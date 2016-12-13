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Alessandra Ambrosio plajı kasıp kavurdu

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ülkesindeki tatiline devam ediyor.

Gökten düşen buz kültesi bomba gibi patladı

İstanbul Sarıyer’de geçtiğimiz günlerde bir villanın bahçesine gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü.

Antalya'da korkunç çocuk tacizi

Antalya Manavgat'ta, bir gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü R.M., küçük yaşta kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklandı.

Pilotun babasına acı haber verilemedi

Kırgızistan’da düşen kargo uçağında hayatını kaybeden Pilot İbrahim Gürcan Dirancı’nın acı haberi, kalp hastası olan babasına verilemedi.

Pahalı markalar için günlük 1 dolara işçiler!

Etiyopya'daki kahve işçileri tarlalarda döktükleri alın terinin karşılığında her gün yalnızca 1 dolar kazanabiliyor.

Ashley Graham sosyal medyayı sallıyor

Son birkaç yıldır moda dünyasında kıvrımlı hatlarıyla yeni bir akım yaratam Ashley Graham sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Musul'dan kaçış için 'hayat köprüsü'

Irak ordusunun Musul'a yönelik operasyonu sürüyor. IŞİD'ten temizlenen mahallelerde zor da olsa siviller hayata devam ederken, çatışmaların sürdüğü semtlerden ise kaçış sürüyor.

Clinton, Türk kargo uçağındaki pilotu övmüştü

Bişkek'te düşen kargo uçağının ikinci pilotu Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kazım Öndül'ün Afganistan’da görev yaptığı ve 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı Clinton tarafından övüldüğü ortaya çıktı.

4 gündür kayıptı cesedi ağaçta asılı bulundu

Bursa'da Jandarma ve AFAD ekiplerini şoke eden bir olay yaşandı; 4 gündür kayıp olan adamın cesedi ormanda bir ağaca asılı halde bulundu.

TSK'da devrim gibi 'kadın subay' değişikliği

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Harp Okulu dışında askeri okullara kız öğrenci alınmaması yönündeki uygulamadan vazgeçtiklerini söyledi.

Canlı yayında şok eden anlar

İşte yerli ve yabancı ünlülerin televizyon izleyicilerini şoke ettikleri canlı yayın skandalları...

O ülke Putin'den yardım istedi

Meksika’daki yolsuzluğa karşı mücadele için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımı istendi.

Genç radyocu Burhan Çetinkanat bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'de alkollü iki grup arasında küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada radyo programcısı 35 yaşındaki Burhan Çetinkanat yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

'Reina saldırganına 150 bin dolar'

Polisin Silivri’deki operasyonunda, Reina saldırganına saldırı karşılığı verilmek üzere hazırlanan 150 bin dolar ele geçirdiği belirtildi.

Meksika'da müzik festivalinde ateş açıldı: En az 5 ölü

Meksika’da bir müzik festivalinde ateş açılması sonucunda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

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