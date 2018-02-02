3D Puzzle
Puzzle’ı biliyorsunuzdur ancak 3D puzzle’ı daha önce duymamış olabilirsiniz. Biraz daha zor ama oldukça eğlenceli 3D puzzle’ı denemenizi tavsiye ederiz.
Romantik Nevresim Seti
“Yatağa her yattığında beni hatırlasın” diyorsanız romantik bir nevresim takımı güzel bir seçim olabilir.
Karaoke Blueetooth Müzik Seti
Eğlenmeyi seven çiftler için listenin ilk sıralarında yer alması gereken bir sürün karaoke müzik seti.
Saat
Klasik bir hediye gibi görünse de alışılmışın dışında renk veya tasarımları tercih ederek onu şaşırtabilirsiniz.
Masa Tenisi Seti
Çift kişi yapılabilecek en kolay ve eğlenceli sporlardan biri masa tenisi. Elbette sevgilinizin zevkine göre başka sporlara da yönelebilirsiniz.
Parfüm Seti
Bu öneriyi her yerde görüyor olabilirsiniz ama her zaman ihtiyaç duyulan ve kimsenin hayır diyemeyeceği bir hediye parfüm seti.
Kahvaltı Seti
“Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.” sözünü boşuna dememişler. Siz de sevdiğinizi romantik bir kahvaltı takımıyla etkileyebilirsiniz.
Giyim
Kulağa çok klişe gelebilir ancak Sevgililer Günü’nde giymesini istediğiniz bir giyim ürünü onu düşündüğünüzden daha çok mutlu edebilir.
Ahşap Şarap Servisi
Baş başa geçireceğiniz romantik bir gece için ahşap şarap servisi mükemmel bir tercih olacaktır.
Takı
Her baktığında sizi hatırlatacak bir takıdan daha anlamlı bir hediye olabilir mi?