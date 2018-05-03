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104 yaşındaki Avustralyalı ötenazi yolunda

03.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Hiçbir hastalığı olmamasına rağmen 104 yaşında hayatına son verme kararı alan Avustralyalı bilimadamı David Goodall, ötenazinin yasal olduğu İsviçre'ye gidiyor.

104 yaşındaki Avustralyalı bilim adamı David Goodall, hayatını sonlandırmak üzere ötenazinin yasal olduğu İsviçre'ye gitmeye karar verdi. Ölümcül derecede hasta olmadığını belirten Goodall, yaşam kalitesinin kötüleşmesi nedeniyle "gönüllü ötenazi" yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

İsviçre seyahatine Çarşamba günü Perth'den Singapur'a uçarak başlayan Goodall'ı havaalanında yakın arkadaşları ve ailesi uğurladı. Fransa'nın Bordeaux kentinde aile yakınlarıyla birkaç gün geçirecek olan Goodall'ın son durağı İsviçre'nin Basel kentindeki "yardımlı ölüm ajansı" Life Circle olacak.

Havaalanında Avustralya'da yayın yapan ABC televizyonuna açıklamalarda bulunan Goodall, "zaten çok zamanının kalmadığını" ve "giderek kötüleşen sağlığının kendisini gittikçe daha mutsuz ettiğini" söyledi. İnsanların ne zaman öleceklerine karar verme hakkını uzun zamandır desteklediğini belirten Goodall, "Güzel bir ülke olsa da İsviçre'ye gitmek istemiyorum. Ancak bu intihar fırsatını kullanmak için bunu yapmak durumundayım çünkü Avustralya sistemi buna izin vermiyor. Bunun için çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Perth'teki Edith Cowan Üniversitesi'nde görev yapan Goodall'ın destekçileri, akademisyenin Avrupa'ya gelirken Avustralya'nın güvenlik birimleri tarafından alıkonabileceğine dair korkularını dile getirdi.

Goodall'a sözkonusu seyahati planlamasında yardımcı olan Exit International örgütü, Avustralya'nın "en yaşlı ve en önde gelen vatandaşlarının onurlu bir biçimde ölmek için dünyanın öbür yanına gitmeye zorlanmasının haksızlık" olduğunu söyledi.

İsviçre'de yardımlı intihar yabancı ülke vatandaşları için de geçerli olmak üzere yasal. Birçok ülkede yasak olan ötenazi, geçen yıl Victoria eyaleti tarafından yasallaştırılana kadar ülke çapında yasaktı. Victoria'da 2019 Haziran'ında yürürlüğe girecek sözkonusu karar kapsamında ise yalnızca ölümcül derecede hasta olan ve altı aydan az ömrü kalan hastaların bu hakkı kullanmasına izin verilecek.

AP,AFP/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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