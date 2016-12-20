77,394.44
%0.37
3.71
% 1.84
3.92
% 2.09
141.43
% 2.79
211.69
%-0.05
423.38
%-0.05
118.08
%-0.05
862.00
%0.00
875.24
%-0.05
19 yaşındaki modele büyük şok
Finlandiya'daki Miss Helsinki 2017'nin finali yapıldı. Yarışmayı Nijerya asıllı aday Sephora Ikalaba'nın kazanması, sosyal medyada ırkçı yorumları da beraberinde getirdi
İmamın eşi çocukluk aşkına kaçtı, sonra da...
Adana'da 35 yaşındaki Ali Balduz, birlikte yaşadığı evli 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Ş.A.'yı tabancayla bacağından vurdu.
Ulaştırma Bakanı’nın İngiltere bayraklı montu
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene Ulaştırma Bakanı Arslan'ın 'İngiltere bayraklı' (Birleşik Krallık) Bogner marka montu damga vurdu.
Yatak odasındaki gizli bölmede 'kaçak sigara'
Van'da bir evin yatak odasının altındaki gizli bölümde 45 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Havalimanı saldırısından şok görüntüler
ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda beş kişinin vurularak öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Toplu taciz rezaleti
Almanya’nın Köln kentinde 2016 yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz olayları, kadınların sokağa güvenini sarstı.
Esad:Kazakistan'da her şeyi görüşmeye hazırım
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Astana'daki barış görüşmelerinde her şeyi müzakere etmeye hazır olduğunu ve bir sınır bulunmadığını ilan etti.
Kayseri saldırısının talimatını da o vermiş
Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu saldırının talimatının Ankara Merasim Sokak’ta patlayan canlı bombayı gönderen Porsipi kod adlı İshah Özçaktu tarafından verildiği ileri sürüldü.
Dünyanın en seksi bilgisayar dehası Karlie Kloss
O, dünyanın en çok kazanan üçüncü top modeli. 22 yaşında kariyerinin doruğundayken, ‘eğitim şart’ dedi.
Mardin’de terör operasyonu: 15 gözaltı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 15 öğretmen gözaltına alındı.
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu
Türkiye'de hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandığı belirtildi.
CHP Lideri: 20 Temmuz’da gerçek darbe yapıldı
Kılıçdaroğlu OHAL'i en sert dille eleştirerek “15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz’da gerçek darbe yapıldı dedi.
Galatasaray diş geçiremedi
Galatasaray, Suudi Arabistan’ın El İttifak ekibiyle yaptığı hazırlık maçında rakibine 3-1 mağlup oldu.
Garry Rodrigues formayı giydi
Galatasaray’ın her konuda anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçti.
Gelişi olay olmuştu, macera kısa sürdü!
Bilyoner Kadınlar Ligi'nde Canik Belediyesi forması giyen Elina Babkina, parasının yatmadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Fofana Atiker Konyaspor'da
Konyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
'Eto'o'nun rakibi olmak istemezdim'
Antalyaspor'un Sloven kalecisi Fornezzi, Eto'o'nun karşısında kalede olmak istemezdim. Ona karşı oynamak benim için çok tehlikeli olurdu dedi.
En uygun ihtiyaç kredisi için lütfen kredi türünü, kredi miktarını, geri ödemek istediğiniz vadeyi girin. Hangi krediyi, hangi bankayı seçeceğinize karar verin.