Öğrenciler üniversiteye giriş sürecinde nelerden etkilenir?

Üniversiteye giriş süreci, zorlu sınav maratonları ve doğru tercih, öğrencilerin öğrenim süreçlerini maddi ve manevi olarak yakından etkiler. Ayrıca yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre değil de ‘puanın yettiği yere’ gitmek zorunda kalan öğrenciler, öğrencilik yıllarının yanı sıra, mezuniyet sonrasında da bir takım zorluklar yaşarlar.