Müşteriler size kolayca ulaşabilir

Belirli bir konumda veya belirli bir hizmet bölgesi dahilindeki müşterilere hizmet veren bir işletmenin sahibiyseniz Google Benim İşletmem, müşterilerin sizi bulmasına yardımcı olabilir. Tüketicilerin, Google'daki doğrulanan işletmeleri saygın bulma olasılığı doğrulanmayanlara göre iki kat daha fazladır.