Yılbaşında hindi yapmak sanıldığı kadar zor değil!

Yılbaşı menülerinin vazgeçilmez gözdesi!
Yılbaşının simgelerinden olan hindi, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez menüsünü oluşturan yemeklerin başında geliyor. Kalabalık sofraları taçlandıran kolesterolü düşük ancak proteini yüksek bir hayvansal protein kaynağı olan hindi eti, günlük beslenmemiz içinde henüz yer bulamamış olsa da yeni yıl yaklaşınca daha popüler hale geliyor. Hindinin içerdiği B12 ve triptofan gibi besin öğeleri sayesinde, yedikten sonra kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz. Ayrıca hindi eti düşük yağ ve protein açısından zengin olup, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.
Mutlaka marine etmelisiniz!
Marinasyonda tereyağı ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ayrıca sirke, limon suyu, tuz, biber ve baharatlarla arzu ettiğiniz şekilde marine edebilirsiniz. Bu marinasyonda hindinizi buzdolabında 1 gece bekletmeniz yeterli. Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise oda sıcaklığı hindiyi fırına koymadan bir saat önce oda sıcaklığına gelmesini sağlamanız gerekiyor.
Termometre kullanarak ideal zamanı tutturabilirsiniz
Hazırlamış olduğunuz marinasyonu derinin altına sürerek başlayabilirsiniz. Ayrıca hindinin göğüs boşluğuna dilediğiniz meyve, iç pilav ya da sebzeleri çok sıkışık olmayacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Sıkışık yerleştirdiğiniz takdirde hava akımını engellemiş ve hindinizin içinin sağlıklı pişmemesine neden olursunuz. Fırın poşeti kullanarak hindinizi kolaylıkla pişirebilirsiniz. Fırın poşeti ile pişirdiğiniz hindiniz kendi buharıyla ve suyuyla piştiği için çok daha lezzetli olduğu gibi pişme süresi de büyük oranda azalır. Ayrıca hindi pişirirken termometre kullanmak size pratiklik açısından kolaylık sağlar. Hindi paketinden çıkan pişirme termometresini yine paketten çıkan kitapçıkta olduğu gibi doğru yere yerleştirirseniz hindiniz için ideal pişme zamanlamasını tutturabilirsiniz.
Siz sofrayı hazırlarken hindiniz dinlensin
Pişirdikten sonra özenle hazırladığınız hindinizi kenara alın. Nar gibi kızarmış hindinizin bir süre dinlenmesi gerekiyor. Bu sırada diğer yemeklerin hazırlıklarını tamamlayabilir ve sofranızı kurmaya başlayabilirsiniz. Yılbaşı sofraları da gündelik zamanda kurulan sofralara göre ayrıca bir hazırlık ve özen istiyor. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra geriye hafızalardan silinmeyecek sofranızın tadını sevdiklerinizle birlikte çıkarmak kalıyor.
Banvit ile hindi yapmak artık çok kolay!
“Hindi yapmak çok zor?” bahanesindeki “Çok zor” kısmı artık tarihe karıştı. Fırınınızın büyüklüğüne veya hindinizi paylaşacağınız kişi sayısına göre bütün hindi, yarım hindi veya iri piliç (roaster) tercih edebilirsiniz. Yılbaşına özel tarifler ve pişirme yöntemlerini bulacağınız kitap, hindinizin piştiğini haber veren termometre, pişirme süresini kısaltan fırın pişirme poşeti bütün hindi, yarım hindi ve roaster ürünleriyle birlikte hediye!