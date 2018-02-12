12 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, dün bir Rus yolcu uçağının kalktıktan kısa süre sonra Moskova yakınlarında düşmesi sonucu 71 kişinin öldüğü kazayla ilgili habere ana sayfasında yer ayırmış. Gazete, Moskova Havaalanı’ndan kalkan Saratov Havayolları’na ait Rus yapımı uçağın alev alarak düştüğünü ve kazada sağ kurtulan olmadığını yazıyor. Habere göre dördüncü kez devlet başkanı olmaya hazırlanan Vladimir Putin, kazadan sonra bir taziye mesajı yayınladı, kazayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi ve Soçi’ye yapacağı ziyareti iptal etti. Dünkü kaza, 2016 yılında içinde askerlerin, ünlü Kızıl Ordu Korosu müzisyenlerinin ve gazetecilerin olduğu, Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçağın düşmesinden bu yana Rusya’da yaşanan en ciddi uçak kazası oldu. 2016’daki kazada uçakta bulunan 92 kişi ölmüştü. Bu yaz, on farklı kentte Dünya Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Rusya, hava ulaşımının güvenliğiyle ilgili standartlarını geliştirmeye çalışıyor.

Wall Street Journal bugün ayrıca İsrail’e ait askeri uçağın hafta sonu düşürülmesinin İsrail ve İran arasındaki gerginliği tırmandırdığını bildiriyor. Gazete, İsrail’in, İran’ın Suriye’deki askeri genişleme çabalarını durdurmak için daha güçlü bir yanıt vermeye hazırlandığını yazıyor. Habere göre İsrail, cumartesi sabahı Suriye’den havalanan İran’a ait bir İHA’nın hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. İsrail bu duruma Suriye’nin askeri mevzilerine hava saldırıları düzenleyerek yanıt verdi. Suriye ise bunun üzerine İsrail’in savaş uçaklarından birini vurdu. Uçak, İsrail topraklarına düştü. İsrail daha sonra da Suriye içinde, Suriye ve İran’a ait askeri mevzilere daha yoğun saldırılarla devam etti. Gazete, İsrail’in 30 yıl aradan sonra ilk kez bir askeri jetini kaybettiğini hatırlatıyor. İsrail’in bu kayba verdiği sert yanıt, İran ve İsrail’in bölgede birbirine rakip emellerinin, Ortadoğu’nun bu iki gücü arasında bir savaşa yol açacağı korkularını gündeme getiriyor. İsrail, daha önce yaptığı uyarılarda, İran’ın Suriye’deki askeri varlığını arttırmasına izin vermeyeceğini bildirmişti.