Yılbaşında hindi yapmak sanıldığı kadar zor değil!

Termometre kullanarak ideal zamanı tutturabilirsiniz

Hazırlamış olduğunuz marinasyonu derinin altına sürerek başlayabilirsiniz. Ayrıca hindinin göğüs boşluğuna dilediğiniz meyve, iç pilav ya da sebzeleri çok sıkışık olmayacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Sıkışık yerleştirdiğiniz takdirde hava akımını engellemiş ve hindinizin içinin sağlıklı pişmemesine neden olursunuz. Fırın poşeti kullanarak hindinizi kolaylıkla pişirebilirsiniz. Fırın poşeti ile pişirdiğiniz hindiniz kendi buharıyla ve suyuyla piştiği için çok daha lezzetli olduğu gibi pişme süresi de büyük oranda azalır. Ayrıca hindi pişirirken termometre kullanmak size pratiklik açısından kolaylık sağlar. Hindi paketinden çıkan pişirme termometresini yine paketten çıkan kitapçıkta olduğu gibi doğru yere yerleştirirseniz hindiniz için ideal pişme zamanlamasını tutturabilirsiniz.