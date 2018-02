13 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times'ın ana sayfasındaysa eski Başkan Barack Obama ve First Lady Michelle Obama'nın dün Ulusal Portre Galerisi'nde törenle açılışı yapılan resmi portreleriyle ilgili haber göze çarpıyor. Gazete, son 50 yıldır Ulusal Portre Galerisi'nde beyaz başkanların yine beyaz ressamlar tarafından yapılan resmi portrelerinin açılışlarının yapıldığını, ancak bunun Obamalar'la birlikte değiştiğini yazıyor. Siyah bir başkan ve First Lady'nin portrelerinin siyah ressamlar tarafından resmedilmesi, galeri tarihinde bir ilk. Eski Başkan Obama'nın kravatsız takım elbiseyle sandalyede otururken resmedilmesi, sanat eleştirmenlerine göre samimiyetin bir göstergesi. Obama'nın yüz ifadesiyse eski başkanın günümüze damgasını vuran meselelerle ilgili derin düşüncelere daldığının bir betimlemesi. Gazete, eski First Lady'nin de tıpkı eşi gibi resmi olmayan bir havada betimlendiğini, beyaz geometrik desenli elbisenin Michelle Obama'nın sakin ancak güçlü kişiliğini yansıttığını yazıyor.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Kongre'ye gönderdiği 4 trilyon 400 milyar dolarlık bütçenin ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, bütçenin askeri harcamaları büyük oranda arttırırken sosyal programlarda ciddi kesintiler yaptığını ve önümüzdeki on yılda bütçe açığının en az 7,1 trilyon dolar artmasına yol açacağını vurguluyor. Gazete bugünkü başyazısını da bütçeye ayırmış. Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında ”Amerika'nın unutulan insanlarının” en büyük savunucusu olacağı sözü verdiğini, ancak yoksulların ve orta gelir grubunun yararlandığı başta sağlık olmak üzere birçok programda kesinti yapma önerisi getiren Başkan'ın şimdi bambaşka bir tablo çizdiğini kaydeden başyazı, şöyle devam ediyor: ”Başkan Trump bir yandan federal bütçe açığını yükseltirken diğer yandan sağlık programlarında, ulaşımda, gıda karnelerinde ve başka birçok hayati hükümet programında kesintiye gidiyor. Bütçe, nesiller sonra ilk kez yoksullardan aldığını bu kadar büyük ölçüde zenginlere veriyor. Bu plan, federal hükümeti yok edip orduyu güçlendirmek isteyen aşırı sağcıları sevindirmekten başka işe yaramaz. Varoluş amacı küresel sorunları savaşa gitmeden çözmek olan Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 27 oranında kesilirken askeri harcamalar yüzde 14 oranında artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinde yüzde 20'lik, Eğitim Bakanlığı'nınkindeyse yüzde 10 buçukluk kesinti öngörülüyor. Yoksulların yararlandığı gıda karnelerindeyse on yıl içinde yüzde 30'luk kesintiye gidilecek. Kongre bu planı onaylarsa milyonlarca Amerikalı, gıda, barınma ve sağlıkta hükümet sübvansiyonlarını kaybedecek. Yoksulluk, evsizlik ve açlık artacak. Bütçe, bir başkanın ilkelerinin yansımasıdır. Trump, milyonlarca Amerikalı'nın ihtiyaçlarını hiçe sayarak iki partinin üzerinde anlaştığı bütçeyi baltalamak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.”