11 Eylül Saldırılarını Planlamakla Suçlanan Alman Vatandaşı Yakalandı İddiası

Bild ve Die Welt gazetelerinin Kürt kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, Suriye doğumlu Alman vatandaşı Muhammed Haydar Zammar, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından yakalanarak, ülkenin kuzeyindeki bir cezaevine götürüldü. 11 Eylül saldırılarını düzenleyen Muhammed Atta liderliğindeki 19 kişilik terör hücresi ile doğrudan bağlantısı olduğu iddia edilen Muhammed Haydar Zammar, bir dönem Alman istihbaratının hedefi haline gelmiş, buna paralel siyasette de krize yol açmıştı. Federal Dışişleri Bakanlığı’nın Zammar’ın yakalandığı şeklindeki haberi teyit etmediği belirtilirken, bir yetkilinin Zammar’ın hapiste olması durumunda kendisi ile iletişim için girişimde bulunulmayacağını belirttiği aktarıldı. Bild gazetesinde çıkan bir yorumda, Zammar’ın yakalandığı yönündeki haberinin Berlin’de bazı siyasi çevrelerin ‘hoşuna gitmediği’ öne sürüldü.

11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta İkiz Kuleler’i ve Washington’da da Savunma Bakanlığı Pentagon'u hedef alan ve dünyayı sarsan terör eylemlerinin arkasındaki isimlerden olduğu sanılan Muhammed Haydar Zammar’ın Suriye’de yakalandığı yönündeki iddialar Alman basınında ‘flaş haber’ olarak yankılandı.

1961’de Halep’te dünyaya gelen, çocukluk döneminde ailesiyle birlikte Almanya’nın Hamburg kentine yerleşen Zammar’ın 11 Eylül öncesinde ve sonrasında yaşananlarla ilgili dosyası oldukça kabarık ve karışık. 1982’de Alman vatandaşı olan, bu dönemde radikal İslamcı kesimlerle tanışan Zammar’ın, 1990’lı yılların başında Afganistan’da Usame Bin Ladin’in El Kaide kamplarına katıldığı, daha sonra 1995 yılında Bosna’da cihatçılarla birlikte savaştığı, ardından Almanya’ya döndüğü ve 1997 yılında Türk istihbaratının uyarısı üzerine Alman istihbaratı tarafından takibe alındığı ortaya çıkmıştı. O dönemde Alman yetkililerin, ‘‘suç eylemi planladığına dair yeterli delil olmadığı’’ gerekçesiyle Zammar’ı izlemekten vazgeçtiği, bundan sonraki yıllarda ise Zammar’ın Hamburg’daki radikal İslamcı çevrelerde öne çıkan isim olarak Muhammed Atta ile sıksık bir araya geldiği de belirlenmişti.

11 Eylül saldırılarında somut rolünün ne olduğu açığa çıkmayan Muhammed Haydar Zammar, 2001 yılında Fas'ta CIA operasyonu ile yakalandı; daha sonra Suriye’ye Esad rejimine teslim edildi. Burada Müslüman Kardeşler'e üye olmaktan 12 yıla çarptırılan Zammar’ı hapishanede sorguya çeken Alman istihbaratından yetkililer, hakkındaki suçlamaların zaman aşımına uğradığını, Almanya'ya dönmesi halinde tutuklanmayacağını açıklamışlardı. Zammar’ın Alman istihbaratının bilgisi dahilinde Suriye’de işkence gördüğü iddiaları ise Federal Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına neden olmuş, dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ‘‘Alman yetkililerinin Zammar’a yanlış bir muamelede bulunmadığını’’ açıklamışlardı. Suriye’de 2013 yılında serbest bırakılan ve Almani (Almanyalı) künyesini kullanan Zammar’ın hapisten çıktıktan sonra terör örgütü IŞİD’e katıldığı tahmin ediliyor.