10 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Washington'un muhafazakar hukuk çevrelerinde siyasi açıdan birçok bağlantıları bulunan Yargıç Brett Kavanaugh'nun Senato'daki onay sürecinin son derece çetin geçeceğini yazıyor. Habere göre Trump, Yargıç Kavanaugh'yu ”Zamanımızın en keskin zekalı hukukçularından biri” olarak tanımladı ve adayının siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak Anayasa'yı ”yazıldığı” gibi uygulayacak bir yargıç olduğunu söyledi. 53 yaşındaki Washington temyiz mahkemesi yargıcı Kavanaugh, eski başkan George W. Bush'un danışmanlarındandı. Kavanaugh aynı zamanda eski başkan Bill Clinton'ı soruşturan hukukçulardan biriydi. Gazeteye göre Trump'ın Kavanaugh gibi Cumhuriyeti Parti'yle derin bağları bulunan bir yargıcı Anayasa Mahkemesi'ne aday göstermesi, kendi aralarında bölünme içinde olan Cumhuriyetçi ve Demokratlar'ı birleştirecek. Emekliye ayrılacak Yargıç Kennedy'nin kürtaj, eşcinsel hakları, azınlıklara üniversite giriş gibi bazı alanlarda öncelik tanınması ve idam cezası gibi Anayasa Mahkemesi'nde kutuplaşmaya neden olan meselelerde eşitliği bozan oyu kullanıyor, kimi zaman liberal, kimi zamansa muhafazakarların lehine kararlara imza atıyordu. Ancak muhafazakar değerlere sıkı sıkıya bağlı olan ve Senato onayı aldığı takdirde on yıllar boyunca görev yapacak olan Kavanaugh'nun mahkemenin dengesini sağa çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

New York Times, Yargıç Brett Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğine ilişkin bir başka haberindeyse Kavanaugh'nun, Amerikan tarihinde eşi benzeri görülmemiş 30 yıllık bir projenin son ürünü olduğu yorumunda bulunuyor. Habere göre Cumhuriyetçi başkanların şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi'ne muhafazakar olarak atadıkları bazı yargıçların zaman içinde liberal kanada kayması, parti içinde ve muhafazakar çevrelerde uzun yıllar boyunca hayal kırıklığına yol açtı. Bu yargıçlar arasında en çok göze çarpanlar David Souter, Sandra Day O'Connor ve emekliye ayrılacak olan Anthony Kennedy. Ancak muhafazakar çevreler, Yargıç Kavanaugh'yla birlikte 1930'lu yıllardan sonra ilk defa Anayasa Mahkemesi'nin sağ kanada demir atacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu da keskin ideolojik ve partizan çizgilerle ayrılmış Washington'da her iki partinin de Kavanaugh'nun adaylığı karşısında çok sıkı mücadele vereceği anlamına geliyor. Bazı Demokrat Partili Kongre üyeleri, Trump henüz adayını açıklamadan onay sürecinde ret oyu kullanacaklarını duyurdu. Örneğin Pennsylvania eyaletinden Demokrat Partili Senatör Bob Casey, ”Trump'ın listesindeki her isim, Washington bataklığının içinden çıkarılmış, bu yozlaşmış sürecin meyvesi olan yargıçlardır” ifadelerini kullandı.