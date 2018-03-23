Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı, dün akşam Fox TV'de yayınlanan son bölüm sonrasında izleyiciler ile paylaşıldı. Bizim Hikaye son bölümde Filiz, Barış ile Hülya'nın birlikte olması nedeniyle ona karşı tavır almaya başlar. Bu sırada Filiz'in patronu değişir ve Ömer adında biri kuru temizlemeciyi satın alır. Barış, Ömer'in başka işler çevirdiğinden şüphelenir. Ve gece yarısı dükkan girerek kanıt arar. Fakat Filiz ile Barış, Ömer'in gelmesi ile dükkanda kısılı kalırlar. İşte Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü izleme bağlantısı...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’ın Hülya’yla birlikte olduğunu öğrenen Filiz yıkılır. Bu sırada çalıştığı dükkan satılır Filiz’in hayatına yeni bir patron, Ömer, girer. Bir çok ortak noktaları olan Ömer ve Filiz arasında kısa zamanda bir arkadaşlık gelişir. Bu ilişki Barış’ın kıskançlığa kapılmasına sebep olur. İki aşığın araları giderek açılır. Hülya olayı nedeniyle Barış, Ömer konusunda Filiz'i ikna edemez. Ömer ise Yeliz'in sakladığı elmasların peşinde mahallede iz sürmektedir. Şeyma'nın dükkana getirdiği kanlı triko nedeniyle onun evine girer ve her yanı dağıtır.