10 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya vereceği yanıt, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün bugün ve yarın Kongre'de vereceği ifadeler ve FBI'ın Başkan Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisine düzenlediği baskınla ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. New York Times, Başkan Trump'ın, Şam yakınlarında isyancıların elinde bulunan Duma'ya yönelik kimyasal saldırının sorumlularını cezalandırma sözü verdiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın sadece Suriye rejimi değil, Rusya ve İran'ı da saldırıdan sorumlu tuttuğunu bildiriyor. Habere göre Trump'ın Suriye'ye yönelik bir hava saldırısı talimatı verme olasılığı oldukça yüksek. Ancak Trump'ın bölgedeki gerginlikleri tırmandırmadan Suriye ve müttefiklerinden nasıl hesap soracağıysa net değil. Amerikalı yetkililer, Suriye'deki Rus askerlerine karşı güç kullanmak gibi bir niyet olmadığını daha önce açıkça belirtmişti. Trump, askeri müdahale yerine Rusya'ya karşı diplomatik tecrit ya da ek ekonomik yaptırımlar uygulayabilir. New York Times bugünkü başyazısını da Trump'ın Suriye'ye vereceği yanıta ayırmış. Gazete, başyazıda, Trump'ın Suriye'deki saldırıyı karşılıksız bırakmayacağı sözü verdiğini hatırlatıyor. Ancak gazete, Başkan'ın tutarlı bir strateji geliştirmeden ya da verdiği sözleri tutmadan sadece sert konuşmasının hiçbir işe yaramadığını artık öğrenmiş olması gerektiğinin altını çiziyor. Başyazı şöyle devam ediyor: ”Amerika'nın geleneksel liderlik rolünü şimdiye kadar yerine getirmekten kaçınan Trump için bundan sonra Suriye'de yapacakları, kritik bir sınav haline geldi. Selefi Obama'yı sert askeri güç kullanmamakla suçlayan Trump, şimdiye kadar hep maço lider görüntüsü sergiledi. Bir yandan da Suriye'deki askerleri çekeceğini söyledi. Bu gibi çelişkili tavırlar Suriye'deki şiddeti sona erdirmeyecek. Açık, net ve Batılı müttefiklerin birlik içinde alacağı kararlardan yoksun olmak, Esat'ı daha da güçlendirmekten başka işe yaramaz.”

New York Times bugün ayrıca Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün bugün ve yarın Kongre'de kullanıcı mahremiyetinin ihlali, gizli veri paylaşımı ve Rusya'nın Facebook'u Amerika'daki başkanlık seçimlerine müdahale aracı olarak kullanmasına ilişkin soruları yanıtlayacağını yazıyor. Gazete, konuya ilişkin olarak Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Zeynep Tüfekçi'nin kaleme aldığı bir makaleye yer ayırmış. Tüfekçi, makalesinde, ”Kongre Zuckerberg'e ne sormalı?” sorusuna verilecek en iyi yanıtın ”hiçbir şey” olduğunu yazıyor. Uzman, Kongre'nin Facebook'un zararlarından koruyacak yasaları çıkarması için neye ihtiyacı olduğunun herkes tarafından bilindiğini kaydediyor. Makale şöyle devam ediyor: ”Kongre üyelerinin Zuckerberg'e bağırıp çağırması, duygusal bir dışavurum gibi hissedilebilir. Ancak kamuoyunun önünde böylesi bir gösteri sunulmasının zararı, aslında hiçbir sonuç elde edilememesiyle sonuçlanmasıdır. Zuckerberg buna birkaç özürle, daha çok önlem alma sözüyle ve birkaç yüzeysel değişiklikle karşılık verir. Bu zaten Facebook'un yıllardır güttüğü bir strateji. Peki gerçek bir yasal çözüm nasıl olmalı? Öncelikle kişisel veri toplama işlemi sadece kullanıcı seçeneğine dayalı, açık ve şeffaf mekanizmalarla sağlanmalı. Kullanıcılar, arzu etmeleri durumunda, Facebook'un kendileri hakkında topladığı tüm verilere erişime kavuşmalı. Her türlü veri toplama işlemi, belirli amaçlara göre kısıtlanmalı, belirli bir zaman dilimine göre, süreli olarak tasarlanmalı. Şu anki veri toplama uygulaması hiçbir kısıtlama olmadan yapılıyor, buna son verilmeli. Toplu veri kullanımına da kısıtlama getirilmeli. Facebook, bu değişlikliklerin şirkete zarar vereceğinden yakınabilir. Hepimiz dijital ekonomiye rekabet ortamının yeniden getirilmesini sağlayacak yöntemler üzerinde düşünmeliyiz. Kişisel verilerin sadece bir ya da birkaç firma değil, kullanıcıya en iyi hizmeti sunacak firmalarla paylaşımı sağlanabilir.”