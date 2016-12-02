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Kim Kardashian mutfağa girdi
Son dönemde soyulduğu haberleriyle gündeme gelen Kim Kardashian, depresyondan çıkmaya başladı
Esad istifa edecek mi?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Suriye konulu toplantıda önceliğin ateşkesi sağlamak olacağını iddia etti.
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ulus'taki pavyonlardan acayip şikayetler aldıklarını ifade etti ve bölgenin kamulaştırılması sonucu pavyonların kalkacağını söyledi.
Mustafa Koç ölümünün 1. yılında anıldı
Koç Holding, Mustafa Koç'un ölümünün 1. yılı nedeniyle hazırlanan videoyu paylaştı. TÜSİAD, yazılı mesaj yayınladı.
Trump'ın Oval Ofis'te ilk işi bu oldu!
ABD'nin yeni başkanı Trump eski başkan Obama'nın Oval Ofis'ten kaldırdığı bir büstü yeniden daha ilk günden geri getirdi. Görekmli bir yemin töreniyle göreve başlayan Trump, ilk iş gününe başladı.
Kimsenin fark edemediği kamuflaj pozları
New Yorklu sanatçı Trina Merry'nin eserlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Michelle Obama'nın konuşan jest ve mimikleri
ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü yemin törenine eski First Lady Michelle Obama'nın jest ve mimikleri damga vurdu.
Suudi uçağının gövdesinde Kabe fotoğrafları
Suudi Arabistan Hava Yolları, filosundaki bir Boeing 777 tipi uçağının gövdesine kutsal mekanların fotoğraflarını yerleştirdi.
Bozburun'da tanrıça heykeli bulundu
Marmaris'teki Bozburun Mahallesi açıklarında, Türk sualtı arkeoloji tarihinin en büyüğü olduğu öne sürülen seramik heykel bulundu.
Bu fotoğraf olmasa duymayacaktık
Ünlüler kimi zaman özel hayatlarını meraklıların gözlerinden uzakta yaşamayı tercih ediyor.
IŞİD videosundaki hainle ilgili yeni detay
Suriye'de IŞİD'in Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın'la ilgili kritik ayrıntılar ortaya çıktı.
Mustafa Koç ölümünün 1. yılında anıldı
Koç Holding, Mustafa Koç'un ölümünün 1. yılı nedeniyle hazırlanan videoyu paylaştı. TÜSİAD, yazılı mesaj yayınladı.
'Anne-oğul'dular 'baba-kız' oldular
3 yıl önce 16 yaşındaki oğlunun cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmasına destek veren anne Erica House, cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar verdi.
1 dakikada 1 asgari ücret kazandı
2011-2012 sezonunda Samsunspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Uğur Boral'ın 12 maçta oynadığı ve 1.2 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Bu, dakikada 1400 TL'ye denk geliyor.
Yok artık Çin! Şimdi de Ronaldo
Real Madrid Başkanı Perez, 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo’yu (31), 2 yıl sonra satmayı planlıyor.
Şahan Gökbakar'a bir şok daha!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Recep İvedik 5 filminde geçen boks sahnelerinin çekildiği yerler için izin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
İşte Hamit Altıntop'un yeni takımı
Galatasaray'dan 4,5 yılda 60 milyon TL'ye yakın para kazanan Hamit Altıntop, Çaykur Rizespor'la prensipte el sıkıştı.
Fenerbahçe maçı davalık oldu
Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi yendiği maçta çalınan ve Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço'nun canlandırdığı karakterlerin tecavüz sahnelerinde kullanılan şarkı nedeniyle iki kişiye dava açıldı.
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