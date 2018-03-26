100 yaşındaki ağaçla evlendi

Florida eyaletinde yaşayan Karen Cooper, 100 yaşındaki bir ağacın kesilme tehdidi altında olması sonrası harekete geçti.
Ağacın bulunduğu parkı süsleyen ve düğün töreni hazırlayan Cooper, 50 kişinin geldiği davette ağaçla evlendi.
Ağacın Florida’yı vuran Irma Kasırgası sırasında hasar gördüğü ve bu nedenle devrilme tehlikesine karşı kesilmek istendiği iddia edildi.
Snell Family Park’ta yer alan ağaç için bölge sakinlerinden destek bekleyen Cooper, “Eğer ağacı keserlerse dul kalırım” dedi.
Afrin'de patlama!
Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!
Başkasıyla kaçan karısına öyle bir ceza verdi ki...
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Pazar günü Dünya'ya düşebilir, Türkiye de riskli bölgeler arasında
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum