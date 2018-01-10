10 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmelerle ilgili gelişmeleri ana sayfadan aktarıyor. Gazete, Kuzey Kore'nin önümüzdeki ay Güney Kore'de başlayacak olan Kış Olimpiyatları'na sporcu göndermesi kararıyla sonuçlanan görüşmelerde Amerika'ya yönelik tehditlerine devam ettiğini yazıyor. Habere göre Kuzey Koreli temsilciler, nükleer silahların komşularını değil, sadece Amerika'yı hedef aldığı konusunda Güney Kore'ye güvence verdi. Güney Koreli yetkililerse Kuzey'le yapılan görüşmeyi karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak niteledi. Ancak uzmanlara göre yanıt aranan asıl soru, Kuzey Kore'nin bu yüz yüze yapılan görüşme sonrasında karşı tarafa ne kadar samimiyet gösterecek? Öte yandan gazete, Güney Kore'nin, nükleer silahlardan arındırmak amacıyla Kuzey'e azami ölçüde baskı uygulanması çağrısında bulunan Trump Yönetimi'ni dışlamamak için çok dikkatli adımlar atması gerekiyor.

New York Times ise Başkan Trump'ın milyonlarca kaçak göçmene vatandaşlık kapısını aralayacak bir göçmenlik anlaşmasına sıcak baktığının sinyallerini verdiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın siyasi yükselişini tetikleyen göçmen karşıtı tavrıyla taban tabana zıt bir adım atarak, eleştiri oklarının hedefi haline gelmek pahasına da olsa göçmenlik meselesiyle ilgili bir anlaşmaya varabileceğini bildiriyor. Habere göre Trump, genç kaçaklara koruma getirecek kısa vadeli bir göçmenlik anlaşması taslağına yeşil ışık yakabilir. Öte yandan Trump, Amerika'da yaşayan ve çalışan 11 milyon kaçağı etkileyecek çok daha kapsamlı bir anlaşmanın da mümkün olabileceğine işaret etti. Gazeteye göre eğer Trump kapsamlı göçmenlik anlaşmasını geçirebilirse, kendisinden önce gelen George W Bush ve Barack Obama'nın erişemediği bir başarıyı yakalamış olacak. Demokrat Parti'yle birlikte göçmenlik üzerinde varılacak herhangi bir anlaşma, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasını sağlayan ve göçmenlik anlaşmasını "yasaları çiğneyenlere af çıkarma” olarak niteleyen göçmen karşıtlarını saf dışı bırakabilir. Gazete, Trump'ın göçmenlik konusunda elde edeceği başarının boyutlarını, eski başkanlardan Richard Nixon'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyaretin elde ettiği başarıyla kıyaslıyor. Buna karşılık göçmenlik meselesinin çözümsüzlükle sonuçlanması ise tıpkı Reykjavik'te zamanın Sovyet lideri Mikail Gorbaçov'la yaptığı görüşmede her iki ülkenin de nükleer silahlarını büyük ölçüde azaltma önerisini getiren Ronald Reagan'ın kendi partisi içinde yarattığı tepkilere benzeyeceği öngörüsünde bulunuyor.