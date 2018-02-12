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12 Şubat Amerikan Basınından Özetler

12.02.2018 19:03 | Son Güncelleme

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12 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, dün bir Rus yolcu uçağının kalktıktan kısa süre sonra Moskova yakınlarında düşmesi sonucu 71 kişinin öldüğü kazayla ilgili habere ana sayfasında yer ayırmış. Gazete, Moskova Havaalanı’ndan kalkan Saratov Havayolları’na ait Rus yapımı uçağın alev alarak düştüğünü ve kazada sağ kurtulan olmadığını yazıyor. Habere göre dördüncü kez devlet başkanı olmaya hazırlanan Vladimir Putin, kazadan sonra bir taziye mesajı yayınladı, kazayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi ve Soçi’ye yapacağı ziyareti iptal etti. Dünkü kaza, 2016 yılında içinde askerlerin, ünlü Kızıl Ordu Korosu müzisyenlerinin ve gazetecilerin olduğu, Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçağın düşmesinden bu yana Rusya’da yaşanan en ciddi uçak kazası oldu. 2016’daki kazada uçakta bulunan 92 kişi ölmüştü. Bu yaz, on farklı kentte Dünya Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Rusya, hava ulaşımının güvenliğiyle ilgili standartlarını geliştirmeye çalışıyor.

Wall Street Journal bugün ayrıca İsrail’e ait askeri uçağın hafta sonu düşürülmesinin İsrail ve İran arasındaki gerginliği tırmandırdığını bildiriyor. Gazete, İsrail’in, İran’ın Suriye’deki askeri genişleme çabalarını durdurmak için daha güçlü bir yanıt vermeye hazırlandığını yazıyor. Habere göre İsrail, cumartesi sabahı Suriye’den havalanan İran’a ait bir İHA’nın hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. İsrail bu duruma Suriye’nin askeri mevzilerine hava saldırıları düzenleyerek yanıt verdi. Suriye ise bunun üzerine İsrail’in savaş uçaklarından birini vurdu. Uçak, İsrail topraklarına düştü. İsrail daha sonra da Suriye içinde, Suriye ve İran’a ait askeri mevzilere daha yoğun saldırılarla devam etti. Gazete, İsrail’in 30 yıl aradan sonra ilk kez bir askeri jetini kaybettiğini hatırlatıyor. İsrail’in bu kayba verdiği sert yanıt, İran ve İsrail’in bölgede birbirine rakip emellerinin, Ortadoğu’nun bu iki gücü arasında bir savaşa yol açacağı korkularını gündeme getiriyor. İsrail, daha önce yaptığı uyarılarda, İran’ın Suriye’deki askeri varlığını arttırmasına izin vermeyeceğini bildirmişti.

New York Times ise mali çöküntünün eşiğinde olan Gazze’de bir şiddet patlaması yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiriyor. Gazete, İsrail ve Mısır arasında sıkışıp kalan iki milyon Filistinli için gündelik yaşamın mücadelelerle dolu olduğunu yazıyor. Bu mücadelelerin başında da Gazze’nin kontrolünü elinde bulunduran İslamcı Hamas ve Batı Şeria’daki El Fetih arasındaki çekişmeden kaynaklanan mali sıkıntılar geliyor. Habere göre Gazze’deki Filistinliler’in çoğu, ağır borç yükü altında yaşıyor. Hırsızlık vakaları giderek katlanırken sokaklardaki dilencilerin sayısının hızla arttığı gözleniyor. Gazze’nin ciddi bir çöküşe doğru ilerlediği uyarısında bulunan Birleşmiş Milletler ise bölgede tıbbi malzeme ve içme suyu sıkıntısı yaşandığını, birçok kliniğin kapandığını, sadece 12 saat elektrik verilen hastanelerin alarm verdiğini bildiriyor. İsrailli yetkililer ve yardım çalışanları, bölgede her an kolera salgınının patlak verebileceği uyarısı yapıyor. Gazete, Hamas’ın uzun yıllardır İsrail kuşatmasını deldiğini, Sina Yarımadası’ndan Gazze’ye uzanan tünellerden getirilen kaçak malları vergilendirerek gelir elde ettiğini hatırlatıyor. Ancak Mısır Devlet Başkanı El Sissi, iktidarı ele geçirdiği 2013 yılından bu yana Refah sınır kapısını uzun süreli olarak kapatarak Müslüman Kardeşler’in bir uzantısı olarak kabul ettiği Hamas’ın ve kontrolü altında tuttuğu Gazze’nin dış dünyayla iletişimini kesiyor. İsrail ise bir milyar dolara mal olan yeraltı bariyer projesiyle Gazze militanlarının yıllar boyunca kazdığı tünelleri tıkayarak Hamas’ın elini kolunu bağlıyor.

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