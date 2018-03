13 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, önceki gün New York'ta düşen turistik gezi helikopterinin nehirden çıkarıldığı anı gösteren fotoğrafı ana sayfasında paylaşıyor ve beş kişinin ölümüne yol açan kazanın, turistik helikopter gezilerinin güvenliğini tartışmaya açtığını yazıyor. Gazete, Miami, New York, Los Angeles ve San Francisco gibi büyük kentlerde bir zamanlar sadece profesyonel fotoğrafçılara verilen kapısız helikopter turlarının sıradan turistlere de açılmasının ciddi bir güvenlik riski teşkil etmeye başladığını bildiriyor. Habere göre helikopter gezisinden önce yolculara verilen güvenlikle ilgili bilgilerin ve gösterilen videonun yetersiz olduğu ve gerekli denetimlere tabi tutulmadığı öğrenildi. Örneğin benzer turlara daha önce katılan bir yolcu, helikopterin koltuklarına omuzlarından ve bellerinden kemerlerle bağlanan yolculara acil durum halinde bu kemerlerden nasıl kurtulacaklarına dair gereken bilginin son derece yüzeysel bir şekilde verildiğini söyledi. Bu nedenle New York'ta düşen helikopterdeki yolcular, kemerlerden kısıtlı zaman zarfında kurtulmayı başaramadıkları için can verdi. Gazete, bu turların sıkı denetime tabi tutulmasının büyük şaşkınlık yarattığı yorumunda bulunuyor.