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11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı

02.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Malezya'da 41 yaşındaki bir kişinin, 11 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmesi ülkede öfke yarattı.

11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı

Olayın basına yansımasının ardından, çocuk hakları savunucuları evlilik yaşının 18'e çekilmesi için çağrıda bulunuyor.

Malezya'da yasal evlilik yaşı 18 olsa da, 16 yaşın altındaki Müslümanlar şeriat mahkemelerinin izniyle evlenebiliyor.

Ancak Malezya hükümeti, söz konusu evliliğe dair bir izin kaydı bulunmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Taylandlı olan çocuğun ailesi, 16 yaşını doldurana kadar ebeveynleriyle kalmasına izin vermesi koşuluyla, evliliğe rıza gösterdiklerini söylüyorlar.

Malezya'da Müslüman erkekler 4 kadınla evlenebiliyor.

Yerel basın, söz konusu kişinin, 2 eşinin ve yaşları 5 ila 18 arasında değişen 6 çocuğunun daha olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), evliliğin "şoke edici ve kabul edilemez" olduğu açıklamasını yaptı.

Evlilik töreninden paylaşılan fotoğrafta söz konusu kişi, çocuğun elini tutarken görülüyor.

Ailenin, ülkenin kuzeydoğusundaki Kelantan eylatinde ağaçlardan kauçuk özü toplayarak geçimlerini sağladıkları belirtiliyor.

Malezyalı çocuk hakları savunucuları ise, söz konusu kişinin zengin bir tüccar olduğunu, çocuğun ailesinin ise yoksulluk içinde yaşadığını kaydediyor.

Malezya Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı, şeriat mahkemesinin izni olmaması halinde, evliliğin yasa dışı olacağını ve söz konusu kişinin 6 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını kaydetti.

AFP haber ajansına konuşan hak savunucusu Syed Azmi Alhabshi, "11 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmek, ancak bir pedofilinin davranışı olabilir" dedi.

Pedofilleri normal insanlardan ayıran özellikler neler?

UNICEF Malezya Temsilcisi Marianne Clark-Hattingh ise, "Şoke edici ve kabul edilemez. UNICEF, hükümete çocuk yaşta evlilikleri yasaklama çağrısı yapıyor" açıklamasını yaptı.

Hak savunucuları, 15 yaşın altındaki yaklaşık 16 bin Malezyalı kız çocuğunun halihazırda evli olduğunu söylüyor.

Geçen yıl ülkede çocuk istismarının cezalandırılmasına yönelik bir tasarı kanunlaştı, ancak çocuk yaşta evlilikler suç kapsamına alınmadı.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ya Turkiyede entel çağdaş Atatürkçü geçinip Tayvana 9 yaşındaki sex köleleriyle birlikte olmaya giden sapıklara ne demeli..sonra da sokaklarda çocuk gelinlere hayır diye døtünü yirt.. yersek
@hinterlandtime İSLAMİYETE GİRDİĞİM ZAMAN ÇIKAMIYORUM.BİR KERE GİRDİM ZOR ÇIKTIM.NİHAYETİNDE ATEİST OLDUM.KUTSAL SANILAN KİTAPLARI BİR AHLAK KİTABI OLARAK AMA HEPSİNİ DEĞİL İÇİNDEN BİRKAÇ MESAJI ALIP GERİSİNİ KALDIRIP ATABİLİRİSİNİZ.GÜNÜMÜZ DÜNYASINA UYGUN YENİ YAZILIM VE UYGULAM GEREKLİDİR.ARAP BEDEVİ UYGULAMALARI REZALET.
@hinterlandtime SANKİ TÜRKİYEDE DURUM ÇOK İYİ.GÜNEYDOĞUDA EŞŞEK KADAR KIL KUYRUK ADAMLAR SURİYELİ ÇOCUKLARA İMAM NİKAHI KIYDIRYOR.
@hinterlandtime sen gittiğin içinmi bu kadar net biliyorsun kimin ne olduğunu
@hinterlandtime entel çağdaşlar çıkmaz sokakta kovalasın seni...
Peygamber sünnetidir.
allah bu zihniyettekileri kahretsin İslamı kullanarak sapık fikirlerini icraata döküyorlar arap kültürünü İslammış gibi göstermekden ne zaman vazgeçecekler acaba
buyrun size müslümsan devleti
Bu adilik ler hep İslam ülkelerinde oluyor
müslümanlığı bitirecek kesim müslümanlar olacaktır.hem sapıklık hem dinsizlik hem vicdansızlık artık hat safhada şunlara bak sorsan müslüman ama torunu yaşındaki kızla evlenen kendi kızınada hallenir.
müslüman bir ülkede gayet normal ne bekliyordunuz ki dinlerde herşeye kılıf hazir nasilsa.
O kadar uzağa niye gidiyorsunuz. 12 yaşındaki kız için "Küçüğün rızası varsa olabilir" demedi mi davutoğlu :)
HAK HUKUK ADALET...
OLDU BE KIZ ÇOCUĞU DOĞAR DOĞMAZ BEŞİK KERTMESİ YAPILIP ERKEK ÇOCUĞUNUN AİLESİNE VERİLSİN DAHA NELER GÖRECEĞİZ YUH BE...
Buna zorla evlendirilme denir o kızında yaşamaya hakkı var o adama gidince hayatı kurtulmayacak aksine zindan olacak...
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