12 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın görevi bırakacağı açıklamasına geniş yer ayıran bir başka gazete de Wall Street Journal. Ancak Wall Street Journal, Ryan'la ilgili olarak Washington Post'un çizdiği tablodan çok daha farklı bir yoruma yer veriyor. Ryan'ın Amerikan siyasetindeki en önemli fikir adamlarından biri olduğunu kaydeden gazetenin bugün yayınladığı başyazıya göre Ryan, daha 48 yaşında siyasete veda ederek ardında doldurulması çok zor bir boşluk bırakacak. Ryan'ın kararı nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin büyümesi hız kesecek, reformcu kanat ise yara alacak. Wall Street Journal'ın başyazısı şöyle devam ediyor: ”John Boehner'ın 2015'te Temsilciler Meclisi Başkanlığı'ndan istifa etmesinden sonra hiç kimsenin üstlenmek istemediği bu görevi Ryan üzerine aldı, hem de önündeki olası başkanlık yolunun tıkanacağını bile bile. Tüm tarafları dinleme becerisi ve politika geliştirmedeki yeteneği sayesinde zamanın başkanı Obama karşısına sadece bir muhalif değil, bir yönetici olarak çıktı. Ryan'ın en büyük zaferi, vergi reformudur. Nesiller boyu etkisini gösterecek bu kazanım, Amerikan şirketlerinin rekabet edebilme becerisinin ve ekonomik büyümenin önünü açtı. Ryan'ın uzun yıllara dayanan titiz çalışmaları olmasaydı vergi reformu yapılamazdı. Ryan fikirleri ciddiye alan, ikna yeteneği yüksek bir siyasetçi. Savunduğu fikirler her çağda geçerliliğini koruyacak.”

New York Times ise Başkan Trump'ın hala belirsizliğini koruyan Suriye politikasıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Trump'ın Suriye rejiminin Şam yakınlarındaki Duma'ya kimyasal saldırıda bulunduğu iddialarına yanıt olarak ”füzeler yolda” dediğini, ancak bunun dışında açık ve net bir taktik oluşturulmadığını yazıyor. Örneğin Suriye'ye ne zaman, ne kadar süreyle, kaç füzeyle, hangi mevziler hedef alınarak ve hangi amaçla saldırı yapılacağı, belirsiz. Gazete, Suriye, Rus, İran, Amerikan, Türk ve Kürt güçlerin odaklandığı, her an patlamaya hazır bir bölgeye plansız müdahalede bulunulmasının önceden hesaplanmayan sonuçlar doğurabileceğini bildiriyor. Uzmanlara göre kapsamlı bir saldırı, ölü sayısının kazara artmasına ve Rusya ve İran'la olan anlaşmazlıkların daha da derinleşmesine yol açabilir. Trump'ın füzelerin dışında pilotlu savaş uçaklarıyla Suriye hava sahasının dışından müdahaleye kalkışmasıysa Rusya'nın modern hava savunma sistemlerinin devreye girme riskini tetikler. Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkiliye göre Suriye Ordusu, kilit öneme sahip bazı uçaklarını Rus üssüne taşıdı. Bunun nedeni, Amerika'nın bir Rus üssünü vurmaktan kaçınacağı düşüncesi. Ancak uzmanlara göre Suriye'nin birçok yerindeki üslerde çok sayıda Rus bulunuyor. Amerika'nın herhangi bir saldırıyla Rus ölümlerine neden olması, Rusya'yla yüzleşme riskine yol açar.