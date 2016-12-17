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Hollywood'da en çok o merak ediliyor

Vanity Fair dergisinin her yıl gelenekselleşen Hollywood sayısı çıktı.

Elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı

Kavşakta motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü 85 yaşındaki Salih Çakır yaşamını yitirdi.

Darbecilere 54’er kez müebbet hapis istendi

15 Temmuz'un ana üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan “Vurun” talimatını veren komutanlar için 54’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı.

Uludağ’da facia işte böyle teğet geçti

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da muhtemel kar motoru faciası, kahraman bir snowboardcunun dikkati sayesinde kıl payı atlatıldı.

Kim Kardashian’dan halkalı tırnak modası

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, yeni bir tırnak modeli akımı başlattı.

Vahşet! 83 yaşındaki kadını soyup öldürmüşler

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde 83 yaşındaki Döndü Kekeç, yalnız yaşadığı evinde belden aşağısı çıplak, kolu ve parmakları kırık, kanepenin altında boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'huzur' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il genelinde 50 bin 696 personelin katılımıyla Huzur Türkiye-2” isimli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Trump'ın sığınmacı yasağı sonrası havaalanları karıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kararnamesiyle, New York JFK havaalanında gözaltına alınan iki Iraklı’dan biri serbest bırakıldı.

MHP'de tepkiler dinmiyor

Gölova MHP İlçe Başkanı Recep Kılıçin, referandum sürecinde partisinin tutumunu desteklemediklerini belirterek istifa etti. Yozgat'a bağlı Akdağmadeni İlçesi MHP ilçe yönetimi de istifa etti.

Onun takıları kimsede yok

Gösteri dünyasının gözde yıldızları ünlü derginin düzenlediği partide bir araya geldi.

18 baro başkanından 'referandum' açıklaması

İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Bursa'nın aralarında olduğu 18 ilin baro başkanları, anayasa değişikliğiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı.

İki kız kardeşin feci ölümü

Gaziantep'te aynı odada uyurken sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki Neriman Doğan ve kız kardeşi 15 yaşındaki İnanç Doğan öldü.

Şehir merkezinde yeni otel açmak yasaklandı

Barcelona Belediyesi, şehir merkezinde yeni bir otel ya da konaklama yeri açılmasını yasakladı.

Şanlıurfa’da eşekler dondu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dışarıda kalan eşekler dondu.

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