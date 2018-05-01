1 Mayıs Türkiye'de böyle kutlandı

Bazı pankartlara izin vermeyen polis İstanbul'da çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenen miting ve gösterilerle kutlandı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta resmi kutlamalar Maltepe miting alanında yapıldı. DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB öncülüğünde düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı" kutlamalarına sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekçi ve Ali Şeker ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı. Genco Erkal, Rutkay Aziz ve Ferhat Tunç gibi sanatçıların da yer aldığı mitingde cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da fotoğrafının konulduğu bir sandalye ayrıldı.

Gruplar "Yaşasın 1 Mayıs" pankart ve flamalarıyla alana giriş yaptı. 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mitingde daha sonra DİSK Korosu tarafından türkü ve marşlar seslendirildi.