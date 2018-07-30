10 yılda dört seks robotu eskitti, 10 üzerinden 8 verdi

Gerçek ismini açıklamayan, Brick Dollbanger mahlasını kullanarak röportaj veren 60 yaşındaki adam seks robotlarıyla olan ilişkisine 10 üzerinden 8 verdi.

ORGAZM OLABİLİYOR

Dollbanger seks robotlarıyla uzun, aşk dolu ve sürekli bir ilişki yaşanabileceğini söyledi.

"Aşırı gerçekçiler. Hem doğum günümü hatırlıyorlar hem de orgazm olabiliyorlar." dedi.

ARTIK SEKS ROBOTLARINI TEST EDİYOR

Dollbanger artık Kaliforniya merkezli bir firma için seks robotlarını test ediyor.

"Eğer bir kadınla sevişiyorsanız buna 10 puan veririm, eğer bir seks robotuyla birlikte olursanız da bu bana göre 8 buçuktur," dedi.

10 YILDA 4 SEKS ROBOTU ESKİTTİ

Adam 10 yılda dört seks robotu aldığını ve bunlar için evinde bir oda ayırdığını söyledi.

Bugüne kadar robotlar için 151.000 Euro harcadığını söyleyen adam bunun geleceğin teknolojisi oldupunu ve ileride4 çok şeyi değiştireceğini söyledi.



