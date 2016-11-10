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Sevgililerine beni hediye ediyorlar!
İngiltere'nin en ünlü eskort kızı Summer Knight, The Sun gazetesine acayip itiraflarda bulundu
Cerrahpaşa'da intihar girişimi
İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde psikolojik tedavi gören bir polis memuru “intihar edeceğim” diyerek kendisini odaya kilitledi.
İETT otobüsünde korku dolu anlar
Kadıköy'de seyir halindeki içi yolcu dolu İETT otobüsünün lastiğinden birdenbire dumanlar yükseldi.
Hülya Sancaklı yaşamını yitirdi
Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti. İntihar teşebbüsünde bulunan Sancaklı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Jasmine Tookes'tan cesur paylaşım
Jasmine Tookes, Victoria's Secret şovunda elmas ve zümrütlerle kaplı, 3 milyon dolarlık 'Fantasy Bra'sını taşıdı
Öğretmen adayları sınıfta kaldı
Geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı.
Önce Apple'da şimdi de Youtube'da açık buldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde adını Apple'ın işletim sisteminin yazılımında bulduğu açık ile duyuran liseli Çayan Temel, bu kez de dünyaca meşhur video paylaşım sitesi Youtube'da açık bulduğunu söyledi.
'Kar' gören Adanalı oraya koştu
Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Ordu, Samsun, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'da yoğun kar yağışı bekleniyor.
Ünlülerin en bakımsız halleri
Kırmızı halıda en şık halleriyle görmeye alıştığımız ünlüler bazen günlük hayatlarında inanılmaz görüntüler sergiliyor. Bakalım onları böyle tanıyabilecek misiniz?
'Medyumluğun saati 3 bin lira'
Gazete eklerinde, TV’lerde yayınlanan röportajlar, müşteri sayısı ve ücretleri artırıyor
Kanser fobisi kanserden daha yaygın
Çağın korkulan hastalığı kanser sağlıksız beslenmeden çevresel faktörlere dek birçok nedenle yaşa bakmaksızın görülme sıklığını artırırken, ‘korkusu’ ise daha hızlı yaygınlaşıyor.
Suudi Arabistan uçağında 80 şahin
Türk işadamı Ahmet Yasar, Reddit'e koyduğu uçakta taşınan 80 yırtıcı kuş fotoğrafını BBC'ye anlattı. Yasar, fotoğrafın Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden bir uçakta çekildiğini söyledi.
Galatasaray'a dost kazığı!
Rus ekibi Zenit, Chelsea'nin Sırp futbolcusu Branislav Ivanovic'i kadrosuna kattı.
'Hagi bir fenomen ama benim yaptıklarım...'
Eski Fenerbahçeli Alex de Souza, Galatasaray’ın efsanesi Hagi ile kıyaslanmasını “Boş bir uğraş” olarak nitelendirdi. Alex, Hagi için “fenomen” benzetmesinde de bulundu.
Milan'da Bonaventura şoku! Sezonu kapattı
Milan'ın orta saha oyuncusu Bonaventura, sakatlığı nedeniyle en az 4 ay forma giyemeyecek.
Advocaat'tan futbolculara mesaj
Fenerbahçe'de Dick Advocaat takımla mini bir toplantı yaptı. Hollandalı teknik adam, Beşiktaş maçı bizim için bir kupa maçından fazla anlam taşıyor. Taraftara kendimizi affettirelim dedi.
Türkiye'de beğenilmedi! 37 milyona gitti
Sivasspor'dan Fransa Ligue 1 takımı Rennes'e giden Kamil Grosicki şimdi de Premier Lig'e transfer oldu.
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