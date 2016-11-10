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Sevgililerine beni hediye ediyorlar!

İngiltere'nin en ünlü eskort kızı Summer Knight, The Sun gazetesine acayip itiraflarda bulundu

Maskenin altından bakın kim çıktı

 

Cerrahpaşa'da intihar girişimi

İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde psikolojik tedavi gören bir polis memuru “intihar edeceğim” diyerek kendisini odaya kilitledi.

İETT otobüsünde korku dolu anlar

Kadıköy'de seyir halindeki içi yolcu dolu İETT otobüsünün lastiğinden birdenbire dumanlar yükseldi.

Hülya Sancaklı yaşamını yitirdi

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti. İntihar teşebbüsünde bulunan Sancaklı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Jasmine Tookes'tan cesur paylaşım

Jasmine Tookes, Victoria's Secret şovunda elmas ve zümrütlerle kaplı, 3 milyon dolarlık 'Fantasy Bra'sını taşıdı

Öğretmen adayları sınıfta kaldı

Geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı.

Önce Apple'da şimdi de Youtube'da açık buldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde adını Apple'ın işletim sisteminin yazılımında bulduğu açık ile duyuran liseli Çayan Temel, bu kez de dünyaca meşhur video paylaşım sitesi Youtube'da açık bulduğunu söyledi.

'Kar' gören Adanalı oraya koştu

Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Ordu, Samsun, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ünlülerin en bakımsız halleri

Kırmızı halıda en şık halleriyle görmeye alıştığımız ünlüler bazen günlük hayatlarında inanılmaz görüntüler sergiliyor. Bakalım onları böyle tanıyabilecek misiniz?

'Medyumluğun saati 3 bin lira'

Gazete eklerinde, TV’lerde yayınlanan röportajlar, müşteri sayısı ve ücretleri artırıyor

Kanser fobisi kanserden daha yaygın

Çağın korkulan hastalığı kanser sağlıksız beslenmeden çevresel faktörlere dek birçok nedenle yaşa bakmaksızın görülme sıklığını artırırken, ‘korkusu’ ise daha hızlı yaygınlaşıyor.

Suudi Arabistan uçağında 80 şahin

Türk işadamı Ahmet Yasar, Reddit'e koyduğu uçakta taşınan 80 yırtıcı kuş fotoğrafını BBC'ye anlattı. Yasar, fotoğrafın Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden bir uçakta çekildiğini söyledi.

Tecavüz dehşeti

Gazetelere 'Gayrimenkulleriniz karşılığında nakit verilir' şeklinde ilan vererek, kendilerine başvuran çok sayıda gayrimenkul sahibini dolandıran ve tecavüz dehşeti yaşatan çete çökertildi

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