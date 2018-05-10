11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler

Somali'de eş Şebab örgütünün başında olduğu bir mahkeme, '11 kocası olmakla' suçladığı bir kadını taşlayarak öldürdü.
Eş Şebab'ın recm ettiği Şükri Abdullahi Warsame adlı kadın, örgüt mahkemesinde 'önceki kocalarından boşanmadan 11 defa evlenmekten' suçlu bulundu.
Somali'nin güney kenti Sablale sakinleri, kadının boyun seviyesine kadar gömüldüğünü ve ölünceye dek eş Şebab militanları tarafından taşlandığını söyledi.
Eş Şebab'ın hüküm sürdüğü topraklarda radikal din kanunları geçerli.
Örgütün bölgeden sorumlu yetkilisi Muhammed Ebu Usama Reuters haber ajansına "Şükri Abdullahi ve resmi eşi dahil dokuz kocası mahkemeye çıkarıldı, her biri kadının kocası olduğunu söyledi" dedi.
Eş Şebab'ın uyguladığı kanunlara göre bir kadının birden fazla kocası olamaz ama bir erkeğin dört karısı olabilir.
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