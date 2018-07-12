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12 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

12.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

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12 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında Amerika'nın müttefiklerini savunma harcamaları konusunda sert bir şekilde eleştirdiğini bildiriyor. Gazete, Almanya'ya Rus enerji kaynaklarına bağımlı olduğu iddiasıyla yüklenen Trump'ın NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını iki katına çıkarma talebinde bulunduğunu yazıyor. Habere göre Avrupalı diplomatların Amerika'nın NATO'ya verdiği desteği devam ettirip ettirmeyeceğiyle ilgili bazı kaygıları söz konusu. Ancak Trump müttefiklerine bir yandan ağır eleştiriler yöneltirken, diğer yandan Kremlin ve diğer rakiplere karşı ittifakı güçlendirme taahhüdünde bulundu. Trump ayrıca NATO'nun Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı 2014'te ilhak etmesini kabul etmediğini kaydeden bildirgeye de imza attı. Trump, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde her ülkenin savunma harcamasını gayri safi milli hasılanın yüzde 4'üne denk gelecek şekilde arttırması için ısrar etti. Bu oran, gazeteye göre Amerika'nın orduya harcadığı miktardan daha fazla. Ancak Trump'ın bu yeni standart hakkında ciddi olup olmadığı anlaşılmış değil. Gazeteye göre Trump, bu oranı gündeme getirerek Avrupa ülkelerini NATO'ya daha fazla katkı sağlamaya zorlamak amacıyla bir pazarlık taktiği de güdüyor olabilir.

Washington Post bugün ayrıca küresel ticaret düzenini yeniden şekillendiren Trump'ın önüne neden hemen hemen hiçbir iç engel çıkmadığıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Kongre'nin büyük çoğunluğunun Trump'a boyun eğdiğini, küresel ticaret savaşlarından en çok zarar görecek kesimlerin bile Trump'ı desteklediğini yazıyor. Habere göre Senato, dün, Trump'ın ticaret konularındaki kararlarını gözden geçirmede daha büyük rol üstlenmek için bağlayıcı olmayan nitelikteki kararı kabul etti. Ancak bu kararın Beyaz Saray'dan alınacak kararlar karşısında hiçbir etkisi olmayacak. Gazete, Kongre'nin pasif kalmasının Trump'ın müttefikleriyle ticaret savaşına girmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğu görüşünde. Bir başka etkense Trump'ın kararlarına rağmen piyasaların erime içine girmemesi. İş dünyasının önde gelen simalarının Trump'ın kararlarını yüzeysel olarak eleştirmekten başka bir adım atmaması ve Cumhuriyetçi tabanın başkanlarına ne pahasına olursa olsun sadık kalması da Trump'ın küresel ticarete kendi istediği şekilde yön vermesini sağlayan etkenler arasında. Washington Post'un yaptırdığı bir ankete göre ticaret savaşlarından en olumsuz etkilenecek eyaletlerde Trump'a verilen kamuoyu destek oranı yüzde 57 civarında seyrediyor. Bu eyaletler, Amerika'nın en büyük ihraç kalemlerinden biri olan ancak ticaret savaşlarının kızışmaya başlamasından bu yana büyük maddi kayba uğrayan soya fasulyesi üreticilerinin yoğun olarak yaşadığı, tarım ağırlıklı eyaletler. Gazete, Trump'ın bu eyaletlerde başkanlık seçimlerinde yüzde 52 oranında oy topladığına, bu oranın şimdi daha da arttığına dikkat çekiyor.

New York Times ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Başkan Trump'ın Almanya'ya yönelik saldırılarına temkinli yanıtlar verdiğini kaydediyor. Gazete, Trump'ın Almanya'nın enerji ithal ettiği Rusya'nın tutsağı olduğunu iddia ettiğini ve Rusya'yı ima ederek Merkel'e, ”Sizi korumamız gereken ülkeye milyarlarca dolar ödeme yaptığınız gerçeğini oturup konuşmamız lazım,” dediğini hatırlatıyor. Habere göre Merkel, Trump'a yanıtında, Doğu Almanya'da büyüdüğünü hatırlattı ve artık Almanya'nın özgür bir şekilde birleşmesinden ötürü çok mutlu olduğunu, Almanya'nın kendi kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Bu yanıt, gazetenin yorumuna göre Merkel'in Trump'ı birebir karşısına almaktan kaçındığının bir göstergesi olarak algılanabilir. Hatta Merkel'in Trump'a karşılık verme işini, ”Almanya ne Rusya'nın ne de Amerika'nın esiridir” şeklinde konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a devrettiği gözlendi. Gazetenin görüş aldığı Alman Marshall Fonu uzmanı, eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Derek Chollet, Rusya'dan gelen Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattını bahane ederek Almanya'nın Rusya'nın kölesi olduğunu iddia eden Trump'ın, aslında Rusya lideri Putin'le fazla yakınlaşması üzerine maruz kaldığı eleştirileri bertaraf etmeyi amaçladığını söylüyor.

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