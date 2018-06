12 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times da Trump-Kim zirvesiyle ilgili ayrıntı, haber ve yorumlara yer veriyor. Gazetenin yayınladığı Nicholas Kristof imzalı makale, zirveye farklı bir açıdan bakıyor. Kristof, Trump'ın Singapur'da çok fazla ödün verip karşılığında hiçbir taahhüt almadığına inanıyor. Yazar, Amerika'nın, Güney Kore'yle yaptığı yıllık ortak askeri tatbikatlardan vazgeçmesinin, Trump'ın Kim'e verdiği en büyük ödünlerden biri olduğu görüşünde. Kristof, Trump'ın Kim'e meşruluk kazandırılmasına büyük katkıda belirtiyor ve makalesine şöyle devam ediyor: ”Trump'ın Kuzey Kore'yle 'çok özel bir bağ kurduk' şeklindeki açıklaması, şöyle algılanacak: Kim, nükleer silahları ve füze denemeleri sayesinde Amerikan başkanını, Kuzey Kore'yi nükleer dengi olarak kabul etmeye zorladı. Kuzey Kore'nin güvenliğinin sağlanacağına dair Trump'tan taahhüt aldı, on yıllardır yakındığı Amerika-Güney Kore savaş oyunlarına son verileceği sözünü kopardı. Tüm bu ödünlere rağmen Trump'ın karşılığında şaşırtıcı bir şekilde çok az kazanım elde ettiği görülüyor. Kim, yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin 1992'den bu yana tekrar ettiği Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sözünü sadece yinelemekle yetindi. Ortak açıklamanın en önemli yanı, neleri içermediğiyle ilgili. Örneğin Kuzey Kore'nin plütonyum ve uranyum programlarının dondurulması, kıtalararası balistik füzelerinin tasfiye edilmesi, uluslararası denetçilerin nükleer tesislere giriş izni verilmesi, ya da nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerinin kalıcı olarak durdurulması konularında hiçbir içerik yok. Kim'in Trump'ı tamamen alt ettiği görülüyor. Ancak işin korkutucu yanı, Trump'ın bunun farkında olmaması.”

New York Times'ın bugün iç sayfalarındaysa Türkiye'de kutuplaşmayla ilgili bir makale yer alıyor. Türkiye üzerine çalışmalar yapan sosyal antropolog Jenny White imzası taşıyan makale, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde bölünmüş olan Türkiye'de siyasi ve sosyal bütünlük sağlanıp sağlanamayacağını irdeliyor. Makale şöyle devam ediyor: ”Türkiye'deki sorunların kökü, ülke kurma projesinin temelinde yatıyor. Türkiye, kurulduğu 1923'ten bu yana tüm vatandaşlarını temsil edecek, birleşik bir ulusal kimlik oluşturmayı başaramadı. Ülke her on yılda bir askeri darbelere sahne oldu. 2016 darbe girişiminden sonra getirilen OHAL halen yürürlükte. Dini, ideolojik, etnik bölünmeler çok derin nefret unsurları içeriyor. Peki Türkiye'de neden bu kadar derin bir kutuplaşma var? Türkiye'de kurumlar, vatandaşın değil, devletin çıkarlarını koruyor. İnsanlar da bu nedenle gündelik hayatta ihtiyaç duydukları korumayı aileleri, içinde yaşadıkları toplum, din kardeşliği ya da siyasi parti yandaşlığında buluyor. Türkiye’de siyasi yaşantı çok kırılgan çünkü partileri bir arada tutan etken partiye, hükümete ya da devlete bağlılık değil, tek bir kişiye bağlılık. Liderle anlaşmazlığa düşmek, hainlik olarak görülüyor. 24 Haziran seçimleri Erdoğan ve laik, İslamcı, milliyetçi ve Kürtler'den oluşan bir birlik arasında geçecek. Muhalif partiler, seçmenlere, ikinci tura kalması halinde Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu desteklemeleri talimatı veriyor. Geleneksel partiler, ortak bir düşmana karşı birleşmek için farklılıklarını bir kenara bıraktı. Sorulması gereken soru, bu birliğin seçimleri atlatıp ülkeye istikrar mı getireceği, ya da tek bir liderin gücünü pekiştiren yeni siyasi iklimin, düşmanın kim olduğu tanımını yeniden mi yapacağıdır.”