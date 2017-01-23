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Ünlülerin tarihteki şaşırtan benzerleri
Tarihten pek çok isimle bazı Hollywood yıldızları neredeyse kardeş kadar birbirine benziyor.
Aldatılan eşlere emsal olacak karar
İş adamı Can Pekcan’ın eski eşi Esra Özavar açtığı 'aldatma' davası ve sonucuyla bir ilke öncülük etmiş oldu
Sedat Peker davası başladı: 11 yıl isteniyor
Sedat Peker'in Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan aydınları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, 11 yıla kadar açılan davası bugün başladı.
Diyanet'ten evlilik programları açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün tüm camilerde okunacak cuma hutbesinde evlilik programlarını konu aldı.
Gezici 2017 referandum anketi sonucu
Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici yeni yapılan 2017 referandum anketini Twitter takipçileri ile paylaştı.
FETÖ'cü sanılan asker şehit çıktı
15 Temmuz'da Ankara'da yaşımını yitiren ve darbeci asker olabileceği iddiasıyla şehit sayılmayan Astsubay Ziya İlhan Dağdaş'ın cenazesi, şehitliğe nakledilerek ailesine 'Şehadet Belgesi' verildi.
Atatürk'ün üç boyutlu görüntüsü ile fotoğraf
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak geliştirdiği Atatürk'ün üç boyutlu görüntüsü ile fotoğraf çektirme uygulaması ilgi görüyor.
'Trump'a karşı askeri darbe olabilir'
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı'nda çalışmış bir yetkili, Donald Trump'a karşı bir askeri darbe ihtimalinden bahsetti.
Öyle bir kusuru var ki...
Hiç dikkat ettiniz mi dünyanın en gözde insanlarından biri olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, daha 35 yaşında ama özellikle de bazı dönemlerde en az 10 yaş daha büyük görünüyor.
Minik Baran'ın korkunç ölümü!
Muş'ta 6 yaşındaki ağabeyiyle oyun oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan 1,5 yaşındaki Baran B. hayatını kaybetti.
Trump'ın İran tweeti ortalığı karıştıracak
ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu vize kısıtlaması İran ve ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu. Trump, şimdi de attığı tweette İran'ı uyardı.
'Kardak’ta siyasi şov yapıyor'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genelkurmay Başkanı, Kardak'ta siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab'da bu katil sürüsüyle uğraşsın dedi.
Hakan Çalhanoğlu'ndan bomba açıklama!
Hakan Çalhanoğlu FIFA'dan aldığı 4 aylık men cezasından sonra açıklamalarda bulundu.
Flaş gelişme! Quaresma 37 yaşına kadar...
Beşiktaş bu sezon takıma yaptığı asistlerle büyük katkı sağlayan Ricardo Quaresma'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
En çok kazanan sporcu Cristiano Ronaldo
Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarlık gelirle 2016 yılında en fazla kazanan sporcu oldu.
Slaven Bilic gidiyor, Roberto Mancini geliyor
West Ham'da Slaven Bilic için sona geliniyor. İngiliz basınında yer alan haberde Hırvat çalıştırıcının yerine Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin geleceği iddia edildi.
2. Abdülhamit'in torunu Suada'yı istemişti, ilk cevap geldi
Galatasaray Yöneticisi Ural Aküzüm, Nilhan Osmanoğlu'nun Suada üzerinde hak iddia etmesine cevap verdi, 60 yıldır bizim tapulu malımızdır. dedi.
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