Traşsız saç ekiminin olası dezavantajları

Tıraşsız saç ekiminde operasyon süresi, tıraşlı yapılana göre %50 oranında artabiliyor. Saç ekimini gerçekleştirecek doktor ve ekibi ekip daha fazla işgücü ve emek sarf ediyor. Operasyona harcanan süre ve emek yoğunluğuna bağlı olarak fiyatı daha yüksek olabiliyor. Saçlar kazınmadığı için operasyon sonrası komplikasyon riski biraz daha artıyor. Hastanın sonrasında hijyen ve bakım koşullarına büyük özen göstermesi gerekiyor.