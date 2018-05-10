10 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Kuzey Kore’nin serbest bıraktığı üç Amerikalı; Kim Dong-chul, Tony Kim ve Kim Hak-song’un ülkeye geri döndüğünü yazıyor. Habere göre Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump’la birlikte gece yarısı bu kişileri karşılamaya Maryland eyaletindeki askeri hava üssüne gitti. Trump’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence ve mahkumların serbest bırakılması için Kuzey Kore yönetimiyle görüşen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da karşılamada hazır bulundu. Haberde bu kişilerin Kuzey Kore’de tutuklu bulunmasının Washington ve Pyonyang arasında yapılması planlanan görüşmeler öncesinde hassas bir engel teşkil ettiği, bu kişilerin serbest bırakılmasıyla engelin ortadan kalktığı belirtiliyor. Habere göre Başkan Trump, karşılama sırasında basının karşısında ‘‘Bu üç harika insana karşı çok iyi davranan Kim Jong Un’a teşekkür etmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Trump, iki ülke arasında yapılacak görüşmeyle ilgili de sert ton takınmaktan kaçınarak ‘‘Yeni bir zemine ayak basıyoruz. Bu büyük bir şeydi ve benim için çok önemliydi. Anlamlı bir şeyler yapmak için çok iyi bir şans yakaladığımızı düşünüyorum ifadelerini’’ kullandı.

New York Times’ın öne çıkardığı bir diğer haberse Amerika’nın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi karşısında Avrupa’nın düştüğü durumu ele alıyor. Haber ‘‘Trump Tarafından Bir Kez Daha Küçük Düşürülen Avrupa Çıkarlarını Korumaya Çalışıyor’’ başlığını taşıyor. Haberde ‘‘Bu artık alışılmış bir kalıp haline geldi. Avrupalı liderlerler Başkan Trump’ı trans Atlantik ittifakı için hayati önem taşıyan bir konuda ikna etmek üzere telkinler sunuyorlar, tartışıyorlar, yalvarıyorlar. Trump ise gösteriden memnun görünüyor, ancak sonunda onları dinlememeyi tercih ediyor’’ deniyor. Haber bu kez 2015’te İran’la yapılan nükleer anlaşmanın bu durumun en güzel örneği olduğunu söylüyor. Haber, henüz Trump’la çatışmaya girmek istemeyen Avrupalı liderlerin Trump’ın zaman içinde ikna edilmesini umduklarını; bunun da deneyim karşısında umudun zaferi olduğunu belirtiyor.

Washington Post gazetesi İsrail ordusunun Suriye’de İran’la bağlantılı onlarca asker tesisi bombaladığı haberini ana sayfasına taşımış. Haberde İsrail’in Şam civarındaki istihbarat ve lojistik tesislerini, cephanelikleri, gözlem noktalarıyla askeri menzilleri hedef aldığı belirtiliyor. Habere göre İsrail topraklarına bir süredir gece yarısı füze saldırıları düzenleniyordu. Füzelerin tamamını imha eden İsrail saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor. Habere göre İsrail askeri sözcüsü roketlerin İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü tarafından atıldığını belirtti. Bu durumda İran ilk kez İsrail askerlerini doğrudan hedef alıyor. Haberde ‘‘İsrail, İran’ın Suriye’de varlık oluşturmasını istemiyor ve sınırın diğer tarafındaki İran hedeflerine saldırılar düzenliyor’’ deniyor. Son olarak Nisan ayında İsrail’in düzenlediği saldırıda yedi İran askerinin ölmesinin ardından İran’ın misilleme yapma sözü verdiğini hatırlatan makale, uzmanların Başkan Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran’ın kaybedecek bir şeyi olmadan misilleme yapmasına neden olduğunu kaydediyor.