladı.
Gözünüz için acil 8 önlem!
Teknolojideki baş döndürücü gelişme günlük yaşamda pek çok işimizi kolaylaştırırken, bilinçli kullanılmadığında ise gözlerimizi sinsice ve ciddi boyutta tehdit ediyor.
O otobüs şoförünün ayağı yokmuş
Sinop'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasındaki şoförün daha önce meydana gelen bir başka otobüs kazasında ayağının yarısını kaybettiği ortaya çıktı.
Tüm mankenler yatağa girdi ve...
Amerika’da büyük ilgi gören ‘Amerika’nın yeni top modeli’ yarışması Almanya’ya taşındı. Almanya’nın yeni top modeli ismiyle yayınlanan yarışmanın son çekimleri Los Angeles’da gerçekleştirildi.
Sarıhumma vakalarında patlama!
Brezilya'da sarıhumma vakalarının son günlerde büyük artış göstermesi sebebiyle 11,5 milyon doz aşı siparişi verildi.
Günlük ev terörü!
Kiralık ev terörü Türkiye'yi virüs gibi sardı. Ülkemizi hedef alan teröristlerin barındığı kontrolsüz evler, uyuşturucu tacirlerine de mekan oldu.
'Türkiye AİHM'yi bloke edebilir'
AİHM yargıcı Işıl Karakaş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den AİHM’ye gelen binlerce şikayetin mahkemenin çalışmalarını bloke edebileceğini söyledi.
AK Partili başkana markette saldırı
AK Parti'nin, Hakkari'nin Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, bir markette alışveriş yaparken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Artık iyice sakinleşti
Bir zamanlar yarattığı skandallarla magazin basınının manşetlerinden inmeyen Paris Hilton artık daha sakin bir hayat sürüyor
Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi!
Ordu'da bir rehabilitasyon merkezinde görev yapan öğretmenleri taşıyan minibüsün, Fatsa-Korgan yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı
Nişanlısı ve annesini öldüren polise 50 yıl
Bursa'da nikah gününde, nişanlısı Sevda Uysal ve annesi Ayşe Şahin'i tabanca ile öldüren polis memuru Abba Usta'ya toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası verildi
20 yıl sahte diplomayla öğretmenlik yaptı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında başlatılan incelemede ortaya çok ilginç sonuçlar da çıkıyor.
İspanya'da Arda'ya büyük tepki! Barcelona rahatsız
Twitter'dan yayımladığı ve rerefandumda 'evet' diyeceği video ile gündeme oturan Barcelonalı futbolcu Arda Turan İspanyol basınının da gündemindeydi.
Beşiktaş'ta 100 milyon TL'lik geri dönüş!
Beşiktaş, sezon başında takıma dönüş yapan Atınç’ın yanı sıra Ersan ve Demba Ba’nın satışından 100 milyon TL civarında kazanç sağlamıştı.
İmparator geri dönüyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 2018 planı. Sezon sonuna kadar Riekerink'le devam edecek sarı kırmızılılar, yeni döneme Fatih Terim'i Sportif AŞ'nin başına geçirmek istiyor.
Rıdvan Dilmen'in neden 'evet' dediği ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen, daha önce TFF başkanı olmak istediğini duyururken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan icazet alacağını söylemişti.
Fenerbahçe bombayı patlattı! Anlaştılar
Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen ama kendisine izin çıkmayan Mehmet Ekici ve Türkiye'ye gelmek istemeyen Sosa'dan umudu kesen sarı-lacivertliler, bombayı patlattı...
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