HABER

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

DİZİ HABERLERİ  | 26.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından, edinilen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün akşamüstü saatlerinde Erdoğan’ı arayarak tebrik etmesi bekleniyor.

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı araması için planlama yapıldığını açıkladı. Sanders, tebrik telefonuna ilişkin hazırlık konusundaki sözlerine Türkiye’nin demokrasisini güçlendirme yönünde adımlar atmasını bekledikleri vurgusunu da ekledi.

Edinilen bilgilere göre, görüşmenin bugün (salı) akşamüstü saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın kısa açıklamasında Türkiye seçmeninin kararına saygı duyulduğu belirtilerek ABD’nin Erdoğan ile yapıcı bir ilişki kurmayı dört gözle beklediği kaydedildi.

Açıklamada ABD’nin Erdoğan dahil Türkiye’nin tüm seçilmiş temsilcilerini bütün vatandaşların farklı görüşlerini temsil etmeye ve demokrasiyi güçlendirmeye teşvik ettiği belirtildi.

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)
Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Trump görüşme Beyaz Saray ABD sarah sanders

En Çok Okunan Haberler

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Okuyucu Yorumları 1 yorum
EL ÖPMEYEDE BEKLERİZ BACIM
Diğer Haberler
Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Game of Thrones'un final sezonu için tarih belli oldu

Game of Thrones'un final sezonu için tarih belli oldu

SahneTV'den Yetenek Sizsiniz süprizi

SahneTV'den Yetenek Sizsiniz süprizi

Ülkesi için savaşmaya devam ediyor!

Ülkesi için savaşmaya devam ediyor!

Saygı ve sevgiyi kaybetmeyenlerin hikayesi başlıyor

Saygı ve sevgiyi kaybetmeyenlerin hikayesi başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.