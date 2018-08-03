10 Ekim Davası'nda Karar: 9 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Başkent Ankara'da IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği ve 103 can kaybına neden olan terör saldırısına ilişkin davada, IŞİD bağlantılı 19 sanıktan 9’u hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ankara’da 10 Ekim 2015 günü düzenlenen “Barış Mitingi”ni hedef alan ve IŞİD’in düzenlediği belirlenen terör saldırısıyla ilgili yargılama, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sona erdi. IŞİD’liler Yunus Emre Alagöz (25) ve Suriyeli şahsın canlı bomba olarak düzenlediği açıklanan saldırıyı planlayan ve yardımcı olanlar yargılandı. Dava süreci terör saldırısında yaşamını kaybeden 103 kişinin aileleri ve yaralılarca kurulan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından da yakından izlendi. Aileleri davada çok sayıda gönüllü avukat da temsil etti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, karar verileceği açıklanan 10. Grup Duruşma için kent merkezindeki Ankara Adliyesi’nden Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki mahkeme salonuna alındı. Bu çerçevede, 10. Grup Duruşma, 31 Temmuz Salı günü başladı. Mahkeme heyeti, bugünkü 54’ncü ve son duruşmada sanıklara son sözlerini de sorduktan sonra ara verdi ve karar için saat 17.00’de yeniden salona geldi.

Mahkeme, IŞİD üyesi veya bağlantılı 19 sanıktan hiçbiri hakkında beraat/tahliye kararı vermedi. Dava dosyası kapsamında 16 firari sanık da bulunduğu için firariler hakkındaki bölüm bugünkü kararla ayrıldı. Böylece firari sanıklar açısından dava ayrıca devam edecek. Ancak 19 sanık için yerel mahkeme aşaması sona erdi ve şimdi temyiz aşaması başlayacak. Sanıklara hangi suçlardan cezalar verildi? Mahkemenin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 sanık için iddianame kapsamında talep ettiği şekilde cezalar verdiği gözlendi. Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, “anayasal düzeni ihlal” suçundan 1’er ve “100 kişiyi kasten öldürme” suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu 9 sanık ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 557’şer yıl hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakup Şahin Burak Oramanoğlu ve Hüseyin Tunç hakkında ayrıca “örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmak” suçundan 10’ar yıl hapis ve 40’ar bin TL adli para cezası verildi. Bu sanıklardan Ormanoğlu ve Akaltın’a ayrıca “vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmak” suçundan 10 yıl 6’şar ay hapis cezası ile 36’şar bin TL adli para cezası uygulandı.

Sanıklardan Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu’na, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. İlaveten “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan dolayı sanıklar Esin Altıntuğ (Durgun / Halil Durgun’dan boşanmış eski eş), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz ise 7 yıl 6’şar ay hapse mahkum edildi. Sanık Erman Ekici ise, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 18 yıl hapis cezası aldı. Ancak Ekici hakkında ayrıca “anayasal düzeni ihlal”, “100 kişiyi kasten öldürme” ve 20’si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Dolayısıyla Ekici, yeniden ayrıca yargılanacak. Dosyada sanık olarak ilk başta yer alan ancak sonrasında öldüğü tespit edilen Mehmet Kadir Cabael’in ismi davadan düşürüldü. Dosya 16 firari sanık için açık kalacak Mahkeme, dava dosyası kapsamında suçlanan ancak Türkiye’de bulunmadıkları dolayısıyla firari oldukları belirtilen 16 sanık hakkında ise dosyayı ayırmaya karar verdi. Dolayısıyla 16 sanık için 10 Ekim Ankara Terör Saldırısı Dava dosyası açık tutulacak.

Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki dosya ayrıldı. Bu firari sanıklar, terör saldırısına iştirak etmekten dolayı aranmaya devam edecek. IŞİD mağduru aileler nasıl tepki verdi? Mahkeme sonuçlandıktan sonra aileler, salon içerisinde sakin kalmaya çalıştı. Aile üyelerinden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Bazıları ise, davada devletin sorumluluğu ve kamu görevlileri hakkında yargılama yapılmamış olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümete tepki gösterdi. Aileleri temsil eden 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Mehtap Sakinci Coşgun ise, hem ailelere hem de basına yönelik kısa bir açıklama yaptı. Coşkun, 10 Ekim 2015’te yaşanan olaydan kanlar içerisinde bakılmasına dahi olanak olmayan görüntüler varken aileler olarak dayanışma sergilediklerini vurguladı.

Ankara’ya kilometrelerce uzaklardan gelenler olduğunu kaydeden Coşgun, Barış Mitingi’ne gidenlere layık şekilde süreci izlediklerini belirterek, “Salonda hepimiz kenetlendik, hiçbirimiz kişisel öfkeyle hareket etmedik. Karar okundu, yerlerimize oturduk, kımıldamadık, kımıldayamadık belki de, ama sesimizi yükseltmedik. Biz, 10 Ekim 2015’te barış mitingine giden insanların aileleri olarak onlara layık bir şekilde bu süreci takip ettik. Biz bu insanların aileleriyiz, biz orada yaralanan insanlarız. Biz başka bir yöntem bilmiyoruz. İnsanlar ne düşünürse düşünsün, gerçekten adaletin iyileştirici duygusunun karşısında ağlamayacağız ve pes etmeyeceğiz. Biz yine adalet demeye devam edeceğiz” dedi. Avukatlar adına konuşan Avukat İlke Işık, devletin sanıklardan bazılarını yakalamadığını ve bugün firari sanık olmalarına neden olduğunu söyledi. Kamu görevlileri hakkında talep ettikleri hiçbir yargılama yapılmadığını vurgulayan Işık, bu davayı takip etmeye devam edeceklerini ve bugün gerçek suçlular hakkında karar çıkmamış olsa da adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ve CHP’li vekiller Mahmut Tanal, Veli Ağbaba ve Ali Haydar Hakverdi ile HDP’li Kemal Bülbül de karar aşamasında ailelere eşlik etti. 10 Ekim davası süreci nasıl gelişmişti? Türkiye tarihinde başkentte yaşanmış en fazla ölüme yol açan terör saldırısı 10 Ekim Ankara Katliamı üzerinden 2,5 yılı aşkın süre geçti. Türkiye’de terör ve çatışma iklimine son verilmesi amacıyla 10 Ekim 2015’te düzenlenen “Barış Mitingi” başlangıcında saat 10.04’te IŞİD üyesi iki terörist canlı bomba kendini patlamıştı. Bunun sonucunda miting katılımcısı farklı yaş ve meslek gruplarından 101 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanarak felçli şekilde yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki Mustafa Budak’ın da 24 Haziran 2017’de ve 22 Aralık 2017’de Ağa Bayar’ın vefat etmesiyle saldırı nedeniyle can kaybı 103’e yükselmişti. IŞİD terör örgütünce Türkiye’de düzenlenen Diyarbakır, Suruç, Reyhanlı, İstanbul Atatürk Havalimanı gibi terör saldırıları içerisinde de en fazla can kaybıyla sonuçlanan Ankara Katliamı’yla ilgili yargılama 7 Kasım 2016’da başlayabilmişti.