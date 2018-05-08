12 Mayıs Seçimleri Irak’taki Dengeleri Nasıl Değiştirecek?

2009 ve 2014 seçimlerine iki büyük partiyle giren Sünni Araplar'ın 2018 seçimlerine üç iddialı partiyle katılması seçimlerdeki en büyük değişiklik. Zira mevcut başbakan Haydar Ebadi, seçildiği Kanun devleti ittifakı ve onun lideri Nuri El Maliki ile bağlarını kopararak “Zafer” adlı bir parti kurdu. Ebadi, IŞİD’e karşı üstünlük sağlayan Haşdi Şabi unsurlarının kurduğu Fetih İttifakı'yla kurduğu “Irak’ın Zaferi İttifakı”yla birlikte girecek.

Irak Anayasası’na göre cumhurbaşkanı Kürt, meclis başkanı Sünni Arap ve başbakan da ülkedeki nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şii Araplar arasından seçiliyor.

Irak'ta seçmenler 12 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Saddam Hüseyin sonrası düzenlenen beşinci parlamento seçimlerine 25 parti ve 63 koalisyon katılıyor. 6 bin 904 aday parlamentodaki 329 milletvekilinden biri olmak için kıyasıya yarışıyor.

Bir diğer büyük kırılma hiç şüphesiz Kürt partilerinde yaşanıyor. 25 Eylül 2017’de yapılan bağımsızlık referandumundan geri adım atan Kürtler, iki büyük önderleri eski cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ve Goran hareketinin lideri Nevşirvan Mustafa’nın ölümlerinin yarattığı eksiklikle 2018 seçimlerine gidiyor. Kürdistan Demokrat Partisi’nin lideri Mesut Barzani de referandum sonrası artık kendi köşesinde.

Ulusal Hikmet Hareketi’ni kuran Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ammar el Hekim, İran’ın etkisinin azaltılacağı bir siyasi iklim için uğraşırken Sadr hareketinin lideri Şii din adamı Mukteda Sadr da seçimlere Irak Komünist Partisiyle oluşturduğu ortak bir listeyle katılacak.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Semin, “Şii blokunda ciddi ayrışma var. Dava Partisi kökenli iki eski başbakan Ebadi ve Maliki iki farklı ittifaklarla 2018 seçimlerine katılıyor. IŞİD’e karşı kazandığı başarı, üstüne Kürtler'in bağımsızlık referandumunu işlevsiz hale getirmek Ebadi’ye avantaj sağlayabilir” dedi.

Bir zamanlar Talabani’nin sağ kolu olan Irak Kürt Bölgesi eski başbakanı ve Irak eski başbakan yardımcısı Berham Salih, seçimlere Adalet ve Demokrasi İttifakı’nın lideri olarak katılıyor.

KDP Kerkük’te seçimlere katılmıyor

Semin, Kürtler'in en büyük partisi KDP’nin Kerkük’te seçime girmeyecek olmasına dikkat çekiyor.

Semin, “KDP, Kerkük’te seçimleri boykot ediyor. Bu ne demek? Kürtler'in en büyük ve en köklü partisi, Kerkük’te seçimlere girmeyecek. Kürt bölgelerinde seçimin sonuçları Kürt siyasetinin geleceği açısından tayin edici olacak. Mesela Berham Salih’in performansı ne olacak? İslami Komala partisi ya da Golan hareketi sandıkta nasıl karşılık bulacak?” diyor.

Neçirvan Barzani: “Bağdat yaralarımızı saramaz, hatalarımızı düzelteceğiz”

Erbil’de konuşan KDP’yi seçime hazırlayan Irak Kürt Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani, referandum kararının bir hata olduğunu ima ederken Erbil ve Bağdat arasındaki gerilimin sürdüğü mesajı verdi.

Barzani, “Kürdistan’da kendi yaralarımızı sarabiliriz. Bağdat derdimize derman olamaz. Bu seferki çekişme, siyahla beyaz arasında zafer ve yenilgi çekişmesidir. Onlar, milletin meşru haklarına karşı dahi sırf KDP’yi ortadan kaldırmak için her cepheye girmeye hazırlar ancak KDP, hiçbir şekilde ve güçle son bulmayacaktır. KDP’yle çekişme içinde olanlar, KDP’yi alt etmek istiyor. KDP korku ve tereddüt partisi değildir. Biz korku kelimesini lügatımızdan sildik. Hiçbir zaman hatasız olduğumuzu söylemedik ancak bugün yapılan hataları gelecekte düzelteceğimizden emin olun” dedi.