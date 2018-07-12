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10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

İran’da bir adam 14 yaşındayken alkol kullandığı suçlaması nedeniyle kırbaç cezasına çarptırıldı. Cezası 10 yıl sonra uygulanan adama ait görüntü dehşete düşürdü.

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran’da bir adam, kırbaç cezasına çaptırıldı. Perşembe günü gerçekleşen olay, İran 'ın kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinde bulunan Kaşmer kentindeki Niazmend Meydanı'nda yaşandı. Adam, kırbaçlanırken halk olayı izledi.

M.R. olarak adlandırılan bir adam, maskeli bir adam tarafından önce Niazmend Meydanı'ndaki bir ağaca bağlandı.

ÜSTÜ ÇIPLAK KIRBAÇLANDI

Üstü soyulan M.R.’ın sırtına maskeli adam tarafından art arda 80 kırbaç darbesi vuruldu. Halk olayı sakinlikle izlerken, Uluslararası Af Örgütü olayı “insanlık dışı” olarak yorumladı.

M.R.’ın bu cezaya çaptırılmasının sebebinin alkol tüketimi olduğu bildirildi. M.R. daha 14 yaşında iken katıldığı bir düğünde alkol tüketmişti. Düğünün sonunda, 17 yaşındaki başka bir genç kavgada öldürülmüştü. M.R.’ın bu ölümle sonuçlanan kavgaya karışmadığı bildirilsede alkol tükettiği için ceza aldı.

ALKOL KULLANDIĞINDA 14 YAŞINDAYDI

Düğünün 2006-2007 yılları civarında gerçekleştiği Uluslararası Af Örgütü tarafından bildirildi. M.R. o düğüne katıldığında 14 yaşında idi, şimdi ise 20'lerinde ve kırbaç cezasını dün çekti.

Olayın detaylarını paylaşan Uluslararası Af Örgütü, kırbaç cezasını “insanlık dışı” olarak yorumladı. 14 yaşındaki bir gence bu cezanın verilmesi, 10 yıl kadar sonra gerçekleşe de Af Örgütü'ne göre, “insanlık dışı ve insan haklarına karşı” olduğu söylendi.

Uluslararası Af Örgütü, “Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne taraf olan İran , yasal olarak işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaları yasaklamakla yükümlüdür. İran’ın, dini ve ahlaki değerleri koruduğunu iddia ederek insanlık dışı fiziksel cezalar vermesi kabul edilemez.” açıklaması yaptı.

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İRAN şeriat alkol kırbaç ceza Ravazi Horasan

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Ver kırbaçı sağlam vur gardiyan..bizim ülkemizdede binlercesi var kırbaçlanacak...
@bulut_han heye o içkilerin vergisinden maaş alan din adamlarında var. hadi ordannnnnnn akılsız herif seni
mute serbest. ...alkol yasak....boynunuz devrilsin
Kendilerini Allah yerine koyan,dini kafirler kadar dahi anlamayan caniler..
BU ARAP ÜLKELERİNİ NE YAPMAK LAZIM ....
@mufoto ALINLARINDAN ÖPMEK LAZIM BİZİM YAPAMADIĞIMIZI YAPIYORLAR BAK BİZ ONCA TECAVÜZCÜYÜ HAİNİ NAPIYORUZ ANCA BESLİYORUZ ADALET DEDİĞİN ORALARDA İŞLİYOR ALKOL DEYİP KÜÇÜMSEMEYİN ALKOL YÜZÜNDEN NİCE CİNAYETLER NİCE TECAVÜZ VAKALARI YAŞANILIYOR BİLİYORMUSUNUZ.
@mufoto "Mürted öldürülmelidir", "içki içen kırbaçlanmalıdır" gibi şeylere inanan kim varsa hepsini gaz odasına doldurup yakmak gerekir.
@mufoto iran arap değil
@mufoto araplara tek tek kırbaç cezasına, mürtedin öldürülmesine vs inanıp inanmadığını sorarak inananları gaz odasına doldurup yakmak gerekir.
@mufoto beyni yıkanmamışları kenara ayırmak, "mürted öldürülmelidir" gibi şeylere inanacak kadar beyni yıkanmış olanları ise gaz odasına doldurup yakmak.
@keremsarac1984 kardeş madem yassak satana madalya takma orda ne haltlar karıştırıyolar bilmiyon demek kanun fakire zengine yok bu heryerde bak araplar gelir türkiyede yiyip içip hav atıp ülkesine dönünce içmiyomu nasıl bi kafa taşıyonuz
Reşit olmayan bir çocuktan bahsediyoruz. bunun günahı olmaz
Bunlar hep dış güçlerin oyunu. İran hiç savaş kaybetmemiş ehlisünet bir toplum. Atatürk ne yaptı ki
Din ahlak bu mu? Ne yani alkol alma günah olan bişey yapma ve illa cennete git diye zorluyorlar öyle mi. Yav kime ne
AZ BİLE YAPIYORLAR...ÇÜNKİ BUNLAR CELLATLARINA AŞIK....
memleketmalla dolu ya maddem yassak neden devlet satana ceza vermiyo bizdede odun dolu mal dolu harbiden cahil kaynıyo memleket atatürk boşa millete seslenmedi düşmandan kormuyorum ülkemde cahil kalan olursa yıkılırız boşa demedi helal olsun ataya 80 yıl önce yazdırdı okullarda okuttu ama nafile ne kadar anlatırsan anlat oduna anlat daha iyi çünkü odun der unutursun
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