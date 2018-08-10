11 Eylül saldırılarından yargılanan ilk sanığa erken tahliye

ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terör saldırılarını düzenleyenlere yardım ve yataklık etme suçundan Almanya'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Faslı Münir el Mutasaddık, sınır dışı edilebilmesi için erken tahliye edilecek. Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Hamburg-Fuhlsbüttel Hapishanesi'nde yatan 44 yaşındaki Mutasaddık'ın, cezasının dolacağı Kasım ayı yerine Ekim ortasında tahliye edilmesine izin verildi. Mutasaddık tahliye olur olmaz sınır dışı edilecek.

Almanya'ya tekrar ayak basarsa derhal tutuklanacak

Federal Başsavcılık Sözcüsü Frauke Köhler, dpa'ya yaptığı açıklamada, sınır dışı edilerek Fas'a gönderilmesi koşuluyla, Mutasaddık'ın hapis cezasının son haftalarını çekmeden tahliyesine onay verdiklerini belirtti ve "Bu yolla, tekrar Almanya topraklarına ayak bastığı anda kendisini derhal tutuklama imkanımız olacak” dedi. Mutasaddık, erken tahliyesi için Federal Başsavcılığın müdahalesi olmasaydı, hapis cezasının dolmasının ardından hürriyetine kavuşacak ve yetkili savcılığın hiçbir müdahale olanağı kalmayacaktı.