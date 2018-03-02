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1 Mart Perşembe Gününden Fotoğraflar

02.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar

1 Mart Perşembe Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
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