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12 Nisan Perşembe Gününden Fotoğraflar

13.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

12 Nisan Perşembe Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​

Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
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