Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı araması için planlama yapıldığını açıkladı. Sanders, tebrik telefonuna ilişkin hazırlık konusundaki sözlerine Türkiye’nin demokrasisini güçlendirme yönünde adımlar atmasını bekledikleri vurgusunu da ekledi.
Edinilen bilgilere göre, görüşmenin bugün (salı) akşamüstü saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.
Bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın kısa açıklamasında Türkiye seçmeninin kararına saygı duyulduğu belirtilerek ABD’nin Erdoğan ile yapıcı bir ilişki kurmayı dört gözle beklediği kaydedildi.
Açıklamada ABD’nin Erdoğan dahil Türkiye’nin tüm seçilmiş temsilcilerini bütün vatandaşların farklı görüşlerini temsil etmeye ve demokrasiyi güçlendirmeye teşvik ettiği belirtildi.
Abdulkadir Selvi yazdı: Bu kez çok şaşırtıcı bir kabine bekleniyor
Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!
Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek
24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
'Vapur parası vermek istemiyorum' deyip nehri böyle geçti
Okuyucu Yorumları 1 yorum