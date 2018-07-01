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1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

İngiltere'de 2 çocuk annesi genç kadın, sevgilisi ile cinsel ilişkiye girdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken kanında tecavüz uyuşturucusu olarak bilinen maddeye rastlandı.

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

İngiltere'nin Gloucester şehrinde 22 yaşındaki iki çocuk annesi Hayley Khurana, cinsel ilişki esnasında hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Ghulam Habib ile aşırı derecede alkol tükettikten sonra ilişkiye giren genç kadının cesedi evinin yatağında bulundu.

KANINDA "TECAVÜZ UYUŞTURUCU" BULUNDU

Genç annenin yanında uyandığında cansız bedenini bulduğunu söyleyen Habib önce cinayet süphesiyle tutuklansa da kanıt bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Kalp krizinden öldüğü anlaşılan kadının kadının "tecavüz uyuşturucusu" olarak geçen GHB'ye rastlanması üzerine oklar tekrar 26 yaşındaki adama döndü.

"KIZIMI KULLANDILAR"

22 yaşındaki kadının Annesi Shelia Hardy, "14, 15 yaşlarındayken yanlış insanlarla karşılaştı ve onlar kızımı yoldan çıkardı. Onu istismar ettiler ve kullandılar" dedi.

BİR GÜN ÖNCE TANIŞMIŞLARDI

Genç kadının kanında, yasal sınırın yaklaşık 7 katı alkol bulunurken kanında GBH isimli uyuşturucuya rastlanması da polisin dikkatini çekti ancak uzmanlar ilacın ölümüne katkıda bulunduğunu düşünmediklerini söyledi.

Hayley'nin kocasından ayrıldığı ve birlikte olduğu Habib ile bir gün önce tanıştığı açıklandı.

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