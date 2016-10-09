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Kusursuz güzellik

Kardashian/Jenner ailesinin Victoria’s Secret modeli üyesi Kendall Jenner (21), önceki gün Paris Moda Haftası kapsamında yapılan Alexandre Vauthier İlkbahar/Yaz 2017 Couture defilesinde podyuma çıktı

Ünlülerin okul yılları

 

İstanbul depremiyle ilgili kritik uyarı

İstanbul depremi ne zaman ve kaç şiddetinde olacak sorusunun yanıtını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. Özhaseki, beklenen şiddetli depremde etkilenecek bölgeleri de açıkladı.

Gözünüz için acil 8 önlem!

Teknolojideki baş döndürücü gelişme günlük yaşamda pek çok işimizi kolaylaştırırken, bilinçli kullanılmadığında ise gözlerimizi sinsice ve ciddi boyutta tehdit ediyor.

O otobüs şoförünün ayağı yokmuş

Sinop'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasındaki şoförün daha önce meydana gelen bir başka otobüs kazasında ayağının yarısını kaybettiği ortaya çıktı.

Tüm mankenler yatağa girdi ve...

Amerika’da büyük ilgi gören ‘Amerika’nın yeni top modeli’ yarışması Almanya’ya taşındı. Almanya’nın yeni top modeli ismiyle yayınlanan yarışmanın son çekimleri Los Angeles’da gerçekleştirildi.

Sarıhumma vakalarında patlama!

Brezilya'da sarıhumma vakalarının son günlerde büyük artış göstermesi sebebiyle 11,5 milyon doz aşı siparişi verildi.

Günlük ev terörü!

Kiralık ev terörü Türkiye'yi virüs gibi sardı. Ülkemizi hedef alan teröristlerin barındığı kontrolsüz evler, uyuşturucu tacirlerine de mekan oldu.

'Türkiye AİHM'yi bloke edebilir'

AİHM yargıcı Işıl Karakaş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den AİHM’ye gelen binlerce şikayetin mahkemenin çalışmalarını bloke edebileceğini söyledi.

AK Partili başkana markette saldırı

AK Parti'nin, Hakkari'nin Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, bir markette alışveriş yaparken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Artık iyice sakinleşti

Bir zamanlar yarattığı skandallarla magazin basınının manşetlerinden inmeyen Paris Hilton artık daha sakin bir hayat sürüyor

Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi!

Ordu'da bir rehabilitasyon merkezinde görev yapan öğretmenleri taşıyan minibüsün, Fatsa-Korgan yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı

Nişanlısı ve annesini öldüren polise 50 yıl

Bursa'da nikah gününde, nişanlısı Sevda Uysal ve annesi Ayşe Şahin'i tabanca ile öldüren polis memuru Abba Usta'ya toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası verildi

20 yıl sahte diplomayla öğretmenlik yaptı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında başlatılan incelemede ortaya çok ilginç sonuçlar da çıkıyor.

İstanbul'da korkunç trafik kazası

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere sonrasında tabela direğine çarptı. Aracın motoru kaza yerinin 50 metre ilerisinde bulundu.

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