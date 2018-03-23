Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı, dün akşam Fox TV'de yayınlanan son bölüm sonrasında izleyiciler ile paylaşıldı. Bizim Hikaye son bölümde Filiz, Barış ile Hülya'nın birlikte olması nedeniyle ona karşı tavır almaya başlar. Bu sırada Filiz'in patronu değişir ve Ömer adında biri kuru temizlemeciyi satın alır. Barış, Ömer'in başka işler çevirdiğinden şüphelenir. Ve gece yarısı dükkan girerek kanıt arar. Fakat Filiz ile Barış, Ömer'in gelmesi ile dükkanda kısılı kalırlar. İşte Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü izleme bağlantısı...
Barış’ın Hülya’yla birlikte olduğunu öğrenen Filiz yıkılır. Bu sırada çalıştığı dükkan satılır Filiz’in hayatına yeni bir patron, Ömer, girer. Bir çok ortak noktaları olan Ömer ve Filiz arasında kısa zamanda bir arkadaşlık gelişir. Bu ilişki Barış’ın kıskançlığa kapılmasına sebep olur. İki aşığın araları giderek açılır. Hülya olayı nedeniyle Barış, Ömer konusunda Filiz'i ikna edemez. Ömer ise Yeliz'in sakladığı elmasların peşinde mahallede iz sürmektedir. Şeyma'nın dükkana getirdiği kanlı triko nedeniyle onun evine girer ve her yanı dağıtır.
Ömer'in karanlık yüzü ortaya çıktı! Haftaya @bizimhikayedizi'nin yeni bölümünde görüşmek üzere! #halasanaaşığım pic.twitter.com/9uTjdDj0Sp— FOX (@FOXTurkiye) 22 Mart 2018
Diğer yanda Fikri Şeyma’yla evlenebilmek için Şükran’dan boşanmaya çalışırken asıl engel beklemediği bir yerden, Müjde’den gelir. Annesinin evlenmesini istemeyen Müjde'yle Fikri arasında savaş başlar.
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Rahmet ise Hikmet’in açtığı borçları temizlemeye çalışırken başını belaya sokacaktır. Bu yüzden illegal bir dövüşe girer.
Rahmet ve Hikmet'in başı büyük belada! #halasanaaşığım @bizimhikayedizi pic.twitter.com/eSjgOKzOYq— FOX (@FOXTurkiye) 22 Mart 2018
Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Barış, Filiz'in yeni patronu Ömer ile tanışmak için dükkana gidiyor. Fakat Ömer'in gizli işler çevirdiğinden emindir. Bu yüzden gece dükkana girerek kanıt aramaya başlar. Dükkana daha sonra giren Filiz ise Barış'ı yakalar. Ama esas tehlike yani Ömer, dükkana girer. İkili arka tarafta kısılı kalırlar...
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