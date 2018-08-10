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11 Eylül saldırılarından yargılanan ilk sanığa erken tahliye

10.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

11 Eylül saldırılarında 3 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım ve yataklık etmekten Almanya’da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Münir el Mutasaddık, sınır dışı edilme şartıyla serbest bırakılacak.

ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terör saldırılarını düzenleyenlere yardım ve yataklık etme suçundan Almanya'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Faslı Münir el Mutasaddık, sınır dışı edilebilmesi için erken tahliye edilecek. Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Hamburg-Fuhlsbüttel Hapishanesi'nde yatan 44 yaşındaki Mutasaddık'ın, cezasının dolacağı Kasım ayı yerine Ekim ortasında tahliye edilmesine izin verildi. Mutasaddık tahliye olur olmaz sınır dışı edilecek.

Almanya'ya tekrar ayak basarsa derhal tutuklanacak

Federal Başsavcılık Sözcüsü Frauke Köhler, dpa'ya yaptığı açıklamada, sınır dışı edilerek Fas'a gönderilmesi koşuluyla, Mutasaddık'ın hapis cezasının son haftalarını çekmeden tahliyesine onay verdiklerini belirtti ve "Bu yolla, tekrar Almanya topraklarına ayak bastığı anda kendisini derhal tutuklama imkanımız olacak” dedi. Mutasaddık, erken tahliyesi için Federal Başsavcılığın müdahalesi olmasaydı, hapis cezasının dolmasının ardından hürriyetine kavuşacak ve yetkili savcılığın hiçbir müdahale olanağı kalmayacaktı.

"Hamburg Hücresi”ne üyeydi

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Mutasaddık'ı 3 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım ve yataklık etmek ve terör örgütüne üye olmak suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mutasaddık, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik intihar saldırılarını düzenleyen pilotlardan biri olan Muhammed Atta'nın da üyesi olduğu El Kaide Terör Örgütü ile bağlantılı "Hamburg Hücresi”nin mensubuydu. Hamburg'daki bu terörist oluşuma Mutasaddık ve Atta'nın yanı sıra 11 Eylül saldırılarını düzenleyen dört pilottan ikisi ile yardım ve yataklık eden en az beş kişi daha dâhildi.

Mutasaddık, New York, Washington ve Pennsylvania'daki terör saldırıları ile bağlantılı olarak dünyada yargılanan ilk kişi olmuştu.

dpa/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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