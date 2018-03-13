13 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, önceki gün New York'ta düşen turistik gezi helikopterinin nehirden çıkarıldığı anı gösteren fotoğrafı ana sayfasında paylaşıyor ve beş kişinin ölümüne yol açan kazanın, turistik helikopter gezilerinin güvenliğini tartışmaya açtığını yazıyor. Gazete, Miami, New York, Los Angeles ve San Francisco gibi büyük kentlerde bir zamanlar sadece profesyonel fotoğrafçılara verilen kapısız helikopter turlarının sıradan turistlere de açılmasının ciddi bir güvenlik riski teşkil etmeye başladığını bildiriyor. Habere göre helikopter gezisinden önce yolculara verilen güvenlikle ilgili bilgilerin ve gösterilen videonun yetersiz olduğu ve gerekli denetimlere tabi tutulmadığı öğrenildi. Örneğin benzer turlara daha önce katılan bir yolcu, helikopterin koltuklarına omuzlarından ve bellerinden kemerlerle bağlanan yolculara acil durum halinde bu kemerlerden nasıl kurtulacaklarına dair gereken bilginin son derece yüzeysel bir şekilde verildiğini söyledi. Bu nedenle New York'ta düşen helikopterdeki yolcular, kemerlerden kısıtlı zaman zarfında kurtulmayı başaramadıkları için can verdi. Gazete, bu turların sıkı denetime tabi tutulmasının büyük şaşkınlık yarattığı yorumunda bulunuyor.

Washington Post ise 66 yaşındaki eski bir Rus ajanının ve 33 yaşındaki kızının İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili habere yer veriyor. İngiltere Başbakanı'nın konuyla ilgili açıklamalarına yer veren gazete, Theresa May'in İngiliz uzmanların yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını açıkladığını yazıyor. Habere göre May, soruşturmaya göre eski ajan ve kızına yönelik saldırının sorumlusunun çok büyük olasılıkla Rusya olduğunu kaydetti. İngiliz Polisi, ajan ve kızının komaya girmesine neden olan zehrin Rusya tarafından geliştirilmiş, askeri sinir gazı olduğu sonucuna vardı. May, Rusya'nın ya İngiltere'ye doğrudan saldırı yaptığını ya da geliştirdiği sinir gazının yanlış ellere düşmesine neden olduğunu kaydetti. Başbakan, İngiltere'nin kendi toprakları üzerinde masumlara yönelik cinayet girişimlerine izin vermeyeceğini vurguladı. Habere göre Avam Kamarası'na hitaben konuşan May, Rusya'ya misilleme yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı ancak Rusya'ya, İngiliz Polisi'nin bulgularına yanıt verme şansı tanıyacaklarını belirtti.

Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın, yarı iletken çip üreticisi Amerikan firması Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom tarafından 117 milyar dolara satın alınması planını ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle durdurduğunu yazıyor. Gazete, Trump Yönetimi'nin, satışın, Amerika ve Çin arasındaki yüksek teknoloji rekabeti üzerinde Amerika açısından olumsuz etki yaratabileceğini öne sürdüğünü bildiriyor. Habere göre Yabancı Yatırımlar Komitesi, Broadcom tarafından satın alındığı takdirde 5G olarak bilinen yeni nesil kablosuz internet bağlantısı teknolojisinin geliştirilmesinde Qualcomm'un özellikle Çin menşeli Huawei teknoloji şirketi karşısında rekabet gücünün zayıflayacağı kararına vardı. Broadcom'dan yapılan açıklamadaysa satışın Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit edecek hiçbir nitelik taşımadığı kaydedildi. Gazete, Başkan Trump'ın daha önce de merkezi Portland eyaletinde bulunan yarı iletken çip üreticisi Lattice'in, yine ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Çin hükümetinin desteklediği bir şirket tarafından satın alınma girişimini engellediğini hatırlatıyor.