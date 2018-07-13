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12 Rus istihbarat görevlisine ABD'den korsanlık suçlaması

13.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini soruşturmakla görevli Özel Savcı Robert Mueller, 12 Rus hakkında suç duyurunda bulundu

12 Rus istihbarat görevlisine ABD'den korsanlık suçlaması

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini soruşturmakla görevli Özel Savcı Robert Mueller, 12 Rus hakkında suç duyurunda bulundu.

12 Rus gizli istihbarat yetkilisi, Demokratik Parti Genel Merkezi’ndeki bilgisayarları “hack” etmekle suçlanıyor. Ayrıntılar geliyor

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