12 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerika’da bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalara yer ayırmayı sürdürüyor. Gazete, kısa süre önce silah satın alma yaşının 18’den 21’e yükseltilmesi önerisine sıcak bakan Başkan Trump’ın şimdi geri adım attığını yazıyor. Habere göre Trump Yönetimi’nin, geçen ay Florida’da bir lisede yaşanan silahlı saldırı üzerine Beyaz Saray’ın hazırladığı ve dün açıkladığı eylem planı, silah edinme yaşıyla ilgili herhangi bir somut öneri getirmiyor. Eğitim Bakanı Betsy DeVos’un başkanlığını yürüteceği Federal Okul Güvenliği Komisyonu oluşturulmasını öngören plan, daha çok akıl ve ruh sağlığı ve okullarda güvenliği arttıracak önlemlere odaklanıyor. Öte yandan Demokrat Partili Kongre üyeleri, öğretmenlerin silahlandırılmasını destekleyen, ancak silah sahibi olma yaşını yükseltme gibi başka bazı önlemlerden soğuyan Trump’ı güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği’nin baskılarına boyun eğmekle suçluyor. Silahlı şiddetle mücadele eden bazı gruplar, Trump’ın attığı adımı, dev bir yangını sadece birkaç damla suyla söndürmeye çalışmaya benzetiyor.
Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’daki rolüyle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Trump’ın üç çocuk annesi 36 yaşındaki kızı Ivanka’nın aile ilişkileriyle Beyaz Saray danışmanlığı arasında hassas bir denge tutturmaya çalıştığını yazıyor. Değerlendirmeye göre Ivanka Trump, babasının tam tersine her konuda kontrollu, bilgili ve hazırlıklı tavrıyla dikkat çekiyor. Ancak Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’ın art arda kriz ve skandallarla sarsıldığı şu günlerde içinde bulunduğu ortama hâkimiyeti eskiye oranla etkisini yitirmeye başladı. Bunda kendisi ve özellikle kısa süre önce en gizli belge ve verilere erişimi kısıtlanan eşi Jared Kushner’ın Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’yle arasındaki gerginliğin tırmanmasının, Beyaz Saray içinden Ivanka Trump ve eşi Kushner’la arasındaki ilişkiyle ilgili bir takım ayrıntıların basına sızmasının rolü büyük. Öte yandan kısa süre önce PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın kapanış töreni için Amerikan heyetini temsil etmek üzere Güney Kore’ye giden Ivanka Trump, birçok çevreye göre Kore’de başarılı bir performans sergiledi. Ancak NBC Televizyonu’ndan Peter Alexander’a verdiği söyleşide babasına yönelik cinsel taciz suçlamalarına inanıp inanmadığı sorusuna verdiği yanıt, tepki çekti. Gazeteye göre Trump’ın babasını suçlayanlara inanmadığını ve bir evlat olarak babasına inanma hakkını saklı tuttuğunu söylemesi, Ivanka Trump’ın ailevi ve resmi görevleri arasında ne kadar ince bir hat üzerinde dengede kalması gerektiğinin en yakın örneklerinden biri oldu.
Wall Street Journal ise Başkan Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararının resmiyet kazanması üzerine Amerika’nın birçok müttefikinin vergilerden kaçınmanın yollarını aramaya başladığını yazıyor. Habere göre Amerikalı ve Avrupalı yetkililer bu hafta ticaret odaklı bir bizi görüşme yapmaya hazırlanırken Çin, gümrük vergisi uygulamasına misilleme yapacağı uyarısında bulunuyor. Trump’ın kararıysa en çok Amerika’nın en büyük iki ortağını, Japonya ve Avrupa Birliği’ni etkiledi. Amerika’nın yıllık ticaretinin dörtte birini gerçekleştirdiği Japonya ve AB, haftasonunda uygulamayla ilgili çok ciddi kaygıları olduğunu gündeme getirdi ve ticaret ve güvenlik açısından çıkar ilişkisi içinde oldukları için uygulamadan muaf tutulmak istediklerini kaydetti. Brüksel’de bir araya gelen Amerikalı, Avrupalı ve Japon yetkililer, konuya ilişkin bu hafta yapılacak ek görüşmelerle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Avrupa Birliği, Amerika geri adım atmadığı takdirde, buna, bazı Amerikan mallarına üç buçuk milyar dolarlık gümrük vergisi uygulayarak karşılık vermeye hazırlandıklarını bildiriyor. Trump, Japonya’yla ilgili olaraksa Başbakan Şinzo Abe’yle konuştuğunu ve Japonya’yı, Amerika’yla daha adil ticari anlaşmalar yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Trump, paylaştığı bir Twitter mesajında, Amerika ve Japonya arasındaki ticaret açığının 100 milyar dolar olduğunu kaydetti. Resmi kayıtlara göreyse bu rakam, 68,8 milyar dolar.
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