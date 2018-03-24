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11 bin 500 metre yükseklikte şoke eden görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Easy Jet havayollarında kaptan olarak çalışan Michel Castellucci ve yanındaki yardımcı pilot, sosyal medya uygulaması Snapchat'ta yayınladıkları videoyla ortalığı karıştırdı.

11 bin 500 metre yüksekte seyreden yolcu uçağının içinde kaptan Castellucci tarafından çekilen videoda, yardımcı pilot bir animasyon karakterle birlikte dans ediyor. Yolcu uçağı, görüntünün kaydedildiği sırada Fransa'nın başkenti Paris'ten İspanya'nın başkenti Madrid'de uçuyordu.

Altı bini aşkın kişi tarafından izlenen görüntüler üzerine Easy Jet firması pilotla görüşüleceğini duyurdu. Haberin patlamasıyla Castellucci'nin daha önce yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. İngiliz medyası, kokpitteki iki pilotun peşine düşmüş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
uçak pilot Easy Jet havayolları Michel Castellucci

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