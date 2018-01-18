Lokasyonunuzu doğru seçin
Şehir hayatının içerisinde en temel sorunlarımızdan biri de ulaşım. Özellikle İstanbul gibi trafiği yoğun bir metropolde yaşıyorsanız toplu ulaşıma yakın olmak konforlu bir günlük yaşam için şart. 3. Havalimanı, E-5, TEM karayolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, metro gibi önemli lokasyonlara yakın olmak, iş ve yaşam merkezlerinin odağında bir konumda oturmak, hem yatırım olanakları doğurur hem de yaşam kalitenizi artırır.
Rengarenk sosyal bir yaşam
‘’Hem dinginlik olsun, hem de sosyal yaşamdan vazgeçmem.’’ diyenlerdenseniz ikisini bir arada hayata geçirmeniz de mümkün. İş yaşamının getirdiği stresi ve tüm yükleri üzerinizden atmanız için sosyal yaşamın renklerinden yararlanmak herkes gibi size de iyi gelecektir. Satın aldığınız evin size bu imkânları sunuyor olmasına özen göstermelisiniz.
Tasarım konforunuzu artırır
Evinizin iç-dış tasarımı kullanıcı dostu olmalı ve şehir içindeki yaşam hızınıza pratik çözümler getirmeli. Eşyalarınızı en kullanışlı şekilde yerleştirebileceğiniz, rahat yaşam alanları yaratabileceğiniz, modern ve işlevsel konseptiyle hayatınızda fark yaratacak bir tasarım, günlük hayatınızda sandığınızdan çok daha fazla şeyi değiştirir.
Ödeme koşulları bütçenizi zorlamasın
Satın aldığınız evin ödeme koşullarının uygunluğunu mutlaka araştırmalısınız. Bütçenizi zorlayıcı koşullar gelecek için doğru bir karar olmayacaktır.
Kazancın Yolu Basın Ekspress
NG Residence, Basın Ekspres Yolu gibi önemli bir lokasyonda yer alıyor. İstanbul'un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı'na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Havalimanı bağlantı yoluna 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence, metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede yer alıyor.
NG Residence’da projeye değer katan ayrıcalıklar da mevcut
Projenin mimari duruşu, kullanılan malzeme, işçilik kalitesi ve lokasyon avantajıyla bölgede diğer projelerden ayrışan bir yaklaşım sunuyor. 26 katlı rezidans, 5 yıldızlı uluslararası zincir otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşan projenin inşaatının tamamlanacağı 2018 yılında, yatırımcısına sunduğu ayrıcalıkla, bölgede yer alan projelerin çok üstünde bir kazanç sağlayacağı bekleniyor. Proje tamamlanıp yaşam başladığında daire kira getirilerinin bin 800 ile 2 bin 750 TL bandında seyretmesi öngörülüyor.