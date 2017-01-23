88,389.50
%1.14
3.70
% 0.03
3.99
% 0.14
145.18
% 0.15
211.69
%-0.05
423.38
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862.00
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875.24
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Alicia Arden'den ilginç kareler
Superbowl için kamera karşısına geçen Alicia Arden'e arkadaşı Erika Jordan da eşlik etti.
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yol verme kavgası: 1 ölü
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konya'daki IŞİD operasyonunda ilginç olay
Konya’da IŞİD'e yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı sürdürülen operasyonda 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.
Adanalıların şırdan keyfine günlük 5 bin kurban
Adanalıların yöresel yiyeceği şırdan dolması için günlük 5 bin şırdan çevre illerden kente geliyor. Sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük gelen 5 bin şırdan Adanalılara yetmiyor.
Gasp çetesinden kadınlara seks tuzağı
İzmir’in Ödemiş ilçesi’nde kendilerini bekar olarak tanıtıp, seks tuzağına düşürdükleri kadınları gasp ettikleri ileri sürülen evli çiftin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Reina canisinin eşi: Oğlumu İran’a götürdüler
Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan eğlence mekanını kana bulayan Abdulkadir Masharipov’un eşi konuştu.
Aydın’da aşırı süratli otomobil yaşlı adama çarptı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız yaptığı için kırmızı ışıkta duramayan otomobil, bisikletli yaşlı adama çarptı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Eve girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Beşiktaş'ta yangın ihbarı üzerine bir daireye giren itfaiye ekipleri içeride bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı.
Bodrum katında ölü olarak bulundu
Bursa’da ailesi tarafından kayıp olarak bir gündür aranan 26 yaşındaki Emre B. oturduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.
9 yıldır kayıp şahıs bulundu
Muğla'da gece karayolunda yürürken jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın 9 yıldır ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı.
AK Partili Kaya: Atatürk’ü CHP’den kurtaracağız
Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Biz bu referandum seçimlerinde Atatürk'ü CHP'den kurtaracağız dedi.
'Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldum'
Baba Mahmut B., 2 örgüt abisinin ders verdiği ve 1 hafta kampa aldığı oğlu askeri liseye girdikten sonra cebinde bir not buldu. Notta yazanlar ise baba Mahmut B.'yi hayrete düşürdü.
Caner Erkin sürprizi! Çıkış tünelinde...
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Caner Erkin, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi
Fenerbahçe taraftarı yangın çıkardı! Büyük panik...
Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftar grubunun içinden atılan bir havai fişek, bir binanın 4. katındaki dairenin mutfak penceresine isabet etti. Pencerenin panjuru alev aldığı yangın itfaiye tarafın
Alex de Souza'dan şok itiraf: Yalan söyledim
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, Cruzeiro'da oynadığı dönemde teknik direktörü Marco Aurelio ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Yeni çıkan kitabında konuyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar
Galatasaray'dan ayrıldı 'Kral' oldu
Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Hamit Altıntop yeni takımında kral oldu.
Emre Belözoğlu'ndan Arda için olay yaratan iddia!
Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuştu. Barcelonalı milli yıldızın hedefini de açıkladı.
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