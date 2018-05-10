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104 Yaşındaki Bilim Adamı Yardımla Hayatına Son Verdi

10.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Hayatına son vermek için Avustralya’dan İsviçre’ye giden 104 yaşındaki Avustralyalı biyolog Perşembe günü İsviçre’de yardım alarak intihar etti

104 Yaşındaki Bilim Adamı Yardımla Hayatına Son Verdi

Hayatına son vermek için Avustralya’dan İsviçre’ye giden 104 yaşındaki Avustralyalı biyolog Perşembe günü İsviçre’de yardım alarak intihar etti.

Exit International adlı kuruluş David Goodall’ın isteğini yerine getirdiğini ve 12.30’da Liestal’da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsviçre’de yardım alarak intiharı destekleyen yasalar bulunuyor.

Goodall, ölümünden kısa süre önce yaptığı açıklamada hayatının son bir yılda kötüleştiğini belirtti ve hayatına son vermekten çok mutlu olduğunu kaydetti.

İngiltere doğumlu bilim adamı intiharı son 20 yıldır düşündüğünü ancak bu fikirle ilgili konuşmaya yaşam kalitesinin geçen yılda kötüleşmesi üzerine başladığını söyledi.

Goodall, hasta olmadığı için Avustralya yasalarının hayatına son vermesini engellediğine dikkat çekti.

Destek alarak intihar etmek İsviçre’de yasal. Sadece bunun isteyerek yapıldığının yazılı olarak belirtilmesi gerekiyor.

Goodall, tıbben desteklenen intiharın yaygınlaşması gerektiği düşüncesinde.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Goodall, “Benim yaşımda, hatta daha genç yaşlarda biri ölümü seçebilmeli” dedi.

Her yıl yüzlerce kişi İsviçre’ye yaşamlarına son vermek için gidiyor.

Exit International’ın direktörü Philip Nitschke, Goodall’ın ölmeden önce bazı sorulara büyük açıklıkla cevap verdiğini ve ölüm sürecinde fonda Beethoven’ın 9. Senfonisi’nin çaldığını belirtti.

Nitschke, “Son sözleri ‘bu çok uzun süre alıyor’ oldu.” dedi.

Exit International, Goodall’ın bedeninin tıbba bağışlanmasını ya da yakılmasını istediğini kaydetti.

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