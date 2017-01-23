Alex de Souza'dan şok itiraf: Yalan söyledim

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, Cruzeiro'da oynadığı dönemde teknik direktörü Marco Aurelio ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Yeni çıkan kitabında konuyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar