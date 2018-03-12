12 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerika’da bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalara yer ayırmayı sürdürüyor. Gazete, kısa süre önce silah satın alma yaşının 18’den 21’e yükseltilmesi önerisine sıcak bakan Başkan Trump’ın şimdi geri adım attığını yazıyor. Habere göre Trump Yönetimi’nin, geçen ay Florida’da bir lisede yaşanan silahlı saldırı üzerine Beyaz Saray’ın hazırladığı ve dün açıkladığı eylem planı, silah edinme yaşıyla ilgili herhangi bir somut öneri getirmiyor. Eğitim Bakanı Betsy DeVos’un başkanlığını yürüteceği Federal Okul Güvenliği Komisyonu oluşturulmasını öngören plan, daha çok akıl ve ruh sağlığı ve okullarda güvenliği arttıracak önlemlere odaklanıyor. Öte yandan Demokrat Partili Kongre üyeleri, öğretmenlerin silahlandırılmasını destekleyen, ancak silah sahibi olma yaşını yükseltme gibi başka bazı önlemlerden soğuyan Trump’ı güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği’nin baskılarına boyun eğmekle suçluyor. Silahlı şiddetle mücadele eden bazı gruplar, Trump’ın attığı adımı, dev bir yangını sadece birkaç damla suyla söndürmeye çalışmaya benzetiyor.

Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’daki rolüyle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Trump’ın üç çocuk annesi 36 yaşındaki kızı Ivanka’nın aile ilişkileriyle Beyaz Saray danışmanlığı arasında hassas bir denge tutturmaya çalıştığını yazıyor. Değerlendirmeye göre Ivanka Trump, babasının tam tersine her konuda kontrollu, bilgili ve hazırlıklı tavrıyla dikkat çekiyor. Ancak Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’ın art arda kriz ve skandallarla sarsıldığı şu günlerde içinde bulunduğu ortama hâkimiyeti eskiye oranla etkisini yitirmeye başladı. Bunda kendisi ve özellikle kısa süre önce en gizli belge ve verilere erişimi kısıtlanan eşi Jared Kushner’ın Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’yle arasındaki gerginliğin tırmanmasının, Beyaz Saray içinden Ivanka Trump ve eşi Kushner’la arasındaki ilişkiyle ilgili bir takım ayrıntıların basına sızmasının rolü büyük. Öte yandan kısa süre önce PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın kapanış töreni için Amerikan heyetini temsil etmek üzere Güney Kore’ye giden Ivanka Trump, birçok çevreye göre Kore’de başarılı bir performans sergiledi. Ancak NBC Televizyonu’ndan Peter Alexander’a verdiği söyleşide babasına yönelik cinsel taciz suçlamalarına inanıp inanmadığı sorusuna verdiği yanıt, tepki çekti. Gazeteye göre Trump’ın babasını suçlayanlara inanmadığını ve bir evlat olarak babasına inanma hakkını saklı tuttuğunu söylemesi, Ivanka Trump’ın ailevi ve resmi görevleri arasında ne kadar ince bir hat üzerinde dengede kalması gerektiğinin en yakın örneklerinden biri oldu.