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Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Jet Sosyete 3. son bölümde yeni genel müdürün Yaşar'ın çalışanlara yapacağı konuşma sorunu izleyenleri kahkahaya boğdu. Cengiz Bey'in isteğiyle istemeyerek de olsa yapacağı konuşma Yaşar'ın kabusuna döner. Cengiz Bey, Yaşar'a bu korkuyu nasıl atlatabileceğine dair fikirler verir. Gülme krizine sokan son bölümden sonra Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Jet Sosyete son bölümü...

Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Jet Sosyete 3. son bölümü ile seyircileri gülmekten kırdı geçirdi. Star TV'de başlayan Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete son bölümde Yaşar'ın topluluk önünde konuşma korkusu ve bunu yenmek için yaptığı komik şeyler ilgiyle izlendi. Son bölümden sonra yayınlanan Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanında ise patron Cengiz Bey, Yaşar'dan işten adam çıkarma görevi verir. Yaşar bu zor görevin altından nasıl çıkacak? İşte Jet Sosyete 3. son bölüm...

JET SOSYETE 3. SON BÖLÜM

Cengiz Bey Yaşar’dan ofis çalışanlarına genel bir tanışma konuşması yapmasını ister. Topluluk önünde konuşma fobisi olan Yaşar bunu yenmek için Cengiz Bey’in verdiği tavsiyeleri uygularken başına gelmedik kalmaz. Bayanların fotoğraflarını çekmeye başlayan Yaşar'ın bu halleri karısının gözünden kaçmaz. Safiye, olayın aslını anlayınca Yaşar'a eski mahallede yapmasını önerir. Yaşar sonunda bu korkusunu atlatır ama gözünde bir morlukla...

Talip’in Yıldız ile Ozan’ın gazete haberini ev halkına söylemesi sonucu Yaşar, Gündüz’den evdeki genç kızları gözetim altına almasını ister. Melike ile Gündüz’ü AVM’de birlikte gören Alara konuyu yanlış anlayıp Gündüz ile arasına mesafe koyar.

Jet Sosyete 3. son bölüm izle

Ertelen makyaj lansmanında sahneye çıkma hayalleri kuran Gizem ise kayınvalidesi, İlayda ve Pelin’e rağmen sürpriz bir konuğun yardımıyla bir anda kendini sahnede bulur.

JET SOSYETE 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Jet Sosyete yeni bölümde Yaşar bu sefer tensikat yani kadro düzenlemeleri nedeniyle birilerini işten çıkarmak zorundadır. Cengiz Bey tarafından verilen bu görevi yerine getirmek Yaşar'da vicdan azabı çekmektedir. Yaşar kimi işten çıkaracak? Bunu nasıl söyleyecek?

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Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

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