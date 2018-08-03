100 günlük eylem planı: Erdoğan hangi projeleri açıklayacak?

BVugün açıklanacak olan 100 günlük eylem planının bir diğer önemli ayağı ise toplam 400 projenin tanıtımı olarak açıklandı.

Söz konsu beş başlık ve Türkiye'nin bu alanlardaki durumu ise şöyle:

Özellikle Haziran ayında yüzde 15,39 ile 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, cari açık, TL'deki değer kaybı ve faiz oranlarına yönelik politikaların 100 günlük eylem planında yer bulabileceği ifade ediliyor.

İcraat programında projelerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde oluşturulan yeni birimlerin atamalarının tamamlanması ve ekonominin geneline yönelik tedbirlerin de yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı beyannamede yer alan projelerin bugün de gündemde olması bekleniyor.

Kanal İstanbul

Erdoğan'ın 2011 yılında Başbakanlık yaptığı dönemde açıkladığı ve 'Çılgın Proje' adı takılan Kanal İstanbul için ihale sürecinin başlatılması gündemde. Hürriyet gazetesinin haberinde, ihale sürecine dair bazı detaylara bugünkü icraat planında yer verilebileceğini yazıyor.

Millet bahçeleri ve Millet kıraathaneleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden önce açıkladığı bu iki projeye dair detaylar açıklanabilir. Erdoğan 24 Mayıs'ta seçim vaatlerini açıklarken, "göre İstanbul başta olmak üzere, eski statları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'nın tamamına millet parkı kuracağız. Trabzon'da, Adana'da, Gaziantep'te, Malatya'da yapıyoruz. Halkımızın çoluk çocuğu ile vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar yapıyoruz" demişti.

Yüksek h**ızlı tren**

Erdoğan'ın bir diğer vaadi de yüksek hızlı tren ağının genişletilmesi yönündeydi. Cumhurbaşkanı "Bunun yanında 2023 perspektifimizde birçok şehirimizi hızlı tren konforu ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanımızın ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. İZBAN'ın 16 kilometreye çıkaran hattı 50 kilometre daha uzatıyoruz" demişti.