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13 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

13.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

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13 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı grupların dün başkentte düzenlediği gösterinin boyutunun beklenenin çok altında kaldığını yazıyor. Gazete, aşırı sağcıların sesinin çok sayıda karşı protestocunun ve polisin katılımıyla kesildiğini bildiriyor. Habere göre geçen yıl Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde düzenlenen ve kanlı biten protestoları organize eden aşırı sağcı Unite the Right grubunun lideri Jason Kessler, olayın yıldönümünde yandaşlarını bir kez daha Charlottesville'de toplamak istedi. Ancak buna izin verilmeyince gösterileri Washington'da yapma kararı aldı. Washington'daki gösteriye 400 kişinin katılacağını planlayan örgüt, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nda kendisine en fazla 40 kadar yandaş toplayabildi. Karşıt protestolaraysa binlerce kişi katıldı. Polisin iki tarafı birbirine yaklaştırmadığı gösteriler sırasında 15 dakikalık bir konuşma yapan Kessler, Charlottesville'deki protestoyu savundu ve tüm kanıtların aksine protestolara şiddet eylemlerinin karışmadığını iddia etti. Washington Polis Teşkilatı, günün olaysız sona ermesinden ötürü takdir toplarken alınan önlemlerin Washington bütçesi açısından bilançosunun oldukça ağır olduğu bildiriliyor.

Washington Post bugün ayrıca Katolik Kilisesi içinde yeni patlak veren bir seks skandalının Vatikan'ın başını ağrıttığını bildiriyor. Gazete, son skandalların Papa Francis'i şimdiye kadarki en büyük krizle karşı karşıya bıraktığını yazıyor. Habere göre Şili'de kilise ofislerine baskınlar düzenleyen ve birçok belgeye el koyan savcılar, Katolik Kilisesi liderlerini, cinsel taciz ve tecavüz vakalarını örtbas etmekle suçladı. Avustralya'da kilisenin önde gelen liderleri göz altına alındı ve bu liderler aleyhlerine davalar açıldı. Cinsel taciz suçlamaları üzerine bir kardinalin istifa ettiği Amerika'da ise kilise, kardinali yıllar boyunca koruduğu ve suçlamaları göz ardı ettiği için eleştiri oklarının hedefinde. Gazete, Papa Francis'in cinsel taciz vakaları karşısındaki sicilinin karışık olduğunu, Vatikan'ın skandalların önüne geçecek radikal adımları atmayı beceremediğini yazıyor. Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in geçen ay sunduğu istifasını kabul eden Papa Francis'in bu hamlesi, olumlu bir adım olarak karşılanmıştı. Ancak Ocak ayında yaptığı Güney Amerika ziyareti sırasında taciz ve tecavüzle suçlanan bir rahibin yaptıklarını örtbas etmekle suçlanan Piskopos Juan Barros'un suçsuz olduğuna inandığını söylemesi, gazeteye göre Papa Francis'e büyük puan kaybettirdi.

New York Times ise Amerika'daki eyaletlerin özellikle azınlık seçmenlerin oy kullanma hakkını kısıtlayan bazı uygulamalarının Trump yönetimi tarafından engellenmek yerine tam tersine teşvik edildiğini yazıyor. Gazete, eski Başkan Obama döneminde Adalet Bakanlığı'nın azınlıkların oy kullanma hakkını hedef alan uygulamalar getiren eyaletler aleyhine davalar açtığını, ancak Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın bu eyaletleri desteklediğini bildiriyor. Habere göre Sessions ve ekibi, seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmaktan çok seçim yolsuzluklarının ve hilenin önlenmesine odaklanıyor. Başkan Trump, 2016 seçimlerinde geniş çaplı yolsuzluk yapıldığını ve milyonlarca oyun hileli olduğunu iddia etmiş, ancak Sessions, Senato'daki onay oturumu sırasında bu konuyla ilgili sorulara tatmin edici yanıtlar vermekte zorlanmıştı. Oysa yapılan hemen hemen tüm araştırmalar, Amerika'daki seçimlere hile karıştırılması olasılığının son derece düşük olduğu sonucuna varıyor. Ancak birçok uzmana göre Cumhuriyetçi Parti'nin bazı eyaletlerde devreye soktuğu örneğin seçmen kimlik kartı zorunluluğu gibi uygulamalar, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan yoksul azınlık seçmenleri sandık başına gitmekten caydırmayı amaçlıyor.

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