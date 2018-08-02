12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

12 yıldır eşiyle seks yapamadığını söyleyen adamın testisleri 31 kilograma ulaştı.

Gitmedik doktor bırakmayan Maurer doktorların hastalığına bir teşhis koyamadığını, çoğu doktorun sorunun kilodan kaynaklı olduğunu söylediğini aktardı.

"Doktor bana zayıflamamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Ama ben zayıfladıkça testislerim daha çok büyüdü."

"BİR YILDA HİNDİSTAN CEVİZİ KADAR OLDULAR"

Eşiyle çıktığı romantik bir tatilde testislerinde küçük bir şişlik olduğunu fark eden adam, testislerinin bir yıl içinde hindistan cevizi büyüklüğüne geldiğini söyledi.

KLOZETİ ISKALIYOR

En büyük yardımcısı olan eşi sayesinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan adam bu durumu 'kendi bedeninde esir olmak' olarak tanımlıyor.

Artık tuvaletini klozete yapamadığını çünkü sığmadığnı belirten adam ihtiyacını duşakabinde gideriyor.

Adam tuvaletini yaptıktan sonra karısı günde defalarca kez duşu temizlemek zorunda kalıyor.

BÜYÜK ACI ÇEKİYOR

Günlük işlerini yaparken hatta uyurken bile çok büyük acılar çeken adam artık derdine bir çare bulunmasını istiyor.



