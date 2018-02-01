1 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Federal Soruşturma Dairesi FBI, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu ve Beyaz Saray arasında yaşanan iç yazışma krizine geniş yer ayırıyor. Gazeteler, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili David Nunes tarafından hazırlanan, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın kişileri izleme yetkisini suiistimal ettiğini ve bu kurumların Başkan Trump'a karşı önyargılı olduğunu ortaya koyan gizli belgenin kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması gerektiğiyle ilgili tartışmanın devam ettiğini bildiriyor.

Washington Post, FBI'ın, dört sayfalık iç yazışma belgesinin birçok hata ve eksiklikler içerdiği gerekçesiyle, kamuoyuna açıklanması durumunda, kuruma ve kurumun kullandığı gizli istihbarat tekniklerine zarar vereceği konusunda çok ciddi kaygıları olduğunu bildirdiğini yazıyor. Başkan Trump ise Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili gizli belgenin açıklanması taraftarı. Habere göre Trump, danışmanlarına, özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının etkisini azaltacağı, hatta Adalet Bakanlığı'ndaki bazı üst düzey yetkilileri görevden almasının önünü açabileceği için belgenin yayınlanmasının işine yarayacağını söyledi. İç yazışma krizi, FBI Başkanı Christopher Wray ve Başkan Trump'ı kamuoyu önünde karşı karşıya getiriyor. FBI Başkanı Wray, yayınlanmasının ulusal güvenlik riski oluşturacağı gerekçesiyle belgenin gizli kalması gerektiğini savunuyor. Oysa Trump, Adalet Bakanlığı içinde ciddi değişiklikler yapabilmesini, başta Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'ın bağlı olduğu Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ı görevden almasını sağlayacağı için belgenin önümüzdeki günlerde açıklanabileceğinin sinyallerini veriyor. FBI'ın Trump'a karşı önyargılı olduğunu gösterdiği iddia edilen gizli belgenin açıklanması, özel savcı Mueller'ın Rusya soruşturmasını Rosenstein'e bağlı olarak yürütmesi ve Mueller'ı görevden alabilecek tek kişinin Rosenstein olması açısından önemli.