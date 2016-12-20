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19 yaşındaki modele büyük şok

Finlandiya'daki Miss Helsinki 2017'nin finali yapıldı. Yarışmayı Nijerya asıllı aday Sephora Ikalaba'nın kazanması, sosyal medyada ırkçı yorumları da beraberinde getirdi

İmamın eşi çocukluk aşkına kaçtı, sonra da...

Adana'da 35 yaşındaki Ali Balduz, birlikte yaşadığı evli 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Ş.A.'yı tabancayla bacağından vurdu.

Ulaştırma Bakanı’nın İngiltere bayraklı montu

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene Ulaştırma Bakanı Arslan'ın 'İngiltere bayraklı' (Birleşik Krallık) Bogner marka montu damga vurdu.

Yatak odasındaki gizli bölmede 'kaçak sigara'

Van'da bir evin yatak odasının altındaki gizli bölümde 45 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Havalimanı saldırısından şok görüntüler

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda beş kişinin vurularak öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Golf ve sörf tutkunu

Kolombiyalı model Paola Canas golf ve sörfe olan ilgisiyle tanınıyor.

Toplu taciz rezaleti

Almanya’nın Köln kentinde 2016 yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz olayları, kadınların sokağa güvenini sarstı.

Esad:Kazakistan'da her şeyi görüşmeye hazırım

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Astana'daki barış görüşmelerinde her şeyi müzakere etmeye hazır olduğunu ve bir sınır bulunmadığını ilan etti.

Kayseri saldırısının talimatını da o vermiş

Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu saldırının talimatının Ankara Merasim Sokak’ta patlayan canlı bombayı gönderen Porsipi kod adlı İshah Özçaktu tarafından verildiği ileri sürüldü.

Gazete manşetleri

İşte günün gazete manşetleri...

Dünyanın en seksi bilgisayar dehası Karlie Kloss

O, dünyanın en çok kazanan üçüncü top modeli. 22 yaşında kariyerinin doruğundayken, ‘eğitim şart’ dedi.

Mardin’de terör operasyonu: 15 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 15 öğretmen gözaltına alındı.

FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

Türkiye'de hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandığı belirtildi.

CHP Lideri: 20 Temmuz’da gerçek darbe yapıldı

Kılıçdaroğlu OHAL'i en sert dille eleştirerek “15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz’da gerçek darbe yapıldı dedi.

Ankara'da bugün okullar tatil mi? İşte cevabı!

Ankara Valisi Ercan Topaca, bugün Ankara'da okulların tatil olmadığını açıkladı.

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