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100 yaşındaki ağaçla evlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

ABD'de bir kadın kesilme tehdidi altındaki ağaç ile evlendi.

100 yaşındaki ağaçla evlendi

Florida eyaletinde yaşayan Karen Cooper, 100 yaşındaki bir ağacın kesilme tehdidi altında olması sonrası harekete geçti.

Ağacın bulunduğu parkı süsleyen ve düğün töreni hazırlayan Cooper, 50 kişinin geldiği davette ağaçla evlendi.

Ağacın Florida’yı vuran Irma Kasırgası sırasında hasar gördüğü ve bu nedenle devrilme tehlikesine karşı kesilmek istendiği iddia edildi.

Snell Family Park’ta yer alan ağaç için bölge sakinlerinden destek bekleyen Cooper, “Eğer ağacı keserlerse dul kalırım” dedi.

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ABD Florida karen cooper AĞAÇ evlilik

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