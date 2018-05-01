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1 Mayıs Türkiye'de böyle kutlandı

01.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Taksim yasağının devam ettiği 1 Mayıs'ta işçiler başta İstanbul Maltepe olmak üzere farklı meydanlarda biraraya geldi.

1 Mayıs Türkiye'de böyle kutlandı

Bazı pankartlara izin vermeyen polis İstanbul'da çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenen miting ve gösterilerle kutlandı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta resmi kutlamalar Maltepe miting alanında yapıldı. DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB öncülüğünde düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı" kutlamalarına sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekçi ve Ali Şeker ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı. Genco Erkal, Rutkay Aziz ve Ferhat Tunç gibi sanatçıların da yer aldığı mitingde cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da fotoğrafının konulduğu bir sandalye ayrıldı.

Gruplar "Yaşasın 1 Mayıs" pankart ve flamalarıyla alana giriş yaptı. 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mitingde daha sonra DİSK Korosu tarafından türkü ve marşlar seslendirildi.

İstanbul'da en az 84 gözaltı

İstanbul'un farklı semtlerinde en az 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan çoğunun Taksim'e gitmek istedikleri sırada gözaltına alındığı bildirildi. Polis Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim ve çevresine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrildi.

Bir grup Türk-İş yöneticisi Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü. Hak-Sen üyesi bir grup da "işçi haklarına dikkat çekmek" için çıplak ayakla Taksim Meydanı’na yürüyüş yaptı. Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan Türk-İş üyesi grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı. Sendika üyeleri daha sonra işçilerin girişine yasaklanan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ankara'daki kutlamalar

Ankara'da 1 Mayıs kutlaması Tandoğan Meydanı'nda yapıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) oluşturduğu tertip komitesinin öncülüğünde, 1 Mayıs'ı kutlamak için gelen katılımcılar polisin kontrol noktasından geçerek Kazım Karabekir Caddesi'nde oluşturulan kortejde yerini aldı. Polis arama sırasında bazı pankartların alana sokulmasına izin vermedi. Bu nedenle zaman zaman, arama noktasından geçen katılımcılarla polis arasında gerginlik yaşandı.

İzmir'deki etkinlikler

İzmir'de 1 Mayıs etkinliklerinin merkezi Gündoğdu Meydanı'ydı. Türk- İş'e bağlı sendikalar ile bazı odaların üyeleri, Alsancak Liman önünde toplanıp, alana yürüdü. Önceki yıllarda Basmane Meydanı'nda kortej oluşturan DİSK ve KESK üyeleri, bu yıl Konak Sümerbank eski binası ile Konak Pier AVM önünde; bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri ise Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. CHP'liler de partinin il binasının olduğu Montrö Meydanı'nda toplandı.

1 Mayıs İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Çanakkale, Samsun, Van ve Hakkari, Muğla, İzmit, Amasya, Antalya, Tekirdağ, Eskişehir,Sivas ve Tokat, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

DHA/HT,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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