İSTANBUL'DA
DOĞAL YAŞAM
MÜMKÜN MÜ?
İstanbul’un kalabalığı içinde doğayı hissetmek mümkün.
Düşler Vadisi sizi düşlediğiniz bir hayatla buluşturuyor.
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İstanbul’un kalabalığı içinde doğayı hissetmek mümkün.
Düşler Vadisi sizi düşlediğiniz bir hayatla buluşturuyor.
Ayrıntılı bilgi almak ve keşfetmek içinTIKLAYIN
İstanbul ve stressiz yaşam kelimelerini yan yana görünce hemen irkilmeyin. Tahminen bu soruya şehirde yaşayan çoğunluğun cevabı ‘’Hayır’’ olur. Ama gene de bunu hayal etmekten kendimizi hiçbir zaman alıkoyamayız. Belki bir gün olur diyelim ve nasıl stresten uzak bir hayatınız olabilir hayal edelim.
Bilim insanları yaptıkları araştırmada, haftada en az 3 gün, 20 dakika doğada zaman geçirmenin kortizol stres hormonu seviyesini düşürdüğünü tespit etti. Tüm hastalıkların temelini oluşturan stresten kurtulmanın, daha uzun bir ömür olduğunu hepimiz biliyoruz. Özetle araştırmalara göre, Düşler Vadisi’nde yaşamak ve bahçede zaman geçirmek bilimsel olarak daha uzun ve daha sağlıklı bir ömür demek!
Bir grup yetişkinle gerçekleştirilen deneyde, katılımcılar 8 hafta boyunca, haftada en az 3 gün kendi belirledikleri sürelerde doğada zaman geçirdiler. Doğada geçirilen süre içerisinde katılımcıların, egzersiz yapmaları, telefon kullanmaları, internet ve sosyal medyada gezinmeleri, bir şeyler okumaları veya başkalarıyla konuşmaları yasaklandı. Sonuç şaşırtıcı…
8 haftanın ardından katılımcılar arasında en az 20 dakika doğayla baş başa kalanların kortizol seviyelerinin belirgin şekilde düştüğü tespit edildi. En verimli sonucun 20 - 30 dakika arasında alındığı, 30 dakikayı aşan sürelerin ise kortizol seviyesini fazla düşürdüğü kaydedildi.Yani bu ne demek? Doğayla baş başa, şehirden tamamen izole bir yaşam tavsiye edilmiyor! Tarif edilen yaşam, tam olarak Düşler Vadisi aslında…
Şehirden uzak, tamamen bir izole yaşamı kim ister ki zaten! Düşler Vadisi gibi olmalı hayat. Bahçeli villanızda, yeşille içi içe, şehirle el ele… Havalimanı ve bağlantı yollarına yakın, gürültüden uzak.
Kesinlikle çok doğru! Doğayla iç içe, toprakla uğraştığınız, kendi meyvenizi sebzenizi ekip biçtiğiniz, yeşile dokunduğunuz kocaman bir bahçeniz olmalı. Toprağın cömertliğini, mevsimlerin bereketini en yakından görerek yaşamalısınız. Çiçek kokularının karıştığı rüzgarlar, tertemiz bir hava ve etrafınızda süren canlı doğal bir hayat. Çocuklarınızın doğadan kopmadan yaşadığı güzel günler…
O zaman size biraz permakültürden bahsedelim. Permakültür tüm canlıların yararına çalışan; gıda, enerji, barınak ve tüm ihtiyaçlar için, insanı doğayla bütünleyen bir tasarım anlayışıdır. Yani tarım eğitimi aldığınız, araştırmalar yapabileceğiniz ve doğayla el ele bir şekilde ortaya çıkardığınız lezzetlerin tadına varabildiğiniz bir dünya.
Doğanın merkezinde yaşarken spordan ayrı kalmayı düşünmek biraz tuhaf olurdu. Çünkü doğanın kendisi bir spor parkuru zaten. Kendinizi yeniden keşfedeceğiniz outdoor sporları, farklı sporlara ilgi duyanlar için harika bir fırsat olabilir. Yaz kış su sporları yapabileceğiniz havuzlara ise tam anlamıyla ayrıcalık diyebiliriz.
Doğayı birlikte keşfedeceğiniz komşular… Sıcacık ve taptaze dostluklar… Düşler Vadisi villalarının geniş bahçelerinde, nefes almakla kalmayacak, yepyeni dostluklara yelken açacaksınız.