Fue yöntemi ile saç ekimi artık çok kolay
Traşsız saç ekimi, FUT ve FUE yönteminde uygulanabilmektedir. FUT yöntemi kendi dezavantajlarından ötürü günümüzde tercih edilen bir yöntem değildir. Bu yazımızda FUE yönteminin ne olduğundan bahsedeceğiz.
Traşsız saç ekimi ile saçlarınız doğal bir görünüm kazanır
FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yönteminde saç kökleri lokal anestezi altında özel uçlu mikro motorlar ile tek tek alınarak saçsız alanlara, doğal saç çıkış açısı ve yönü dikkate alınarak yerleştirme uygulanır. Son derece kolay uygulanan bu işlemin çoğunlukla avantajları olmasının yanı sıra bazı dezavantajları da bulunur.
Traşsız saç ekiminin başlıca avantajları şunlardır;
Tıraşsız saç ekimi operasyonu için saçları kazıtmak gerekmez. Operasyon sonucunda mevcut saç stiliniz korunduğu için iş ve sosyal yaşantınıza rahatlıkla dönebilirsiniz. Donör alandaki yara ve kabuklanmalar göze çarpmaz. Özellikle saçlarını traşlamak istemeyenlere etkili çözüm sağlıyor.
Traşsız saç ekiminin olası dezavantajları
Tıraşsız saç ekiminde operasyon süresi, tıraşlı yapılana göre %50 oranında artabiliyor. Saç ekimini gerçekleştirecek doktor ve ekibi ekip daha fazla işgücü ve emek sarf ediyor. Operasyona harcanan süre ve emek yoğunluğuna bağlı olarak fiyatı daha yüksek olabiliyor. Saçlar kazınmadığı için operasyon sonrası komplikasyon riski biraz daha artıyor. Hastanın sonrasında hijyen ve bakım koşullarına büyük özen göstermesi gerekiyor.