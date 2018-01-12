12 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Son Güncelleme 7 saat önce 12.01.2018 18:39 |7 saat önce

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz.

Washington Post, dün Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleriyle göçmenlik konusunda yaptığı toplantı sırasında gelişmekte olan Afrika ülkeleri, Haiti ve El Salvador gibi ülkeleri tanımlamak için İngilizce'de ”lağım çukuru” anlamına gelen ağır ve küfürlü bir ifade kullanmasının yol açtığı tepkilere geniş yer ayırıyor. Gazete, tüm dünyanın Trump'ın sarf ettiği sözler karşısında şaşkınlığa uğradığını ve büyük tepki çektiğini yazıyor. Habere göre Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo, yaptığı açıklamada, Amerika başkanının Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için bu kadar aşağılayıcı bir dil kullanmasının büyük kaygı yarattığını söyledi. Sözcü Kalondo, Atlas Okyanusu köle ticareti döneminde Amerika'ya zorla getirilen çok sayıda Afrikalı olduğunu, bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda Trump'ın sözlerinin tarihi hiçe saymak anlamına geldiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville ise kurumdan beklenmeyecek derecede sert bir açıklama yaparak Trump'ın sözlerini ”ırkçı” olarak değerlendirdi. Colville, Cenevre'den yaptığı açıklamada, ”Ülkelerin ve kıtaların tamamını 'lağım çukuru' olarak tanımlayamazsınız, bu ülkelerin insanlarını beyaz olmadıkları için kabul etmemezlik yapamazsınız” şeklinde konuştu. Haiti'nin Washington Büyükelçisi Paul Altidor ise Trump'ın sözlerini kınadıklarını ve bir açıklama beklediklerini bildirdi. Altidor ayrıca büyükelçiliği arayan ve Başkan Trump'ın sözlerinden ötürü özür dileyen çok sayıda Amerikalı olmasının da kendisine umut verdiğini belirtti. Botswana'dan gelen açıklamadaysa ülkede görev yapan Amerikan büyükelçisinden Botswana'nın da ”lağım çukuru” kategorisine giren ülkelerden biri olup olmadığına ilişkin açıklama istendiği kaydedildi.

New York Times da Trump'ın gelişmekte olan ülkeler için kullandığı ”lağım çukuru” şeklindeki yakıştırmanın gerek Amerika'da gerekse dünyada şok etkisi yarattığını bildiriyor. Gazete, bu konuda David Leonhardt imzalı bir makaleye yer veriyor. ”Trump'ın Irkçı Olduğunu Söylemenin Zamanı Geldi” başlıklı makale, Başkan'ın bugüne kadarki ırkçı söz ve eylemlerini mercek altına alıyor ve şöyle devam ediyor: ”Başkan Trump siyahlara ve Latin kökenlilere, beyazlarda davrandığından çok daha farklı davranıyor. Bu da Başkan'ın ırkçı olduğu anlamına geliyor. Trump'ın emlak şirketi 1970'li yıllarda apartman dairelerini siyahların değil beyazların kiralamasını tercih ettiği için federal hükümet tarafından iki kez mahkemeye verilmişti. 2016 başkanlık kampanyasına Meksikalı göçmenleri ”tecavüzcü” olarak niteleyerek başladı. Beyazların üstünlüğünü savunanların attığı Twitter mesajlarını paylaştı ve bundan ötürü özür dilemedi. Başkan, beyazlara karşı işlenen suçları abartılı bir şekilde ya da yalan beyanlarla kınamakta hiç gecikmezken örneğin geçen yıl Kansas'ta bir Hintli'nin öldürülmesi olayında olduğu gibi başka ırklardan gelenlere karşı işlenen suçlar karşısında tepki vermekte zorlanıyor. Amerika'nın ünlü siyah kişilikleriniyse vatansever olmamakla, saygısızlıkla ve yeteri kadar minnettar olmamakla suçluyor. Son olarak da Haiti yerine Norveç'ten göçmen almamız gerektiğini son derece adi bir üslupla dile getirdi. Trump'ın kafasının içindeki düşünceleri ve niyeti kendisinden başka kimse bilemez. Ama kamuoyu önündeki söz ve eylemlerinin ne nitelikte olduğu artık çok açık.”