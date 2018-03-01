1 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post bugünkü ana sayfasında Amerikan siyaseti ve Beyaz Saray’da yaşanan son gelişmelerle ilgili çarpıcı haberlere yer veriyor. Gazete, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’ın Başkan Trump’ın geçen yaz Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı görevden almayı düşündüğü dönemi ve böylesi bir gelişmenin Trump’ın adaleti engelleme girişimine olası etkilerini soruşturduğunu yazıyor. Habere göre Mueller, son aylarda, Trump’ın geçen yıl Temmuz ve Ağustos’ta Adalet Bakanı Sessions’ı küçük düşüren Twitter mesajları attığı dönemde yakın çevresiyle ne gibi yorum ve düşünceler paylaştığıyla ilgili bilgiye sahip olabilecek kilit görgü tanıklarını sorguya çekiyor. Amaç, Trump’ın Adalet Bakanı Sessions’ı görevden alıp, yerine Rusya soruşturması üzerinde etkili olacak bir başkasını getirmeyi planlayıp planlamadığını ortaya çıkarmak. Başkan Trump ve Adalet Bakanı Sessions’ın Rusya soruşturması yüzünden aralarının açık olduğu, uzun zamandır biliniyor. Yakın çevresine göre Başkan, Sessions’dan, ihtiyar, beceriksiz, gözü görmeyen bir çizgi karakter olan Mr. Magoo şeklinde bahsediyor. Habere göre Trump, yakınlarına, iş hayatı boyunca en iyi avukatları tuttuğunu söylüyor ama şimdi sadakatte kusur eden, kendisini yeterince savunmayan Sessions’a mecbur kalmaktan şikayet ediyor. Sessions ise Trump’ın saldırılarının kendisini yaraladığını itiraf etmesine rağmen istifa etmeyeceği ve Başkan’la arasındaki soğuk savaşı sürdüreceği konusunda ısrarlı.

Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump’ın en yakın danışman ve sırdaşlarından biri olan Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks’in istifasının Beyaz Saray’da şok etkisi yarattığını bildiriyor. Gazete, Hicks’in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda bazen Başkan adına “beyaz yalanlar” söylediğini itiraf ettiği dokuz saat süren ifadesinden sonra istifa kararı almasının dikkatlerden kaçmadığı yorumunda bulunuyor. Habere göre 29 yaşındaki Hicks, daha başkanlığa aday olduğunu açıklamadan önce Trump’ın yanında çalışmaya başlamış, Beyaz Saray’daysa Başkan’ın tutarsız mizacını kontrol altına almaktan kamuoyu önünde sunduğu imajı oluşturmaya, küçük-büyük her türlü mesele üzerinde fikir beyan etmeye kadar birçok görev üstlendi. Trump’ın en sadık danışmanlarından biri olan Hicks’in başkanlığının sonuna, hatta daha da ötesine kadar Trump’ın yanı başında olacağına herkes kesin gözüyle bakıyordu. Ancak Trump’a yakınlığı, Hicks’in özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının da odaklarından biri haline gelmesine yol açtı. Beyaz Saray yetkilileriyse Hicks’in görevden ayrılma kararının birkaç haftadır gündemde olduğunu ve bu kararın, Kongre’de verdiği ifadeyle hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ediyor. Yetkililere göre Hicks’in görevi bırakma nedeni, son üç yıldır Trump’ın yakın çevresinde çalışmanın ve her gün, hatta bazen saat başı patlak veren krizleri çözme yükümlülüğünün beraberinde getirdiği aşırı yorgunluk ve stres. Gazete, çoğu zaman Başkan’ın halkla ilişkiler koordinatörlüğünü yürüten Hicks’in istifasının Trump’ı Beyaz Saray içinde hızla yalnızlığa sürükleyeceği öngörüsünde bulunuyor.

New York Times ise Başkan Trump’ın Ulusal Silah Birliği NRA’i şaşırtan bir hamle yaparak silah kontroluna sıcak baktığının işaretlerini verdiğini yazıyor. Gazete, Trump’ın dün canlı yayınlanan konuşmasında silah kontrolundan yana olduğunu söylemesinin ve Kongre’yi, NRA’in uzun yıllardır karşı çıktığı silah güvenliği yasasını yeniden gündeme getirmeye çağırmasının Cumhuriyetçi Parti içinde soğuk duş etkisi yarattığını bildiriyor. Habere göre Trump, internette ve silah fuarlarında silah satın almak isteyenlerin kapsamlı güvenlik taramasından geçirilmesi önerisinde bulundu. Trump ayrıca bazı genç yetişkinlere silah satışının kısıtlanması, akıl sağlığı yerinde olmayanların elindeki silahların toplatılması, hatta taarruz tipi ateşli silahların yasaklanması tartışmasının açılması şeklinde öneriler getirdi. Trump’ın bu açıklamaları üzerine NRA lobicileri telefona sarılarak Kongre’deki yandaşlarını aradı ve Kongre üyelerinden, Trump’ın söylediklerinin “büyük bir hata” olduğunu ifade etmelerini talep etti. Öte yandan kimi Demokrat Partililer, Trump’ın getirdiği önerileri hayata geçirip geçirmeyeceğineyse şüpheyle bakıyor. Trump’ın dün şaşkınlık yaratan bir performans sergiledikten sonra bireysel silahlanmanın kısıtlamalara tabi tutulmasını destekleyen somut politikalar geliştirip geliştirmeyeceği net değil. Bazı Demokratlar, Trump’ın Amerika’ya çocukken kaçak olarak getirilen gençleri korumaktan yana da tavır aldığını ancak vaatlerin boş çıktığını hatırlatıyor.