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11 kadını öldürmekten suçlu bulunan 'Çin'in Karındeşen Jacki'ne ölüm cezası

31.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Çin'de 1988-2002 yılları arasında 11 kadını öldürmekten suçlu bulıunan bir seri katil idam cezasına mahkum edildi. "Çin'in Karındeşen Jack"i olarak anılan Gao Chengyong, amcası bir başka suçtan tutuklandığında verdiği DNA örneği sayesinde yakalanmıştı.

11 kadını öldürmekten suçlu bulunan 'Çin'in Karındeşen Jacki'ne ölüm cezası

Çin'de 1988-2002 yılları arasında 11 kadını öldürmekten suçlu bulunan bir seri katil idam cezasına mahkum edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Baiyin kentinde işlenen cinayetlerden suçlu bulunan 53 yaşındaki Gao Chengyong, medya tarafından "Karındeşen Jack" diye adlandırılıyordu.

Gao'nun evlerine kadar takip ettikten sonra, kurbanlarına tecavüz ettiği, öldürdüğü daha sonra da evleri soyduğu kaydediliyor.

Polis, kurbanlarını çoğunlukla boğazlarını keserek öldüren Gao'nun daha sonra kadınların bazı uzuvlarını kestiğini açıkladı.

Gao'nun 28 yıl boyunca devam eden cinayetleri, amcasının küçük bir suçtan tutuklanmasıyla sona erdi.

Amcanın verdiği DNA örneğiyle, cinayetleri bir akrabasının işlediği anlaşıldı.

Gao 14 yıl boyunca işlediği cinayetler nedeniyle

Polis, 2004'te aradıkları şüphelinin profilini "cinsel bir sapkınlığı olan, kadınlardan nefret eden, münzevi, içine kapanık ama sabırlı biri" diye açıklamıştı.

Katilin yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere de 30 bin dolar para ödülü verilmişti.

Gao'nun en küçük kurbanı 8 yaşındaki bir kız çocuğuydu.

İlk cinayetini de Mayıs 1988'de işlemiş ve 23 yaşındaki kurbanında 26 farklı bıçak yarası bulunmuştu.

Daha sonraki cinayetleri de benzer bir seyir izledi ve hep yalnız yaşayan genç kadınları hedef aldı.

Cinayetler nedeniyle Baiyin kentinde kadınlar yalnız başlarına sokağa çıkamaz olmuştu.

Seri katilin neden 2002'de cinayetlere son verdiği ise bilinmiyor.

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