1 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Federal Soruşturma Dairesi FBI, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu ve Beyaz Saray arasında yaşanan iç yazışma krizine geniş yer ayırıyor. Gazeteler, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili David Nunes tarafından hazırlanan, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın kişileri izleme yetkisini suiistimal ettiğini ve bu kurumların Başkan Trump'a karşı önyargılı olduğunu ortaya koyan gizli belgenin kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması gerektiğiyle ilgili tartışmanın devam ettiğini bildiriyor.
Washington Post, FBI'ın, dört sayfalık iç yazışma belgesinin birçok hata ve eksiklikler içerdiği gerekçesiyle, kamuoyuna açıklanması durumunda, kuruma ve kurumun kullandığı gizli istihbarat tekniklerine zarar vereceği konusunda çok ciddi kaygıları olduğunu bildirdiğini yazıyor. Başkan Trump ise Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili gizli belgenin açıklanması taraftarı. Habere göre Trump, danışmanlarına, özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının etkisini azaltacağı, hatta Adalet Bakanlığı'ndaki bazı üst düzey yetkilileri görevden almasının önünü açabileceği için belgenin yayınlanmasının işine yarayacağını söyledi. İç yazışma krizi, FBI Başkanı Christopher Wray ve Başkan Trump'ı kamuoyu önünde karşı karşıya getiriyor. FBI Başkanı Wray, yayınlanmasının ulusal güvenlik riski oluşturacağı gerekçesiyle belgenin gizli kalması gerektiğini savunuyor. Oysa Trump, Adalet Bakanlığı içinde ciddi değişiklikler yapabilmesini, başta Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'ın bağlı olduğu Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ı görevden almasını sağlayacağı için belgenin önümüzdeki günlerde açıklanabileceğinin sinyallerini veriyor. FBI'ın Trump'a karşı önyargılı olduğunu gösterdiği iddia edilen gizli belgenin açıklanması, özel savcı Mueller'ın Rusya soruşturmasını Rosenstein'e bağlı olarak yürütmesi ve Mueller'ı görevden alabilecek tek kişinin Rosenstein olması açısından önemli.
New York Times ise Başkan Trump'ın Salı gecesi yaptığı Birliğin Durumu konuşmasının, göçmen toplum ve kapsamlı bir göçmenlik yasası üzerinde anlaşmak isteyen siyasetçiler üzerindeki etkileriyle ilgili bir habere yer ayırmış. Gazete, Trump'ın konuşmasının, Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençlere vatandaşlık yolu açılmasını savunanlarla göçmenlik konusunda sertlik yanlısı olanlar arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini yazıyor. Habere göre Trump, göçmenlik reformuyla ilgili önerilerini ”orta yol uzlaşısı” olarak tanımlasa da göçmenleri çete üyeleri ve katiller olarak tanımladığı bir tablo ortaya koyması, uzlaşıya varmayı zora sokacak. Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasına izleyici olarak Eylül 2016'da New York'ta MS-13 çetesi tarafından öldürülen iki kızın ailelerini çağırması, Demokrat Parti'nin tepkisini çekti. Bunun nedeni, Demokratlar'ın, Trump'ın göçmenliği cinayet ve çete şiddetiyle özdeşleştirdiğini, göçmenlere önyargıyla baktığını düşünmesi.
Wall Street Journal ise Amerikan Merkez Bankası'ndaki son toplantısını yapan ve görevi Jerome Powell'a teslim etmeye hazırlanan Janet Yellen'ın faiz oranlarını mevcut düzeyde tutarak geleceğe dair kararları halefine bıraktığını yazıyor. Pazartesi günü göreve başlayacak olan Powell'ın Yellen'ın halen düşük olan faiz oranlarını azar azar yükseltme politikasına sadık kalıp kalmayacağı, merak konusu. FED'in Yellen'ın son kez başkanlığını yaptığı toplantıdan sonra yayınladığı açıklamada ekonominin gidişatının güven verici olduğu kaydedildi. FED, Aralık ayında, 2018 için faizlerin üç kez arttırılmasının planlandığını bildirmişti. Ancak dünkü açıklama, FED'in 2018'de faizleri üç kereden fazla arttırabileceğinin sinyalini verdi. Bunun nedeni, enflasyonun 2018'de yükselebileceği öngörüsü. FED, enflasyonun yüzde 2'ye çıkmasını istiyor. Bu oran, genişlemekte olan bir ekonominin sağlıklı olduğunun göstergesi olarak kabul ediliyor. Gazete, Jerome Powell'ın faizleri yükseltme konusuna el atmadan önce Başkan Trump'ın vergi indirimi yasasının, işsizliğin son 17 yılın en düşük seviyesine gerilediği bu ortamda ekonomik büyüme ve enflasyonu nasıl etkileyeceğini inceleyeceğini kaydediyor.
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