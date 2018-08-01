HABER

1 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

01.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

1 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort'un dün Washington'a komşu Virginia eyaletinin Alexandria kentinde başlayan duruşmasının ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının sonucu olan bu ilk duruşmanın ilk gününde Başkan Trump, Robert Mueller ya da Rusya'nın adının bir kez bile geçmediğine dikkat çekiyor. Habere göre federal savcı Uzo Asonye, açılış konuşmasında, Manafort'un vergi kaçırmasına, elde ettiği geliri ve iş ilişkilerini gizlemesine odaklandı. Savcı Asonye, Manafort'un yaşadığı lüks hayatın ayrıntılarına yer vererek gelir vergisi formlarında ne gibi hilelere başvurduğunu, Ukrayna'da yürüttüğü siyasi danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği milyonlarca doları nasıl sakladığını anlattı. Gazete, Manafort'un avukatlarınınsa yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından, başta Manafort'un eski iş ortağı Rick Gates olmak üzere başkalarını sorumlu tuttuğunu yazıyor.

Washington Post'ta yer alan bir başka ana sayfa haberiyse Facebook'un yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesinde kamuoyu görüşünü manipüle etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon ağını devre dışı bırakmasıyla ilgili. Habere göre Facebook, 2017 Mart ve Mayıs ayları arasında oluşturulan ve yayınladığı yorum ve reklamlarla 290 bin kişiye ulaşan 32 sahte hesap ortaya çıkardı. Irk ilişkileri, feminizm ve faşizm gibi konulara odaklanan yorum ve reklamların Başkan Trump'a karşı muhalefeti körüklemeyi ve sosyal meselelerde toplumu kışkırtıcı ve bölücü mesajlar vermeyi amaçladığı bildiriliyor. Hesapları devre dışı bırakmadan önce FBI'a haber veren firma, sahte hesap kaynaklı reklamlara maruz kalan kullanıcılarınıysa uyaracağını bildirdi. Gazete, Kasım'daki ara seçimlerin sonucunu etkilemeye odaklı dezenformasyon operasyonunun ortaya çıkarılmasının, veri manipülasyonunun Facebook ve milyarlarca kullanıcısı için halen ciddi bir sorun olduğunu gösterdiği yorumunda bulunuyor. Bir başka merak konusu ise Twitter ve Google gibi başka teknoloji devlerinin de dezenformasyon aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı.

New York Times ise İran kamuoyunun Başkan Trump'la İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında olası bir görüşmeye yönelik tepki ve yanıtlarına yer veriyor. Habere göre İranlı liderler, Trump'la görüşme konusuna son derece olumsuz baksa da sokaktaki vatandaşın tavrı, bunun tam tersi yönünde. İran para biriminin son bir yılda yüzde 80 oranında değer kaybetmesi, özellikle gıda fiyatlarının çok hızlı yükselmesi ve maaşların düşüklüğü, kamuoyunu en çok rahatsız eden meseleler. Çok sayıda İranlı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik açmazın Trump'la görüşerek çözülebileceğine inanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u örnek gösteren bazı İranlılar, ”Trump'la herkes görüşüyor, biz niye geri kalalım” şeklinde bir tavır içinde. Ancak bazı uzmanlar, kamuoyu ekonomik yaptırımların ve devalüasyonun çıkış yolunun Amerika'yla diyalogdan geçebileceğine inansa da bunun göründüğü kadar kolay olmadığına dikkat çekiyor.

New York Times bugün ayrıca Mart ayında görev süresi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla geniş yetki alanına ve en az on yıl daha görevde kalma imkanına kavuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'la ticaret savaşları, ekonomideki bazı sorunlar ve kısa süre önce patlak veren aşı skandalı nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını yazıyor. Habere göre Çin'in Amerika'yla giriştiği ticaret savaşları, kimi çevrelerde, Xi Jinping'in Çin'in küresel arenada Amerika'nın yerini alacakmış gibi bir atmosfer yaratmaya çalıştığı gerekçesiyle tepki çekiyor. Öte yandan yüzbinlerce çocuğa bozuk aşı yapılması üzerine patlak veren öfke ve protestolar, halkın hükümete yönelik tavrını açıkça ortaya koyuyor. Gazete, bu gelişmeler Xi Jinping'in iktidarına yönelik ciddi tehditler olarak algılanmasa da Çin kamuoyunda, akademisyenler, liberal kamu çalışanları ve entelektüeller arasında hissedilen rahatsızlıkların arttığını yazıyor.

PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
Erdoğan’dan ABD’ye Brunson UyarısıErdoğan’dan ABD’ye Brunson Uyarısı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadıYunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

İlginizi Çekebilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Diğer Haberler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

ABD Türkiye'ye ne tür yaptırımlar uygulayabilir?

ABD Türkiye'ye ne tür yaptırımlar uygulayabilir?

Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor

Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor

Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı

Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.