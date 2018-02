12 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise mali çöküntünün eşiğinde olan Gazze’de bir şiddet patlaması yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiriyor. Gazete, İsrail ve Mısır arasında sıkışıp kalan iki milyon Filistinli için gündelik yaşamın mücadelelerle dolu olduğunu yazıyor. Bu mücadelelerin başında da Gazze’nin kontrolünü elinde bulunduran İslamcı Hamas ve Batı Şeria’daki El Fetih arasındaki çekişmeden kaynaklanan mali sıkıntılar geliyor. Habere göre Gazze’deki Filistinliler’in çoğu, ağır borç yükü altında yaşıyor. Hırsızlık vakaları giderek katlanırken sokaklardaki dilencilerin sayısının hızla arttığı gözleniyor. Gazze’nin ciddi bir çöküşe doğru ilerlediği uyarısında bulunan Birleşmiş Milletler ise bölgede tıbbi malzeme ve içme suyu sıkıntısı yaşandığını, birçok kliniğin kapandığını, sadece 12 saat elektrik verilen hastanelerin alarm verdiğini bildiriyor. İsrailli yetkililer ve yardım çalışanları, bölgede her an kolera salgınının patlak verebileceği uyarısı yapıyor. Gazete, Hamas’ın uzun yıllardır İsrail kuşatmasını deldiğini, Sina Yarımadası’ndan Gazze’ye uzanan tünellerden getirilen kaçak malları vergilendirerek gelir elde ettiğini hatırlatıyor. Ancak Mısır Devlet Başkanı El Sissi, iktidarı ele geçirdiği 2013 yılından bu yana Refah sınır kapısını uzun süreli olarak kapatarak Müslüman Kardeşler’in bir uzantısı olarak kabul ettiği Hamas’ın ve kontrolü altında tuttuğu Gazze’nin dış dünyayla iletişimini kesiyor. İsrail ise bir milyar dolara mal olan yeraltı bariyer projesiyle Gazze militanlarının yıllar boyunca kazdığı tünelleri tıkayarak Hamas’ın elini kolunu bağlıyor.