Araştırmalar bahçede yaşa diyor!

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, haftada en az 3 gün, 20 dakika doğada zaman geçirmenin kortizol stres hormonu seviyesini düşürdüğünü tespit etti. Tüm hastalıkların temelini oluşturan stresten kurtulmanın, daha uzun bir ömür olduğunu hepimiz biliyoruz. Özetle araştırmalara göre, Düşler Vadisi’nde yaşamak ve bahçede zaman geçirmek bilimsel olarak daha uzun ve daha sağlıklı bir ömür demek!