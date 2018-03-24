11 bin 500 metre yükseklikte şoke eden görüntü

11 bin 500 metre yüksekte seyreden yolcu uçağının içinde kaptan Castellucci tarafından çekilen videoda, yardımcı pilot bir animasyon karakterle birlikte dans ediyor. Yolcu uçağı, görüntünün kaydedildiği sırada Fransa'nın başkenti Paris'ten İspanya'nın başkenti Madrid'de uçuyordu.

Altı bini aşkın kişi tarafından izlenen görüntüler üzerine Easy Jet firması pilotla görüşüleceğini duyurdu. Haberin patlamasıyla Castellucci'nin daha önce yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. İngiliz medyası, kokpitteki iki pilotun peşine düşmüş durumda.