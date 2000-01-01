Telefonların geleceğini

yapay zeka mı şekillendirecek?

Fotoğrafçılığın kurallarını yeniden yaratan, sıra dışı renk

cümbüşü ile gönüllerde taht kurmayı başaran

Huawei P30’un arkasındaki gizli kahramanı açıklıyoruz: YAPAY

ZEKA!

Akıllı telefonlarda yapay zeka yarışı her geçen gün daha da karışıyor. Yapay zeka, cep telefonlarının yeni devrimi olma yolunda hızla ilerlerken, Huawei yapay zeka destekli cihazlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yapay zekanın bilimle tanışması

çok eskilere dayanıyor Yapay zekanın bugününe odaklanmak için, onun tarihini incelemek güzel bir başlangıç noktası. Telefonlarda yapay zeka kullanımı bizim için henüz çok yeni bir gelişme olsa da, bu teknoloji çok daha eskilere dayanıyor. Bilimin yapay zeka ile tanışması 1951‘e kadar dayanıyor. O zamanlar bu yeni teknolojinin üç ana mekanizmadan oluşacağına inanılıyordu; konuşmak, görmek ve bir insan gibi düşünmek. Yıllar boyu bu üç ana meta üzerinden bilim adamları ve matematikçiler kusursuz yapay zekayı oluşturmaya çalıştılar. Bu büyük çabanın sonundaysa, makinelerin kendi kendine öğrenmesini sağladılar.

Profesyonel fotoğrafçılığın temelini de

yapay zeka şekillendiriyor Cihazda bulunan yapay zeka, nesneleri, sahneyi, aydınlığı ve boyutu gerçek zamanlı olarak tanıyarak ve profesyonel bir fotoğrafçının yaptığı gibi, tüm parametreleri seçerek anı yakalıyor. Bu sanal asistan, fotoğraf çekilirken nesnelerin tam olarak nerede olacağına odaklanarak, hareketlerini tahmin edebiliyor. Fotoğraf çekimine katkısıyla beraber çekimden sonra ise albümleri düzenlemekte yardım ediyor. Fotoğrafların içeriğini gerçek zamanlı tanıyarak sınıflandırıyor ve değerlendiriyor. Temalı albümler oluşturarak Akıllı Galeriler sunuyor.

Telefonlarda yapay zeka sayesinde

cihazlar yavaşlamıyor! Zamanla telefonunuzun yavaşlamasından sıkılmışsınızdır. En hızlı telefonlarda bile uygulamalar yükleyip kaldırıldığında bellek dolmaya başlıyor ve dolaylı yoldan sistem yavaşlıyor. Huawei mühendisleri bu soruna yapay zeka ile yaklaşarak kendi çözümlerini sunuyorlar. Yapay zeka algoritmaları hangi uygulamaları nerede, ne zaman ve ne kadar kullandığınızı öğrenmeye başlıyor, kısacası davranışlarınızı algılıyor. Öğrenmiş olduğu bu verileri kullanarak, telefonu ihtiyacınıza göre uyarlayıp, uygulamalara ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyor. Yapay zeka, telefon içerisinde kullanılmayan uygulamaları ve özellikleri kapatarak telefonunuzun daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bu akıllı teknoloji, sisteminizi yavaşlatan uygulamaları temizleyip, telefonunuzu en iyi şekilde koruyabilir. En güzeli de, tüm bunları telefonun arka planında siz farkında olmadan gerçekleştiriyor ve en önemlisi de telefonunuzun bakım derdinden sizi kurtarıyor.

Yapay zeka telefon bataryasının

en verimli kullanımı için zemin yaratıyor Her adımımızda yanımızda olan asistanlarımız pil ömrü nedeniyle gün boyunca bize yardım edemeyebiliyor. Bazı durumlarda biz de asistanlarımıza tekrar güç vermek için şarj edemeyebiliyoruz. İşte bu durum Huawei P30 Pro’da tarih oluyor. Şarj etmek artık bir işkence değil, son derece kolay bir iş. Evden çıkmadan önce veya bir kahve molası verdiğinizde 30 dakikada telefonunuzu 60% seviyesine kadar şarj edebilirsiniz.

Yapay zekanın gelişimi profesyonel fotoğraf çekimlerinin de önünü açıyor. Özellikle kamera özellikleri ve görsel kalitesi ile fark yaratan Huawei P30, fotoğraf sanatında kendini göstererek, her an unutulmaz fotoğraflar çekme özgürlüğü tanıyor. HUAWEI, yapay zekayı ilerletmeyi kendisine hedef olarak koymuş durumda, bakalım gelecekte bizi neler bekleyecek…