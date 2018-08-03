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10 Ekim Ankara garı saldırısında 19 sanıktan 9'u hakkınnda 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

03.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

10 Ekim Ankara garı saldırısında 19 sanıktan 9'u hakkınnda 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

10 Ekim Ankara garı saldırısında 19 sanıktan 9'u hakkınnda 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

10 Ekim Ankara garı saldırısında 19 sanıktan 9'u hakkınnda 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..

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