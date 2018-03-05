Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Jet Sosyete 3. son bölümü ile seyircileri gülmekten kırdı geçirdi. Star TV'de başlayan Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete son bölümde Yaşar'ın topluluk önünde konuşma korkusu ve bunu yenmek için yaptığı komik şeyler ilgiyle izlendi. Son bölümden sonra yayınlanan Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanında ise patron Cengiz Bey, Yaşar'dan işten adam çıkarma görevi verir. Yaşar bu zor görevin altından nasıl çıkacak? İşte Jet Sosyete 3. son bölüm...

JET SOSYETE 3. SON BÖLÜM

Cengiz Bey Yaşar’dan ofis çalışanlarına genel bir tanışma konuşması yapmasını ister. Topluluk önünde konuşma fobisi olan Yaşar bunu yenmek için Cengiz Bey’in verdiği tavsiyeleri uygularken başına gelmedik kalmaz. Bayanların fotoğraflarını çekmeye başlayan Yaşar'ın bu halleri karısının gözünden kaçmaz. Safiye, olayın aslını anlayınca Yaşar'a eski mahallede yapmasını önerir. Yaşar sonunda bu korkusunu atlatır ama gözünde bir morlukla...

Talip’in Yıldız ile Ozan’ın gazete haberini ev halkına söylemesi sonucu Yaşar, Gündüz’den evdeki genç kızları gözetim altına almasını ister. Melike ile Gündüz’ü AVM’de birlikte gören Alara konuyu yanlış anlayıp Gündüz ile arasına mesafe koyar.