Müşteriler size kolayca ulaşabilir
Belirli bir konumda veya belirli bir hizmet bölgesi dahilindeki müşterilere hizmet veren bir işletmenin sahibiyseniz Google Benim İşletmem, müşterilerin sizi bulmasına yardımcı olabilir. Tüketicilerin, Google'daki doğrulanan işletmeleri saygın bulma olasılığı doğrulanmayanlara göre iki kat daha fazladır.
Google Aramalarda işyeriniz öne çıksın
İşletme kaydınız, insanlar sizi veya size benzer işletmeleri Google Arama veya Haritalar'da aradıklarında karşılarına çıkar. Google Benim İşletmem, işletme kaydınızı oluşturmanız ve güncellemeniz için kolaylık sağlar. Böylece dikkatleri üzerinize çeker ve müşteri kazanırsınız.
Türkiye'de bir ilk!
Google Benim İşletmem’e Akbank Direkt’ten ücretsiz, anında kaydolabilirsiniz. Böylece müşterileriniz arama yaptığında bir adım önde olun. Anında kayıt için Akbank müşterisi olmanız yeterli.
Google'ın desteği ile Akbank Direkt'ten saniyeler içerisinde Google Benim İşletmem başvurusu yapabilirsiniz
İş yeri adresiniz hem aramalarda hem de Google haritalarda yerini alır, iş yerinizin iletişim bilgileri internette kolayca bulunur, müşterileriniz yorum alanına memnuniyetlerini paylaşır. Dilerseniz, Google Benim İşletmem’e kaydolarak ücretsiz ve kolay bir şekilde web sitesi kurma desteğinden de faydalanabilirsiniz.
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Google Benim İşletmem sayesinde daha fazla yeni müşteriye ulaşmak için şimdi Akbank Direkt'e giriş yaparak Başvurularım sekmesi altından Google Benim İşletmem'e ücretsiz kaydolun, zaman kaybetmeden rakiplerinizden bir adım öne çıkın!