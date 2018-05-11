11 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post’un ana sayfa haberine göre Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan göçmenlik yasa tasarısıyla ilgili yapılacak oylamayı bu yılın ilerleyen günlerinde yürürlüğe koymayı istiyor. Haberde böylece Ryan’ın Cumhuriyetçi Parti içindeki küçük bir grubun isyanını bastırmayı hedeflediği aktarılıyor. Trump’ın iptal ettiği DACA programının kapsadığı gömenlerle ilgili yasa tasarılarının oylamaya sunulmamasından şikayetçi olan Kongre’deki 17 Cumhuriyetçi Partili, Demokratlarla işbirliği yaparak tasarıların Kongre’de oylanmasının önünü açacak bir dilekçeye imza atmışlardı. Dilekçe, Temsilciler Meclisi Başkanını aradan çıkartarak, hangi yasa tasarısının mecliste görüşüleceğine ve oylanacağına imza atanlar tarafından karar verilmesini sağlayacak. Haber, bu tür dilekçeler için ‘nadiren başarılı olan yasama hamleleri’ değerlendirmesini yapıyor. Habere göre Ryan’ın açıklamasının ardından Cumhuriyetçiler isyanı yavaşlatmış görünüyor. Perşembe günü sadece bir Cumhuriyetçi dilekçeyi imzaladı. Dilekçenin yürürlüğe girebilmesi için yedi Cumuriyetçinin daha imzası gerekiyor. Cumhuriyetçilerin imzalarından sonra 193 Demokratın hepsinin dilekçeye imza vermesi bekleniyor. Böylece toplamda 218 imzaya ulaşılması gerekiyor. Dilekçenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde karışıklık çıkartmasından endişe ediliyor.

Washington Post’un ana sayfasına taşıdığı bir diğer haberde Başkan Trump’ın özel avukatı Michael Cohen’le ilgili bir iddiaya yer veriliyor. Habere göre Trump’ın başkanlık için yemin etmesinden üç gün sonra telekomünikasyon devi AT&T, Michael Cohen’den federal hükümetin önünde beklemekte olan birçok konuda yardım istedi. Belgeler Cohen’in AT&T’yle yaptığı 600 bin dolarlık anlaşmanın tüm içeriğini gözler önüne seriyor. Belgelere göre Cohen’in kontratında 85 milyar dolarlık AT&T - Time Warner birleşmesi konusunda tavsiye vereceği yazıyor. Belgelere göre AT&T’den ayda 50 bin dolar alan Cohen, bir yandan da başka şirketlere birçok konuda verdiği tavsiyelerden Essential Consultants adlı şirket aracılığıyla 2,95 milyon doları bulan ödemeler aldı. Haberde ‘Bu ödemeler Cohen’inj yeni başkanla ilişkisini nasıl para kazanmak için fırsata dönüştürdüğünü gösteriyor’ deniliyor. AT&T ve Cohen’in bir diğer müşterisi Novartis, Rusya soruşturmasını da yürüten özel savcı Robert Mueller’a Trump’ın avukatıyla ilgili ilişkileri konusunda bilgi verdi. Cohen hakkındaki banka sahteciliği ve kampanya finans kurallarını ihlal ettiği iddiaları da New York’ta da savcılar tarafından soruşturuluyor.